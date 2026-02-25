'పాత నేతలు శాశ్వతంగా ఉండలేరు- కొత్త తరాన్ని ఆహ్వానించాల్సిందే'- డీకే శివకుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు
కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు- కొత్త ఎమ్మెల్యేల డిమాండ్కు పూర్తి మద్దతు
Published : February 25, 2026 at 11:06 AM IST
Dk Shivakumar On New Cabinet : కర్ణాటక మంత్రివర్గంలోకి యువ రక్తాన్ని ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాతతరం నేతలు శాశ్వతంగా కొనసాగలేరని, పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం కొత్త ఆలోచనలు అవసరమని స్పష్టం చేశారు. మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న శివకుమార్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ నేపథ్యంలో, తమకూ అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ తొలిసారి ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు సీఎం సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్ సహా పార్టీ అధిష్ఠానానికి లేఖ రాశారు. ఈసారి 38 మందిని కొత్తగా అసెంబ్లీకి పంపడం ద్వారా ప్రజలు యువ నాయకత్వం కోరుకుంటున్నారని, ఆ మేరకు కనీసం నూతనంగా ఎన్నికైన ఐదుగురికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని కోరారు. కొత్త ఎమ్మెల్యేల డిమాండ్కు పూర్తి మద్దతు ప్రకటించిన శివకుమార్ కేబినెట్లోకి కొత్త తరాన్ని ఆహ్వానించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు.