నడిరోడ్డుపై మహిళ అంత్యక్రియలు- శ్మశానవాటికకు దారి మూసినందుకు గ్రామస్థుల నిరసన!
శ్మశానవాటికకు దారివ్వకుండా అడ్డుపడ్డ భూ యజమానులు- ఆగ్రహంతో నిరసనలు తెలిపిన కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు
Published : January 30, 2026 at 1:34 PM IST
Old Woman Cremation On Road: నడిరోడ్డుపై వృద్ధురాలి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన ఘటన బిహార్లోని వైశాలి జిల్లాలో జరిగింది. స్థానిక భూ యజమానులు శ్మశనవాటికకు వెళ్లే దారిని మూసివేయడంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఓ నిరుపేద కుటుంబం ఈ పని చేసింది. ఏ దారి లేకపోవటంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులు రోడ్డు మధ్యలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించామని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు.
ఏం జరిగింది?
గోరౌల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సోంధో వసుదేవ్ గ్రామానికి చెందిన దహౌర్ మాంఝి భార్య ఝాన్సీ దేవి(91) చనిపోయారు. కుటుంబ సభ్యులు అలాగే గ్రామస్థులు ఆ మృతదేహాన్ని శ్మశానవాటికకు తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాన రహదారి నుంచి శ్మశానవాటికకు వెళ్లే దారిలో ఉన్న పొలాల యజమానులు వారిని అడ్డుకున్నారు. శ్మశనవాటికకు వెళ్లాలంటే ఉన్నది ఆ ఒక్క దారి మాత్రమే కానీ ఆ దారి ఆక్రమణల కారణంగా మూసివేశారు. దాంతో అక్కడి ప్రజలకు మృతదేహాలను శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లటం కష్టంగా మారింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు నిరసన తెలిపారు. అక్కడితో ఆగకుండా రోడ్డుపైనే చితిని పేర్చి, అక్కడే మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఈ ఘటన శివాలయం ముందున్న కూడలిలో జరగటంతో అక్కడి ప్రజలు ఈ దహనసంస్కారాలను చూశారు.
పదేపదే అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపణ
ఇలాంటి ఘటనలు పలుమార్లు జరిగాయని, భూ యజమానులు ప్రతిసారి అడ్డుకోవటంతో గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో శంభు మాంఝి తల్లి చనారి దేవి మృతదేహాన్ని దహన సంస్కారాల కోసం తీసుకెళ్తుండగా, ఇక్కడి పొలం యజమానులు వచ్చి వారిందరిని తరిమేశారని ఆరోపించారు. ప్రతిసారి పేద కుటుంబాలను కావాలనే వేధిస్తున్నారని, ఆక్రమణల కారణంగా శ్మశానవాటికకు చేరుకోవడం అసాధ్యంగా మారిందని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. "దారిని పదే పదే మూసివేస్తున్నారు. గతంలోనూ ప్రజలు శంభు మాంఝి తల్లీ శవాన్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఈ విధంగానే చేశారు. రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉన్న పొలం యజమానులు అందరినీ అడ్డుకునేవారు. ఇలా చాలాసార్లు జరిగింది "అని కుటుంబ సభ్యుడైన గజేంద్ర మాంఝి చెప్పారు.
అధికారుల చర్యలు
మరోవైపు ఈ శ్మశనవాటిక భూమి ప్రభుత్వానికి చెందిన ఆస్తి అని బీడివో అధికారి పంకజ్ కుమార్ నిగామ్ స్పష్టం చేశారు. ఆ దారిని అడ్డుకునేవారి పట్ల చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. "శ్మశనవాటికను చేరుకోవటంలో ఇబ్బందులు ఎదురవటంతో మృతదేహాన్ని రోడ్డు పైనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారనే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పూర్తి విచారణ చేపడుతున్నాం. ఈ క్రమంలోనే రోడ్డు ఆక్రమణలకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా బయటపడ్డాయి. శ్మశానవాటిక భూమి ప్రభుత్వ ఆస్తి " అని గోరౌల్ బీడీఓ పంకజ్ కుమార్ నిగమ్ తెలిపారు.
ఘటన స్థలంలో పోలీసులు
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న గోరౌల్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనస్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ విషయంపై స్థానిక ప్రజలతో మాట్లాడి అక్కడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారి పేర్కొన్నారు. "రోడ్డుపై అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారనే సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రజలతో మాట్లాడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారిపై నిశితంగా నిఘా ఉంచుతున్నాం " అని గోరౌల్ అదనపు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ప్రశాంత్ కుమార్ తెలిపారు.
టీచర్ సామాజిక సేవ- 200కు పైగా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు
ఆస్తి వివాదం - 3 రోజులుగా తండ్రి మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు చేయని కుమారులు