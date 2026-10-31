మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న ఒమర్ అబ్దుల్లా- ఈసారి జర్నలిస్టుతో షాదీ
Omar Abdullah Marriage Ceremony : జమ్మూ కశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా జర్నలిస్ట్ నిధి రజ్దాన్ను వివాహం చేసుకున్నారు.
Published : October 31, 2026 at 5:16 PM IST
జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా తన వైవాహిక జీవితంలో మరో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ నిధి రజ్దాన్ను ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరి సంబంధంపై గత కొన్నేళ్లుగా వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, శనివారం నాడు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ జంట తమ వివాహ వార్తను అధికారికంగా ప్రకటించింది. పెళ్లికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఒమర్ తన ఎక్స్ పోస్టులో పంచుకున్నారు. "కొత్త ప్రయాణం మొదలైంది" అంటూ నిధి రజ్దాన్ను ట్యాగ్ చేస్తూ పోస్ట్ పెట్టారు.
ఒమర్కు ఇది రెండో వివాహం. మొదటి భార్య పాయల్తో రాజీ కుదిరిన తర్వాత, ఈ ఏడాది జులైలో సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారా వారి వివాహం రద్దయింది. గతంలో పరస్పర అంగీకారంతో తమ బంధాన్ని తెంపుకోవాలని, పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని వివాదాలను పరిష్కరించుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు ఇరుపక్షాలు కోర్టుకు తెలియజేయగా వారి వివాహాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఒమర్ అబ్దుల్లా, పాయల్కు జహీర్, జమీర్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
A new journey began yesterday 💍@Nidhi https://t.co/BXbdLq2d1H— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026