భార్యను అవమానించారని బావి తవ్విన 71 ఏళ్ల వృద్ధుడు- ఏడేళ్ల పాటు ఒంటరిగానే!
ఏడేళ్ల పాటు ఒంటరిగా బావి తవ్విన 71 ఏళ్ల అజబ్ సింగ్- భార్యకు అవమానం జరగడంతో గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్న రైతు- గ్రామానికి ఏడాది పొడవునా నీరు అందిస్తున్న బావి
Published : August 4, 2026 at 10:45 PM IST
Farmer Dug Well For Village : బిహార్లోని గయాకు చెందిన దశరథ్ మాంఝీ తన భార్య కోసం కొండను తొలిచి రోడ్డు నిర్మించిన కథ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. అలాంటి మరో ఘటన ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లోని బుందేల్ఖండ్ ప్రాంతంలో వెలుగుచూసింది. నీటి కోసం తన భార్య ఎదుర్కొన్న అవమానాన్ని తట్టుకోలేక ఏడేళ్ల పాటు ఒంటరిగా చెమటోడ్చి పెద్ద బావినే తవ్వేశాడో వృద్ధుడు. ప్రభుత్వ సహాయం కోసం అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేకపోవడంతో కఠిన నిర్ణయం తీసుకొని అద్భుతం చేశాడు. సాగర్ జిల్లా ఇమలియా గ్రామానికి చెందిన 71 ఏళ్ల అజబ్ సింగ్ పట్టుదలతో నిర్మించిన ఆ బావి ఇప్పుడు మొత్తం గ్రామానికే జీవనాధారంగా మారింది. దీంతో ఆయన బుందేల్ఖండ్ మాంఝీగా స్థానికుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు.
అజబ్ సింగ్కు యవ్వనంలో ప్రభుత్వం 2 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. వీరి భూమిలో సాగు చేయడానికైనా, తాగడానికైనా నీటి సదుపాయం లేదు. గ్రామంలో తీవ్రమైన నీటి కొరత ఉండటంతో ప్రజలంతా ఊరిలోని కొందరి సొంత బావులపైనే ఆధారపడేవారు. అయితే ఒక రోజు అజబ్ సింగ్ భార్య సదారాణి నీళ్ల కోసం అలాంటి ఒక బావికి వెళ్లగా, అక్కడ ఆమెకు తీవ్ర అవమానం ఎదురైంది. యజమాని నోటికొచ్చినట్లు తిట్టాడు. ఆ సంఘటనే అజబ్ సింగ్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఇకపై నీటి కోసం ఎవరి ముందూ చేయి చాచొద్దనుకొని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాడు. తన భూమిలోనే సొంతంగా ఒక బావి తవ్వాలని సంకల్పించాడు.
7 సంవత్సరాల కష్టం- ఎన్నో అడ్డంకులు!
మొదట ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం పొందాలని అజబ్ సింగ్ గ్రామ సర్పంచ్ నుంచి కలెక్టర్ వరకు పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేశాడు. ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా బావి తవ్వించాలనుకున్నా ఎలాంటి సహాయం అందలేదు. ఎన్నో కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగినా స్పందన లేకపోవడంతో చివరకు తానే పార, గునపం పట్టుకున్నాడు. పగలు వ్యవసాయ పనులు, రాత్రిళ్లు వెన్నెల్లో బావి తవ్వడం అజబ్ సింగ్కు దినచర్యగా మారింది. వర్షాకాలంలో తవ్విన మట్టి మళ్లీ మళ్లీ పూడిపోతూ ఉండటంతో ప్రతి ఏడాదీ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. అయినా వెనకడుగు వేయకుండా, నిరంతర శ్రమతో ఏడేళ్ల తర్వాత బావి తవ్వకం పూర్తి చేశాడు.
ఎండాకాలంలోనూ పుష్కలంగా నీరు!
ప్రస్తుతం ఆయన తవ్విన బావిలో నీరు సమృద్దిగా ఉండి ఊరందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఎండాకాలంలో కూడా నిండుగా నీటితో కళకళలాడుతోంది. ఎండలు ముదిరితే ఊళ్లోని బావులన్నీ ఎండిపోయినా, అజబ్ సింగ్ బావిలో మాత్రం పుష్కలంగా నీరు ఉంటుందని స్థానికులు, అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో వేసవిలో గ్రామస్థులంతా ఈ బావిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. నీటి సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు గ్రామ ప్రజలకు నీరు అందించేందుకు అధికారులు కూడా ఈ బావినే వినియోగిస్తున్నారని తెలిసింది. 'వేసవిలో గ్రామంలో నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంటుంది. అప్పుడు అజబ్ సింగ్ బావే గ్రామ ప్రజలకు ఆధారమవుతుంది' అని గ్రామ సర్పంచ్ హేమ్రాజ్ అహిర్వార్ తెలిపారు.
బావి పోతుందేమోనన్న భయం
అయితే తన కష్టార్జిత బావిని ప్రభుత్వం పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంటుందేమోనని అజబ్ సింగ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. గ్రామపంచాయతీ మోటార్ ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ఆయన అంగీకరించట్లేదు. ఎవరైనా నీరు కావాలంటే నీటిని చేదుకొని తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నాడు. అజబ్ సింగ్ భార్య సదారాణి కూడా ఇదే బాధను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. 'మాకు సహాయం చేయమని అడిగినప్పుడు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఇప్పుడు బావి ఉంది కాబట్టి అందరికీ అది కావాలి. అధికారులు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏదేమైనా భార్య ఎదుర్కొన్న అవమానాన్నే జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్న అజబ్ సింగ్ ఏడేళ్ల కఠోర శ్రమతో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. ఆయన తవ్విన బావి ఇప్పుడు కుటుంబానికే కాదు మొత్తం గ్రామానికి దాహం తీర్చే జీవనాధారంగా నిలుస్తోంది. పట్టుదల ఉంటే ఎంతటి కష్టాన్నైనా ఎదుర్కోవచ్చని, దేన్నయినా జయించొచ్చని నిరూపించిన అజబ్ సింగ్ అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.
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