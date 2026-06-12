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'ఈసీని ఆశ్రయించండి'- నటరాజన్​ పిటిషన్​ను తోసిపుచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

కాంగ్రెస్ నేత మీనాక్షి నటరాజన్ పిటిషన్​ను తోసిపుచ్చిన సుప్రీంకోర్టు- రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్​ను తిరస్కరిస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్​ను ఆశ్రయించడం ఒక్కటే మార్గమని స్పష్టం

Congress leader Meenakshi Natarajan case in Supreme court
Congress leader Meenakshi Natarajan case in Supreme court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 1:47 PM IST

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SC On Meenakshi Natarajan Case : రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్‌ను తిరస్కరిస్తే, ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించడం ఒక్కటే మార్గమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో తన నామినేషన్ తిరస్కరణను సవాలు చేస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు మీనాక్షీ నటరాజన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. రిటర్నింగ్ అధికారి తీసుకున్న నిర్ణయంలో తప్పు ఉంటే, దానికి సంబంధించిన పరిష్కారం ఎన్నికల సంఘం వద్ద ఉంటుందని జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్‌ మిశ్రా, జస్టిస్ అతుల్ ఎస్ చందూర్‌కర్‌తో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఎన్నిక ప్రక్రియ నడుస్తున్న దశలో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకున్న దాఖలాలు లేదా తీర్పులు ఏవైనా ఉంటే చూపించాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాదిని కోర్టు ప్రశ్నించింది. రెండేళ్లు శిక్ష పడే అవకాశం ఉన్న నేరపూరిత కేసులను మాత్రమే అభ్యర్థులు అఫిడవిట్‌లో వెల్లడించాల్సి ఉంటుందని మీనాక్షీ నటరాజన్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ వాదించారు. ప్రస్తుత కేసులో పిటిషనర్‌కు కేవలం కోర్టు సమన్లు మాత్రమే జారీ అయ్యాయని సింఘ్వీ తెలిపారు. ఒక చిన్న కేసును సాకుగా చూపి రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్‌ను తప్పుగా తిరస్కరించారని వాదించారు. ఈ దశలో జోక్యం ధర్మాసనం నామినేషన్‌ తిరస్కరణపై ఈసీని ఆశ్రయించాలని సూచిస్తూ ద్విసభ్య ధర్మాసనం పిటిషన్‌ను తోసిపుచ్చింది.

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