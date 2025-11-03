ETV Bharat / bharat

నవంబర్​ 14 రాహుల్, లాలూ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయ్ : అమిత్ షా

బిహార్‌లో సీతా మందిర్‌కు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన రోజే సీతామఢి నుంచి అయోధ్యకు వందే భారత్‌ రైలును ప్రారంభిస్తామని వెల్లడి

Amit Shah on Bihar Election
Amit Shah on Bihar Election (BJP4India X)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amit Shah on Bihar Election : మహాగఠ్​బంధన్​పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా. నవంబర్‌ 14న బిహార్‌లో మరోసారి ఎన్డీఏ గెలుస్తుందన్న ఆయన, లాలు ప్రసాద్‌, రాహుల్‌ గాంధీ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని జోస్యం చెప్పారు. నాయకత్వలేమితో పాటు విధానపర నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో క్లారిటీ లేదని దుయ్యబట్టారు. ఎన్డీఏ ఐక్యంగా ఉందన్న ఆయన, కూటమిని మహాభారతంలోని పంచ పాండవులతో పోల్చారు. బిహార్‌లో సీతా మందిర్‌కు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన రోజే సీతామఢి నుంచి అయోధ్యకు వందే భారత్‌ రైలును ప్రారంభిస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా వెల్లడించారు.

"సీతా మందిర్‌కు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన రోజే సీతామఢి నుంచి అయోధ్య వరకూ వందే భారత్‌ రైలును ప్రారంభిస్తాం. అప్పుడు అయోధ్యకు వచ్చేవారు సీతామఢికి కూడా వస్తారు. తద్వారా బిహార్‌ పర్యాటకానికి చాలా లాభం కలుగుతుంది. పునౌర ధామ్‌ బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణంగా అవుతుంది. బిహార్‌ ఎన్నికలు ముగిశాక ఏం అవుతుందో తెలుసా. నా మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి. నవంబర్‌ 14న 12గంటలకు బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌లు తెరుస్తారు. 1గంటలకు వరకూ లాలు ప్రసాద్‌, రాహుల్‌గాంధీ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకపోతాయి. బిహార్​లో ఎన్డీఏ కూటమి మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది. మహాగఠ్​బంధన్​కు నాయకత్వంతో పాటు విధానపర నిర్ణయాల్లో క్లారిటీ లేదు. వారికి కనీసం ఏ స్థానంలో ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. మరోవైపు ఎన్డీఏలోని ఐదు పార్టీలు పంచ పాండవుల్లా ఐక్యంగా ఉన్నారు. కలిసికట్టుగా బిహార్​లోని 243 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నాం."

--అమిత్‌ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

బిహార్‌లో వరదలను అరికట్టేందుకు 11వేల కోట్లతో పనులు చేపట్టామని అమిత్ షా తెలిపారు. సోనబర్షా నాన్‌పుర్‌లో 505 కోట్లతో పారిశ్రామిక పార్క్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని వివరించారు. మిథిలాంఛల్‌కు నాలెడ్జ్‌ హబ్‌ వస్తుందన్నారు. డిఫెన్స్‌ కారిడార్‌తోపాటు బిహార్‌లోని పలు జిల్లాల్లో MSME పరిశ్రమలు నిర్మిస్తామని షా పేర్కొన్నారు. లాలూ ప్రసాద్‌ పాలనలో బిహార్‌ మొత్తం కుంభకోణాలతో నిండి పోయిందని విమర్శించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, నీతీశ్‌కుమార్‌ నేతృత్వంలో మాత్రమే బిహార్‌ అభివృద్ధి చెందుతోందని అమిత్‌ షా వెల్లడించారు.

కిసాన్​ సమ్మాన్​ నిధి సాయం రూ.9,000కు పెంపు
కిసాన్​ సమ్మాన్​ నిధి పథకం కింద రైతులకు ఇచ్చే రూ. 6,000ను ఏకంగా రూ.9,000కు పెంచనున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. "రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడే ఛాతి మైయాను అవమానించారు. రాహుల్ గాంధీ మోదీజీని, ఛాతీ మైయాను అవమానిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీకి ఎప్పుడు అవమానం చేసినా ప్రజలు రాహుల్​ను ఓడిస్తూనే ఉంటారు. ఈసారి మోదీతో పాటు ఛాతి మైయాను కూడా అవమానించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో సీతామఢీ ప్రజలు ఈ విషయాన్ని గుర్తుకుపెట్టుకోవాలి. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వ 10 ఏళ్ల కాలంలో బిహార్​కు కోవలం రూ. 2.80లక్షల కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అదే మోదీ ప్రభుత్వ వచ్చిన పదేళ్లలో బిహార్​కు ఏకంగా 18.70లక్షల కోట్లు కేటాయించారు. కిసాన్​ సమ్మాన్​ నిధి పథకం కింద రైతులకు ఇచ్చే రూ. 6,000ను ఏకంగా రూ.9,000కు పెంచనున్నాం. ధర్బంగాతో పాటు పూర్ణియా, భగల్​పుర్​లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలను ఆధునీకరిస్తాం." అని అమిత్ షా అన్నారు.

TAGGED:

AMIT SHAH ON BIHAR ELECTION
AMIT SHAH ON MAHAGATHBANDHAN
AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI
AMIT SHAH ON BIHAR ELECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.