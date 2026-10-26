లక్ష్మీపూజ ఒక్క రాత్రే వెలుగులు- తెల్లారేసరికి మళ్లీ 'దెయ్యాల గ్రామం'- ఆ ఊరి విషాద గాథ ఇదే!
బంగాల్లోని బెనాగ్రామ్ గ్రామం ఏడాదంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంటూ, కేవలం లక్ష్మీ పూజ రాత్రి మాత్రమే పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
Published : October 26, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:18 AM IST
Ghost Village Lakshmi Puja : లక్ష్మీదేవి పూజ, గ్రామమంతటా విద్యుత్ దీపాల వెలుగులు, మైకుల్లో భజనలు, పాటలు, సుమారు 300 మందికిపైగా కలిసి కూర్చొని విందు భోజనం- ఇలా ఎక్కడ చూసినా పండగ సందడి. కానీ ఇదంతా ఒక్క రాత్రి మాత్రమే. తెల్లవారగానే ఒక్కొక్కరుగా ఊరిని విడిచి వెళ్లిపోతారు. ఎక్కడికక్కడ ఇళ్లకు తాళాలు పడతాయి. వీధులన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారతాయి. బంగాల్లోని కుల్టీ ప్రాంతం బెనాగ్రామ్ గ్రామం పరిస్థితి ఇది. చాలా కాలంగా దెయ్యాల గ్రామంగా (ఘోస్ట్ విలేజ్) పేరొందిన ఈ ఊరు, కోజాగరి పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించే ప్రత్యేక లక్ష్మీ పూజ రోజున మాత్రమే మళ్లీ జీవం పోసుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది. గ్రామంలో నివసించేవారు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఈ ప్రాంతానికి ఘోస్ట్ విలేజ్ అనే పేరు వచ్చింది. అయితే గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం- ఇక్కడ ప్రజలు దెయ్యాల భయంతో ఊరిని విడిచిపెట్టలేదు. హత్యలు, నేరాలు, ఇతర భద్రతా సమస్యలు, అభివృద్ధి లేకపోవడం వంటి పరిస్థితులే తమను వలస వెళ్లేలా చేశాయని వారు చెబుతున్నారు.
2008-09 నుంచే ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు
సుమారు 15- 16 ఏళ్ల కిందట బెనాగ్రామ్లోని చాలా కుటుంబాలు తమ ఇళ్లను విడిచిపెట్టి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయాయి. 2008-09 నాటికి గ్రామం అంతా ఖాళీ అవుతున్న విషయం చర్చనీయాంశమైంది. అప్పటి నుంచే ఈ ఊరిపై ఎన్నో కథనాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. దెయ్యాల భయంతోనే ప్రజలు వెళ్లిపోయారనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే స్థానికులు చెప్పే వాదన మాత్రం వేరేలా ఉంది. ఊళ్లో రహదారులు సరిగా లేకపోవడం, తాగునీటి కొరత, విద్యుత్ సమస్యలు, భద్రతపై ఆందోళనలే అక్కడ ఉండకుండా చేశాయని చెబుతున్నారు. ఇంకా ముఖ్యంగా గ్రామానికి సమీపంలో రైల్వే ట్రాక్ కేంద్రంగా వ్యాగన్ బ్రేకింగ్, దొంగతనాలు, ఇతర అసాంఘిక కార్యకలాపాలు పెరిగాయి. ఆ సమయంలో వరుస హత్యలు కూడా కలకలం రేపాయి. దీంతో అభద్రతా భావంతో జనం క్రమంగా తమ ఇళ్లను వదిలి వెళ్లడానికి కారణమయ్యాయని తెలుస్తోంది.
అభివృద్ధి పనులు జరిగినా- తిరిగిరాని ప్రజలు
బెనాగ్రామ్ పరిసరాల్లో ఆ తర్వాత కొన్ని అభివృద్ధి పనులు జరిగాయి. గ్రామంలో విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేశారు. అసన్సోల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా రోడ్లను నిర్మించడం వంటి పనులు జరిగాయి. అప్పటి మేయర్ జితేంద్ర తివారీ కూడా గ్రామస్థులు తిరిగొస్తే ఇళ్లకు తాగునిటీ కనెక్షన్లు, విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చినట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఆ గ్రామంలో శాశ్వతంగా నివసించేందుకు తిరిగి రావడానికి ఎవరూ ఆసక్తి చూపించట్లేదని సమాచారం. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు, ఇతర నివాసాలు విస్తరిస్తున్న బెనాగ్రామ్లో ఇళ్లు మాత్రం చాలా కాలంగా ఖాళీగానే ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికీ పాత భయాలు, అభద్రతా భావంతోనే తిరిగి రావడానికి జనం భయపడుతున్నట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు.
సొంత గ్రామాన్ని విడిచిపెట్టి వేరే ప్రాంతాల్లో జీవించడం అంత సులభమేమీ కాదని స్థానికుడు సరోజ్ రాయ్ చెబుతున్నారు. సొంత భూమి, సొంతిల్లు వదిలి మరో నగరంలో అద్దెకు ఉండటం ఎంత కష్టమో తమకు తెలుసని అంటున్నారు. అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, భద్రతా హామీలు ఇచ్చి తమను తిరిగి సొంతూరికి చేర్చాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామాన్ని విడిచిపోయినా బెనాగ్రామ్తో తమ అనుబంధం మాత్రం తెగిపోలేదని స్థానికులు అంటున్నారు. తమ భూములు, ఇళ్లను చూసుకోవడానికి కొందరు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు. కానీ రాత్రివేళ అక్కడ ఉండటానికి మాత్రం ఎవరూ ముందుకు రావట్లేదు. భద్రతపై పూర్తి నమ్మకం కలిగితేనే శాశ్వతంగా అక్కడ ఉండేందుకు ఆలోచిస్తామని చెబుతున్నారు.
లక్ష్మీపూజ రోజు మాత్రమే సందడిసందడిగా!
ఇదిలా ఉండగా బెనాగ్రామ్లో లక్ష్మీపూజ రోజున మాత్రమే గ్రామమంతా సందడిగా మారుతుంది. జనరేటర్లతో విద్యుత్ దీపాలు వెలిగిస్తారు. మైకుల్లో పాటలు, భజనలు వినిపిస్తాయి. గ్రామం వీడి వెళ్లిపోయిన కుటుంబాలు తిరిగొచ్చి పూజలో పాల్గొంటాయి. సుమారు 300 మందికిపైగా కలిసి భోజనం చేస్తారు. ఈ ఒక్కరోజే గ్రామస్థులంతా ఒకచోట చేరి పండగను ఆనందంగా జరుపుకుంటామని పూజ సందర్బంగా వంట బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సోమనాథ్ ఛర్ చెబుతున్నారు. మిగతా రోజుల్లో ఎవరూ ఉండరని, పూజ ముగియగానే అంతా వెళ్లిపోతారని వివరించారు. ఇలా పండగ అయిపోగానే ఊరంతా నిశ్శబ్దం ఆవహిస్తోంది. లక్ష్మీపూజ రోజే వెలిగే దీపాలు తెల్లారేసరికి ఆరిపోతున్నాయి. మళ్లీ అదే ఖాళీ ఇళ్లు, నిర్మానుష్య వీధులు దర్శనం ఇస్తున్నాయి.