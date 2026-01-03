ఆరావళి మనుగడకే ముప్పు- ఫుల్ రిస్క్లో 1/3 భాగం- కేంద్రం లెక్కలు తప్పని తేల్చిన సర్వే!
ఆరావళి పర్వతాల్లో మూడింట ఒక వంతు తీవ్ర ప్రమాదంలో ఉంది- కేంద్రం చెప్పిన 0.19 శాతం లెక్క శుద్ధ తప్పు- శాటిలైట్ చిత్రాలే సాక్ష్యం!
Published : January 3, 2026 at 10:19 PM IST
Aravalli Under Ecological Risk : ఉత్తర భారతదేశానికి రక్షణ కవచంలా నిలిచే ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు తీవ్ర ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నాయని తాజా సర్వేలో తేలింది. ఆరావళిలో కేవలం 0.19 శాతం ప్రాంతం మాత్రమే ప్రభావితమైందన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ వాదనను తప్పుపడుతూ 'వి ఆర్ ఆరావళి' అనే ప్రజా పరిరక్షణ వేదిక సంచలన గణాంకాలను బయటపెట్టింది. శాటిలైట్ డేటా ఆధారంగా చేసిన ఆడిట్లో ఆరావళి శ్రేణిలో దాదాపు 31.8 శాతం ప్రాంతం (1/3వ వంతు భాగం) పర్యావరణ పరంగా అత్యంత ప్రమాదకర స్థితిలో ఉందని పేర్కొంది.
ఎక్కడ తప్పు జరుగుతోంది?
'బ్రిస్టల్ ఎఫ్ఏబీడీఈఎం మోడల్ ద్వారా నిర్వహించిన ఈ ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో పలు షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గీకరణ ప్రకారం 100మీ కంటే తక్కువ ఎత్తుగల వాటిని 'పర్వతాలు'గా గుర్తించడం లేదు. దీని వల్ల దాదాపపు 31.8 శాతం ఆరావళి ప్రాంతం చట్టపరమైన రక్షణను కోల్పోయింది. పైగా ప్రభుత్వం వీటిని కేవలం 'బంజరు భూములు'గా పరిగణిస్తూ, మైనింగ్కు అనుమతులు ఇస్తోంది' అని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుధాంశు అన్నారు.
ప్రజలకు ఇక్కట్లు తప్పవా?
వాస్తవానికి తక్కువ ఎత్తులో ఉండే కొండలే భూగర్భ జలాల పునరుద్ధరణకు (గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్)కు కీలకం. ఒక వేళ ఆరావళి శ్రేణిలోని 100 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తు గల కొండలను తొలగిస్తే, జైపుర్, గురుగ్రామ్ లాంటి నగరాలు నీరు లేక కరవుతో అలమటించాల్సి వస్తుంది. అంతేకాదు రాజస్థాన్, హరియాణా, దిల్లీల్లో నీటి భద్రత, గాలి నాణ్యత ఉండకుండా పోతుంది.
వాస్తవానికి థార్ ఎడారి విస్తరించకుండా ఈ ఆరావళి కొండలే సహజ అడ్డుగోడలుగా పనిచేస్తున్నాయి. వీటిని కనుక తొలగిస్తే వాయువ్య భారత దేశం పూర్తిగా ఎడారిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. వాతావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టే శక్తి ఈ సహజ పర్వత శ్రేణులకు ఉంది. కానీ వీటిని మైనింగ్ చేసి నాశనం చేస్తే, వాయు కాలుష్యం పెరిగి సుమారు 30 కోట్ల మంది ప్రజల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది.
అందుకే పర్యావరణవేత్తలు కేంద్రానికి కీలకమైన సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆరావళి శ్రేణి మొత్తాన్ని 'సంరక్షిత ప్రాంతం'గా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎత్తుతో సంబంధం లేకుండా కొండలు అన్నింటికీ రక్షణ కల్పించాలని చెబుతున్నారు. మైనింగ్ లీజులను రుద్దు చేసి, తక్షణమే మైనింగ్ కార్యకలాపాలను పూర్తిగా నిషేధించాలని కోరుతున్నారు. చిత్తోర్గఢ్, నాగౌర్, బుందీ, సవాయ్ మాధోపుర్ మొదలైన ప్రాంతాలను కూడా ఆరావళి శ్రేణిలో చేర్చి, దెబ్బతిన్న కొండలను పునరుద్ధరించాలని చెబుతున్నారు.
శ్రీరాముడు, సీత, హనుమంతుని చిత్రాలతో- 20 దేశాలు విడుదల చేసిన పోస్టల్ స్టాంపులు ఇవే!
అది మినహాయింపు మాత్రమే: దర్యాప్తు సంస్థలకు గడువు విధించడంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు