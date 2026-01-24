కుక్కల కోసం 'ఫ్రీ' రోటీ సెంటర్- రోజూ వందల రోటీలు తయారీ- 65ఏళ్ల బామ్మ మంచి మనసు!
ప్రత్యేకంగా 'రోటీ సెంటర్' ఏర్పాటు - 35 ఏళ్లుగా నిరంతర సేవ- ప్రతిరోజూ దాదాపు 20 నుంచి 25 కిలోల రోటీల తయారీ
Published : January 24, 2026 at 4:06 PM IST
Old Woman Roti center for Dogs : కొంతమంది వారి జీవితాల్లో కుటుంబం, స్నేహితుల తర్వాత అచంచలమైన ప్రేమను పెంపుడు కుక్కలపైనే కురిపిస్తారు. వాటిని అత్యంత నమ్మకమైన ,స్నేహితులుగా భావిస్తారు. అవి తమ యజమానుల పట్ల విధేయతను, అంతకుమించిన ప్రేమను కనబరుస్తాయి. కొంతమంది శునకాలను ఇంట్లో మనిషిగా చూస్తే, మరికొందరు సొంత పిల్లల్లా చూసుకుంటారు. అలా కుక్కలపై అత్యంత ఇష్టాన్ని, ఆసక్తిని కనబరిచే వ్యక్తులలో గుజరాత్కు చెందిన మహిళ ఒకరు. ఆరు పదుల వయసులో కూడా కుక్కలకు ఉచితంగా రోటీలను తయారు చేసి, తినిపిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఓ'రోటీ సెంటర్'ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ వయసులో తనకే ఒకరి సాయం కావాలి కానీ అలా ఆలోచించకుండా కుక్కలకు సహాయం చేస్తూ, యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ఆమె స్టోరీని తెలుసుకుందాం రండి.
ఆమె స్టోరి ఏంటంటే
విజయ బెన్ అనే 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కుక్కపై తన ప్రేమను చాటుకున్నారు. గత 35 సంవత్సరాలుగా వాటికి ఉచితంగా రోటీలను తయారు చేసి, తినిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆమెతో మరో ఆరుగురు మహిళలు కూడా చేరారు. విజయె బెన్ అహ్మదాబాద్లోని శిలాజ్లో డాగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటుచేశారు. డాగ్ సెంటర్ గురించి ప్రజలు విన్నప్పుడు, కుక్కలు ఇతర జంతువుల కోసం రోటీలు కొనడానికి ప్రజలు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు. నెలకు రెండుసార్లు రోటీలతో లడ్డూలు తయారు చేస్తారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు దాదాపు 20 నుంచి 25 కిలోల రోటీలు తయారు చేస్తారు. ప్రతిరోజూ 15 కిలోల గోధుమ, 10 కిలోల మిల్లెట్ రోటీలు తయారు చేస్తారు.
"చాలా కాలం క్రితం, శిలాజ్ గ్రామంలో వీధి కుక్కలను చూసి వాటికి ఆహారం పెట్టాలని అనిపించింది. నేను పొరుగున ఉన్న అన్ని కుక్కలు, ఆవులకు రోటీలు తినిపించడం ప్రారంభించాను. ఈ పని 35 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ప్రతిరోజూ, 20 నుంచి 25 కిలోల మిల్లెట్, గోధుమ రోటీలను తయారు చేసి ఆవులు, కుక్కలకు తినిపిస్తాను. ఈ పనికి ఎటువంటి చెల్లింపు వసూలు చేయం"
- విజయ బెన్
విజయ బెన్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం తన వయసు 63 సంవత్సరాలని, తన ఇంటి ప్రాంగణంలో ప్రతిరోజూ రెండు నుంచి మూడు కిలోల రోటీలు తయారు చేసి కుక్కలకు తినిపిస్తానని చెప్పారు. ఇపుడు మరో ఇద్దరు మహిళలు చేరి, ప్రస్తుతం, ఐదు నుంచి ఏడుగురు మహిళలు కుక్కలకు ఇతర జంతువులకు ఉచితంగా రోటీలు తయారు చేస్తున్నారన్నారు. డాగ్ రోటీ సెంటర్ నుంచి రోటీలు తీసుకునే బల్దేవ్ భాయ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతూ, గత 15 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ కుక్కలకు రోటీలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు. కుక్కలు, పిల్లులు లేదా ఇతర జంతువులకు రోటీలు తీసుకొని వాటికి ఆహారం పెడతానన్నారు. ప్రతిరోజూ రెండు నుంచి మూడు కిలోల రోటీలు తీసుకుంటానని చెప్పారు.
300 కుక్కలకు రోజు పాలు, బిస్కెట్లు
మరోవైపు, బౌద్ధ సన్యాసిని అనీ జ్ఞాన్ లామో టిబెట్లోని ఖంబా చండో వాస్తవ్యురాలు. తల్లిదండ్రులు చనిపోయాక, ఆమె టిబెట్లోని తన ఆస్తులు అన్నింటినీ అమ్మేసింది. వచ్చిన డబ్బులన్నీ బుద్ధగయలోని దాదాపు 300 వీధి కుక్కల బాగు కోసం వెచ్చిస్తోంది. ఆమె చాలా ఏళ్ల క్రితమే బిహార్లోని బుద్ధ గయకు వలస వచ్చింది. ఆ సమయానికి అనీ జ్ఞాన్ లామోకు వీధికుక్కలు అంటే భయం. అయితే 2020 సంవత్సరంలో బుద్ధ గయలో జరిగిన ఒక ఘటన ఆమె ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చేసింది. రోడ్డు మీదుగా వెళ్తున్న కుక్కపిల్లను ఒక కారు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ కుక్కపిల్ల తీవ్రమైన నొప్పితో విలవిలలాడింది. కుక్క తల్లి వెంటనే తన పిల్ల దగ్గరికి చేరుకొని నిస్సహాయంగా అక్కడే తిరగసాగింది.
