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ముగ్గురనుకుంటే నలుగురు- ఓకే కాన్పులో జన్మనిచ్చిన మహిళ- తల్లీబిడ్డలు సేఫ్

ముగ్గురు పుడతారని అంచనా వేసిన వైద్యులు- కానీ ఒకేసారి నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన మహిళ

Women Gave Birth Four Babies
Women Gave Birth Four Babies (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 8:31 PM IST

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Women Gave Birth Four Babies : ఆ మహిళ తన కుమారుడికి తోడుగా మరొక చిన్నారి వస్తే చాలనుకుంది. కానీ స్కానింగ్ రిపోర్టులు చూసిన వైద్యులు ముగ్గురు పిల్లలు పుడతారని చెప్పారు. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ఆ మహిళ ఒకే కాన్పులో నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. నమ్మలేకపోతున్నారా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదివేయండి.

రాజస్థాన్​, ఝలావర్​ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ మహిళా ఆసుపత్రిలో జ్యోతి అనే 25 ఏళ్ల మహిళ ఒకేసారి నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. వీరిలో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు, ఒక బాలుడు. ఝలావర్​ జిల్లాలో ఇలాంటి సంఘటన ఇదే మొదటిసారి అని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ నలుగురు నవజాత శిశువులను ఐసీయూ వార్డులో ఉంచారు. వారిని నిరంతరం వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 'జ్యోతి కశ్యప్​కు ఆపరేషన్​ (సిజేరియన్ సెక్షన్​) ద్వారా సురక్షితంగా నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆమె స్థిరంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు' అని వైద్యులు తెలిపారు.

వెల్లువెత్తిన ఆనందం!
అరుణ్, జ్యోతిలకు 2019లో వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులకు ఇప్పటికే ఐదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. జ్యోతికి ఇది రెండో కాన్పు. ఒకేసారి నలుగురు పిల్లలు పుట్టడంతో కుటుంబ సభ్యులు అమితానందంలో మునిగిపోయారు. "నేను మహిళా ఆసుపత్రిలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్​గా పనిచేస్తున్నాను. మాకు ఇంతకు ముందు ఒక బిడ్డ ఉన్నాడు. ఇది నా భార్యకు రెండో కాన్పు. చికిత్స సమయంలో వైద్యులు ముగ్గురు పిల్లలు (కవలలు) పుడతారని వైద్యులు అంచనా వేశారు. కానీ కాన్పులో ఒకేసారి నలుగురు జన్మించారని చెప్పారు. ఈ వార్త నగరం అంతటా వ్యాపించింది. ఈ శుభవార్త తెలియగానే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, పరిచయం ఉన్నవారితో ఆసుపత్రి మొత్తం కిక్కిరిసిపోయింది. వారంతా ఈ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు" అని జ్యోతి భర్త అరుణ్ కశ్యప్ తెలిపారు.

ఎన్​ఐసీయూలో ఈ నవజాత శిశువులను పర్యవేక్షిస్తున్న పీడియాట్రీషియన్​ డాక్టర్ విజయ్​ బథోలియా మాట్లాడుతూ, "ఈ మహిళా ఆసుపత్రిలో ఇలాంటి కేసు నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి. జ్యోతికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ప్రసవ వేదనలు వచ్చిన తర్వాత, ఆమె నలుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. వారంతా నెలలు నిండకుండానే పుట్టారు. అందరూ దాదాపు ఒకే బరువు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం శిశువులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం" అని చెప్పారు.

ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తుండగా ఆటోలోనే ప్రసవం
కాగా, బుధవారం మధ్యప్రదేశ్‌, మాండ్లా జిల్లా, ఘుతాస్‌లోని నైగావ్​లో ఓ విషాద ఘటన జరిగింది. ప్రసవ వేదనతో బాధపడుతున్న గర్భిణిని ఆటోరిక్షాలో ఆసుపత్రిలోకి తీసుకెళ్తుండగా ఆమె నలుగురు శిశువులకు జన్మనిచ్చింది. అయితే కొద్దిసేపటికే ఆ నలుగురు శిశువులు మృతి చెందారు. సమయానికి అంబులెన్స్‌ అందుబాటులోకి రాకపోవడమే ఈ విషాదానికి కారణమని బాధిత కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది. అయితే నెలలు నిండకముందే పుట్టడం వల్ల శిశువులు మృతిచెందారని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

"బాధితురాలు రజని సింగారంకు ఏడో నెల. బుధవారం ఆమెకు అకస్మాత్తుగా ప్రసవ నొప్పులు వచ్చాయి. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఓ ప్రైవేటు వాహనంలో ఆమెను ఘుతాస్‌ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అక్కడి వైద్యులు బిచియాలోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్​కు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆటోలో తీసుకెళ్లారు. అయితే మార్గమధ్యంలోనే రజినికి ప్రసవమైందని, ముగ్గురు ఆడపిల్లలు, ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చించి, అయితే వారంతా 1.5 కేజీలు మాత్రమే ఉన్నారు. అందువల్ల వారిని కాపడలేకపోయాం. అయితే తల్లి ఆరోగ్యం మాత్రం ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉంది" అని జిల్లా ప్రధాన వైద్య, ఆరోగ్య అధికారి (సీఎంహెచ్‌వో) డాక్టర్‌ డీజే మొహంతి తెలిపారు.

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