నవంబర్ 14 రాహుల్, లాలూ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయ్ : అమిత్ షా
బిహార్లో సీతా మందిర్కు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన రోజే సీతామఢి నుంచి అయోధ్యకు వందే భారత్ రైలును ప్రారంభిస్తామని వెల్లడి
Published : November 3, 2025 at 3:28 PM IST
Amit Shah on Bihar Election : మహాగఠ్బంధన్పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా. నవంబర్ 14న బిహార్లో మరోసారి ఎన్డీఏ గెలుస్తుందన్న ఆయన, లాలు ప్రసాద్, రాహుల్ గాంధీ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని జోస్యం చెప్పారు. నాయకత్వలేమితో పాటు విధానపర నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో క్లారిటీ లేదని దుయ్యబట్టారు. ఎన్డీఏ ఐక్యంగా ఉందన్న ఆయన, కూటమిని మహాభారతంలోని పంచ పాండవులతో పోల్చారు. బిహార్లో సీతా మందిర్కు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన రోజే సీతామఢి నుంచి అయోధ్యకు వందే భారత్ రైలును ప్రారంభిస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వెల్లడించారు.
"సీతా మందిర్కు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన రోజే సీతామఢి నుంచి అయోధ్య వరకూ వందే భారత్ రైలును ప్రారంభిస్తాం. అప్పుడు అయోధ్యకు వచ్చేవారు సీతామఢికి కూడా వస్తారు. తద్వారా బిహార్ పర్యాటకానికి చాలా లాభం కలుగుతుంది. పునౌర ధామ్ బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణంగా అవుతుంది. బిహార్ ఎన్నికలు ముగిశాక ఏం అవుతుందో తెలుసా. నా మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి. నవంబర్ 14న 12గంటలకు బ్యాలెట్ బాక్స్లు తెరుస్తారు. 1గంటలకు వరకూ లాలు ప్రసాద్, రాహుల్గాంధీ పార్టీలు తుడిచిపెట్టుకపోతాయి. బిహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది. మహాగఠ్బంధన్కు నాయకత్వంతో పాటు విధానపర నిర్ణయాల్లో క్లారిటీ లేదు. వారికి కనీసం ఏ స్థానంలో ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. మరోవైపు ఎన్డీఏలోని ఐదు పార్టీలు పంచ పాండవుల్లా ఐక్యంగా ఉన్నారు. కలిసికట్టుగా బిహార్లోని 243 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నాం."
--అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి
#WATCH | #BiharElection2025 | Sheohar, Bihar | Union Home Minister Amit Shah says, " earlier, pakistani terrorists used to sneak into india every day. did congress and lalu ever respond to them?... they would feed them biryani instead. when uri was attacked, we conducted a… pic.twitter.com/Q7qXCcq64L— ANI (@ANI) November 3, 2025
బిహార్లో వరదలను అరికట్టేందుకు 11వేల కోట్లతో పనులు చేపట్టామని అమిత్ షా తెలిపారు. సోనబర్షా నాన్పుర్లో 505 కోట్లతో పారిశ్రామిక పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని వివరించారు. మిథిలాంఛల్కు నాలెడ్జ్ హబ్ వస్తుందన్నారు. డిఫెన్స్ కారిడార్తోపాటు బిహార్లోని పలు జిల్లాల్లో MSME పరిశ్రమలు నిర్మిస్తామని షా పేర్కొన్నారు. లాలూ ప్రసాద్ పాలనలో బిహార్ మొత్తం కుంభకోణాలతో నిండి పోయిందని విమర్శించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, నీతీశ్కుమార్ నేతృత్వంలో మాత్రమే బిహార్ అభివృద్ధి చెందుతోందని అమిత్ షా వెల్లడించారు.
#WATCH | #BiharElection2025 | Sheohar, Bihar | Union Home Minister Amit Shah says, " if the sita mata temple isn't built after the ram temple, will the work be considered complete?... now, a grand sita mata temple is being constructed at a cost of rs 850 crore. on the day of sita… pic.twitter.com/9wDsOxobng— ANI (@ANI) November 3, 2025
కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి సాయం రూ.9,000కు పెంపు
కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద రైతులకు ఇచ్చే రూ. 6,000ను ఏకంగా రూ.9,000కు పెంచనున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. "రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడే ఛాతి మైయాను అవమానించారు. రాహుల్ గాంధీ మోదీజీని, ఛాతీ మైయాను అవమానిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీకి ఎప్పుడు అవమానం చేసినా ప్రజలు రాహుల్ను ఓడిస్తూనే ఉంటారు. ఈసారి మోదీతో పాటు ఛాతి మైయాను కూడా అవమానించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో సీతామఢీ ప్రజలు ఈ విషయాన్ని గుర్తుకుపెట్టుకోవాలి. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వ 10 ఏళ్ల కాలంలో బిహార్కు కోవలం రూ. 2.80లక్షల కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అదే మోదీ ప్రభుత్వ వచ్చిన పదేళ్లలో బిహార్కు ఏకంగా 18.70లక్షల కోట్లు కేటాయించారు. కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద రైతులకు ఇచ్చే రూ. 6,000ను ఏకంగా రూ.9,000కు పెంచనున్నాం. ధర్బంగాతో పాటు పూర్ణియా, భగల్పుర్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలను ఆధునీకరిస్తాం." అని అమిత్ షా అన్నారు.