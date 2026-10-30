మాజీ నక్సలైట్లకు జీవనోపాధి- టైలరింగ్, బ్యూటీ పార్లర్ వర్క్, కోళ్ల పెంపకంలో ట్రైనింగ్!
Ex Naxalites Skill Training : పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన నక్సలైట్లకు అధికారులు నైపుణ్యాభివృద్ధి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. టైలరింగ్, కోళ్ల పెంపకం వంటి వాటిని నేర్పుతున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 10:05 PM IST
ఒకప్పుడు వారి చేతుల్లో తుపాకులు, పేలుడు సామగ్రి ఉండేవి. తమ దళాలతో అడవుల్లో తిరుగుతూ పోలీసులకు, భద్రతా బలగాలకు సవాల్ విసిరేవారు. కొన్నాళ్ల క్రితం పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయి కొత్త జీవిత ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. పురుష మాజీ నక్సలైట్లు కోళ్ల పెంపకం వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. మహిళా మాజీ నక్సలైట్లు బ్యూటీ పార్లర్లను నడపడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం హజారీబాగ్ జిల్లాలోని ఓపెన్ జైలులో ప్రభుత్వ పునరావాస చర్యల్లో భాగంగా మాజీ నక్సలైట్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత వారు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ఈ శిక్షణ ఉపయోగపడుతుంది.
60 మందికి ధ్రువీకరణ పత్రాలు అందజేత
ఆయుధాలు పట్టి హింసాత్మక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్న ఈ మాజీ నక్సలైట్ల జీవితాలను మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. తుపాకులు, పేలుడు పదార్థాల ప్రపంచానికి దూరంగా ఉన్నవారు ఇప్పుడు కోళ్ల పెంపకం, టైలరింగ్ వంటి ఉపాధి మార్గాల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఝార్ఖండ్లో లొంగిపోయిన నక్సలైట్లకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీని ఉద్దేశ్యం వారిని జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేలా చేయడం, వారు జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత స్వయం ఉపాధితో జీవించేలా చూడడమే. హజారీబాగ్లోని ఓపెన్ జైలులో ఉన్న 60 మంది మాజీ నక్సలైట్లు (పురుషులు, మహిళలు కలిపి) కోళ్ల పెంపకం, టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ వంటి వాటిపై 45 రోజుల శిక్షణ పొందారు. వీరికి రాష్ట్ర జైళ్ల శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (IG) సుదర్శన్ మండల్ ధ్రువీకరణ పత్రాలను అందజేశారు.
ఓపెన్ జైలులో ఉంటున్న కుందన్ పహాన్, మహారాజ్ ప్రామాణిక్, ముకేశ్ గంజూ వంటి మాజీ నక్సలైట్ కమాండర్లు కోళ్ల పెంపకంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరిపై బ్యాంకు దోపిడీ కేసులు, లక్షలాది రూపాయల విలువైన బంగారాన్ని దోచుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కుందన్ పహాన్ 2017 మే నెలలో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. అప్పటికే అతడిపై పోలీసు రికార్డులో 128 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. అప్పటి ఎమ్మెల్యే రమేశ్ సింగ్, స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ హత్య, బ్యాంకు దోపిడీ వంటి వంటి తీవ్రమైన నేరాల్లో కుందన్ నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అప్పట్లో అతనిని పట్టుకుంటే రూ. 15 లక్షల నజరానా ఇస్తామని పోలీసులు ప్రకటించారు. భద్రతా దళాలు చేపట్టిన సెర్చ్ ఆపరేషన్ నేపథ్యంలో కుందన్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. ప్రస్తుతం కుందన్ కోళ్ల పెంపకం (పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్) ద్వారా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు.
120కి పైగా కేసులు
మహరాజ్ ప్రామాణిక్కు కూడా తీవ్రమైన నేర చరిత్ర ఉంది. 2022 జనవరిలో అతడు లొంగిపోయాడు. అప్పటికే అతడిపై 120కి పైగా కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. వీటిలో హత్యలు, దోపిడీలు, బలవంతపు వసూళ్లు వంటి తీవ్ర నేరాలు ఉన్నాయి. చండిల్- బుండు ప్రాంతంలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న ఒక నక్సలైట్ సంస్థలో కీలక సభ్యుడిగా, జోనల్ కమాండర్గా పనిచేశాడు. లొంగిపోయే సమయంలో ఒక ఏకే-47 (AK-47) రైఫిల్, వైర్లెస్ సెట్, మందుగుండు సామగ్రిని కూడా పోలీసులకు అప్పగించాడు.
వర్మీ కంపోస్ట్ తయారీ గురించి శిక్షణ
ఈ ఓపెన్ జైలులో ఉన్న మాజీ నక్సలైట్లు కోళ్ల పెంపకం, కుట్టుపనికే పరిమితం కాలేదు. 22 మంది మాజీ మహిళా నక్సలైట్లు 80 రోజుల బ్యూటీషియన్ కోర్సును నేర్చుకున్నారు. అదేవిధంగా, మరో 30 మంది వర్మీ కంపోస్ట్ (వానపాములను ఉపయోగించి తయారు చేసే సేంద్రియ ఎరువు) తయారీలో శిక్షణ పొందారు. బ్యూటీషియన్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మహిళలు జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత సొంతంగా బ్యూటీ పార్లర్లు పెట్టొచ్చు. లేదంటే ఏదైనా బ్యూటీ పార్లర్లలో పని చేసుకోవచ్చు. తద్వారా స్వయం ఉపాధిని పొందొచ్చు.
ఝార్ఖండ్ పోలీసుల సరెండర్ విధానం ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఆ రాష్ట్ర జైళ్ల ఇన్స్పెక్టర్(ఐజీ) సుదర్శన్ మండల్ తెలిపారు. ఒకప్పుడు తుపాకీ బలంతో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని కలలు కన్న మాజీ నక్సలైట్లు ఇప్పుడు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయి తమ భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నారని అన్నారు.
కశ్మీర్లో టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ నెట్వర్క్ గుట్టురట్టు- జైలులోని ఉగ్రవాదులతో లింక్- 10 మంది అరెస్టు
యూపీలో మరోసారి అధికారంలోకి వస్తాం- యూసీసీని అమలు చేస్తాం: అమిత్ షా