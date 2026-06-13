ఇకపై కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో సంస్కృతం తప్పనిసరి- ఆ రెండు క్లాసుల్లో ఒక్కో సెక్షన్ ఉండాల్సిందే!
2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్ కీలక నిర్ణయం- 6, 9 తరగతుల్లో కనీసం ఒక సంస్కృత సెక్షన్ తప్పనిసరి- మూడో భాషగా సంస్కృతం లేదా ప్రాంతీయ భాషను ఎంచుకునే అవకాశం
Published : June 13, 2026 at 4:04 PM IST
Sanskrit In KV Schools : కేంద్ర విద్యాశాఖ పరిధిలోని కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్ (KVS) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో 6వ తరగతి, 9వ తరగతుల్లో కనీసం ఒక సంస్కృత సెక్షన్ను తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జాతీయ విద్యా విధానం (NEP-2020) అమలులో భాగంగా మూడో భాషా విధానం (R3) అమలుకు సంబంధించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. మే 29న జారీ చేసిన సర్క్యులర్లో కేవీఎస్ ఈ మేరకు మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. మూడో భాష ఎంపికకు సంబంధించి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి ఇప్పటికే అభిప్రాయాలు సేకరించే ప్రక్రియను అన్ని కేంద్రీయ విద్యాలయాలు పూర్తి చేసి ఉండాలని సూచించింది.
మూడో భాషగా సంస్కృతం లేదా ప్రాంతీయ భాష
కేవీఎస్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం విద్యార్థులు మూడో భాషగా సంస్కృతం లేదా తమ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రాంతీయ భాషను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఈ భాషలు మొదటి భాష (R1) అయిన హిందీ, రెండో భాష (R2) అయిన ఇంగ్లీష్కు భిన్నంగా ఉండాలి. రాజ్యాంగంలోని షెడ్యూల్డ్ భాషల జాబితాలో ఉన్న భాషలనే ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థులు తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా సంస్కృతం లేదా ప్రాంతీయ భాషను ఎంచుకోవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా బదిలీలు అయ్యే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లల విద్యలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ప్రతి కేంద్రీయ విద్యాలయంలో కనీసం ఒక సంస్కృత సెక్షన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థుల ఎంపికల ఆధారంగా సెక్షన్లు
విద్యార్థులు ఎంచుకున్న మూడో భాష ఆధారంగా సెక్షన్లను ఏర్పాటు చేయాలని కేవీఎస్ సూచించింది. ఒకే భాషను ఎంచుకున్న విద్యార్థులను ఒకే సెక్షన్లో ఉంచడం వల్ల తరగతుల నిర్వహణ సులభంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. అలాగే విద్యార్థుల మూడో భాష ఎంపికలకు సంబంధించిన వివరాలను 'సమాగమ్' పోర్టల్లో నమోదు చేయాలని అన్ని పాఠశాలలకు ఆదేశించింది. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఆయా పాఠశాలల్లో అవసరమైన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్యను తిరిగి అంచనా వేయనుంది. సంస్కృతం, ప్రాంతీయ భాషలను ఎంచుకున్న విద్యార్థుల వివరాలను వేర్వేరుగా నమోదు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
- పాఠశాలల్లో సెక్షన్ల ఏర్పాటు ఎలా? సర్క్యులర్లో వివిధ పరిస్థితుల్లో సెక్షన్ల ఏర్పాటుపై ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చింది.
- ఒకే సెక్షన్ ఉన్న పాఠశాలల్లో సంస్కృతం, ప్రాంతీయ భాషలకు వేర్వేరు బ్యాచ్లు ఏర్పాటు చేయవచ్చు. అయితే ప్రతి బ్యాచ్లో కనీసం 15 మంది విద్యార్థులు ఉండాలి.
- రెండు సెక్షన్లు ఉన్న పాఠశాలల్లో ఒక సెక్షన్ను సంస్కృతానికి, మరో సెక్షన్ను ప్రాంతీయ భాషకు కేటాయించవచ్చు.
- మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెక్షన్లు ఉన్న పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ఎంపికల సంఖ్యను బట్టి ప్రధానోపాధ్యాయులు సెక్షన్ల పంపిణీపై నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ ప్రతి తరగతిలో కనీసం ఒక సంస్కృత సెక్షన్ ఉండాల్సిందేనని కేవీఎస్ స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల కేంద్ర మాధ్యమిక విద్యా మండలి (CBSE) కూడా భాషా బోధనకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ విద్యా విధానం-2020, జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక రూపకల్పన (NCF-SE 2023)కు అనుగుణంగా 9వ తరగతి విద్యార్థులకు మూడు భాషల అధ్యయనాన్ని తప్పనిసరి చేసింది. జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఈ విధానం ప్రకారం 9వ తరగతి విద్యార్థులు కనీసం రెండు భారతీయ భాషలను తప్పనిసరిగా అభ్యసించాల్సి ఉంటుంది. విదేశీ భాషలను ఎంచుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు వాటిని మూడో భాషగా లేదా అదనపు నాలుగో భాషగా మాత్రమే చదివే అవకాశం ఉంటుంది.
10వ తరగతిలో బోర్డు పరీక్ష ఉండదు
మూడో భాష విషయంలో విద్యార్థులపై అదనపు ఒత్తిడి పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని సీబీఎస్ఈ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల్లో మూడో భాష (R3)కు ప్రత్యేక పరీక్ష నిర్వహించబోమని తెలిపింది. విద్యార్థులు భాషను నేర్చుకోవడంపైనే దృష్టి పెట్టేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. అలాగే మూడో భాషకు సంబంధించిన ప్రత్యేక పాఠ్యపుస్తకాలు అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో 9వ తరగతి విద్యార్థులు 8వ తరగతి మూడో భాష పుస్తకాలను ఉపయోగించాలని సీబీఎస్ఈ సూచించింది.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రభావం
కేవీఎస్ తాజా నిర్ణయంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వందలాది కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో భాషా బోధనలో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా సంస్కృత భాషకు ప్రాధాన్యం పెరగనుండగా, ప్రాంతీయ భాషలను ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా విద్యార్థులకు కల్పించడం ద్వారా భాషా వైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నంగా దీనిని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే విద్యార్థుల ఎంపికలు, సెక్షన్ల ఏర్పాటు, ఉపాధ్యాయుల కేటాయింపు వంటి ప్రక్రియలను పూర్తి చేసి కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్ అన్ని పాఠశాలలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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