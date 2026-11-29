భారత్లో ఒక్కో ఎంపీపై 26 లక్షల మంది భారం- అమెరికా కంటే 3.3 రెట్లు ఎక్కువ!
One MP Represents 26 Lakh People : భారత్లో లోక్సభ స్థానాలు 850కి పెరగనున్నాయి. సోమవారం లోక్సభలోకి 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్ర సిద్ధమైంది.
Published : November 29, 2026 at 7:53 PM IST
భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమవుతోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారత్లో ఒక్కో ఎంపీపై ఎంత భారం ఉందో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. అమెరికా కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా, ఒక్కో లోక్సభ సభ్యుడు ఏకంగా 26 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ అసమానతలను సరిదిద్దుతూ మహిళలకు చట్టసభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేస్తోంది. ఈ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వెనుక ఉన్న అసలు లెక్కలేంటి? ప్రత్యేక సమావేశాల్లో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టబోతున్న 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో ప్రజాప్రతినిధులపై జనాభా భారం ఏ స్థాయిలో ఉందో తాజా గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దేశంలోని 543 లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో సగటున ఒక్కో ఎంపీ దాదాపు 26 లక్షల 30 వేల మంది పౌరులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ప్రపంచ అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 3.3 రెట్లు ఎక్కువ. అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో 435 మంది సభ్యులు ఉండగా, అక్కడ ఒక్కో సభ్యుడు కేవలం 8 లక్షల 2 వేల మందికి మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఇక ఐస్లాండ్లో అత్యల్పంగా ఒక్కో ఎంపీకి కేవలం 6 వేల 390 మంది ప్రజలు మాత్రమే ఉన్నారు. యూకే, కెనడా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో ఈ సంఖ్య లక్ష నుంచి రెండు లక్షల లోపే ఉండగా జపాన్, తైవాన్లలో రెండు లక్షలకు పైగా, బ్రెజిల్లో 4 లక్షల 16 వేలుగా ఉంది. కానీ భారత్లో మాత్రం ఏకంగా 26 లక్షలకు పైగా ప్రజలకు ఒక్కరే ఎంపీ ఉండటంతో, ప్రజాసమస్యలను సమర్థవంతంగా వినిపించడం సవాలుగా మారింది.
సోమవారం ప్రవేశపెట్టనున్న బిల్లు
ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. లోక్సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలు 50 శాతం పెంచేలా సోమవారం లోక్సభలో '132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు-2026’ను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ బిల్లు ప్రకారం లోక్సభ గరిష్ఠ బలాన్ని 850కి పెంచనున్నారు. ఇందులో రాష్ట్రాల నుంచి 815 మంది, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి 35 మంది సభ్యులు ఉండేలా ప్రతిపాదించారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రాల శాసనసభల గరిష్ఠ సీట్ల పరిమితిని కూడా 500 నుంచి 650కి పెంచాలని బిల్లులో పేర్కొన్నారు. ఇలా పెంచిన సీట్లు, సరిహద్దులను 2051 సంవత్సరం వరకు మార్చకుండా ఫ్రీజ్ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేశారు. నవంబర్ 30న లోక్సభ, డిసెంబర్ 2న రాజ్యసభ సమావేశం కానుండగా డిసెంబర్ 3తో ఈ ప్రత్యేక సమావేశాలు ముగియనున్నాయి.
బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశం అదే
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ద్వారా చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడమే ఈ బిల్లు ప్రధాన ఉద్దేశం. 2029 ఎన్నికల నాటికి మహిళలకు మూడో వంతు కోటా కల్పించేందుకు వీలుగా, ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో సీట్ల కేటాయింపును పెంచుతున్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల సంఖ్యను హేతుబద్ధీకరించేందుకు డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ఎంతో అవసరమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇప్పటికే లోక్సభలో స్పష్టం చేశారు. ఈ చారిత్రాత్మక బిల్లు ఆమోదానికి సహకరించాలని విపక్షాలను సైతం ఆయన కోరారు. మొత్తానికి 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందితే భారత పార్లమెంటరీ చరిత్రలో సీట్ల సంఖ్యతో పాటు మహిళా ప్రాతినిధ్యంలోనూ పెను మార్పులు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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