వాట్ ఎన్ ఐడియా సర్జీ- షెడ్డుకు వెళ్లే తుక్కు బస్సుతో బస్టాండ్- ఫిదా అవుతున్న జనం
దక్షిణ కన్నడ జిల్లా గురుపురా బండసాలె గ్రామ యువకుల వినూత్న ఆలోచన.. షెడ్డుకు వెళ్లాల్సిన పాత బస్సే ఇప్పుడు లగ్జరీ బస్టాండ్.. రూ. 7 లక్షల వ్యయంతో వెరైటీ నిర్మాణం
Published : June 16, 2026 at 10:19 PM IST
Old Bus Converted Into Modern Bus Stand : కొన్ని ఆలోచనలు సమస్యను పరిష్కరించడమే కాదు, ప్రత్యేక గుర్తింపును కూడా తీసుకొస్తాయి. సృజనాత్మకతకు కాస్త సమాజ సేవ తోడైతే ఎంతటి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో కర్ణాటక దక్షిణ కన్నడ జిల్లా గురుపురా సమీపంలోని బండసాలె గ్రామానికి చెందిన కొందరు యువకులు నిరూపించారు. ఈ యువత చేసిన పని ఇప్పుడు అలాంటి ప్రశంసలే అందుకుంటోంది. రోడ్లపై ఏళ్లుగా ప్రయాణికుల్ని తీసుకెళ్లిన ఒక పాత మినీ బస్సు షెడ్డుకు (స్క్రాప్) వెళ్లాల్సి ఉండగా దానికి సరికొత్త జీవం పోశారు. ఇప్పుడు అదే పాత బస్సు అత్యాధునిక బస్టాండ్గా మారి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది.
ఒకప్పుడు ప్రయాణికుల్ని తమ తమ గమ్యస్థానాలకు చేర్చిన మినీ బస్సును స్థానిక యువకులు మార్చి ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన బస్ షెల్టర్గా తీర్చిదిద్దారు. ఇప్పుడు అక్కడ బస్సు కోసం ఎదురుచూసే వారు మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకంగా దానిని చూసేందుకు కూడా జనం వస్తున్నారు. దీంతో ఇది ప్రత్యేక పర్యటక ప్రదేశంగా మారింది. అంతకుముందు అదే బండసాలె బస్టాప్ వద్ద ప్రయాణికులకు సరైన సౌకర్యాలు లేవు. వర్షం వస్తే మొత్తం తడవాల్సిందే. ఎండలోనూ అక్కడే నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. దీంతో స్థానిక యూత్ గ్రూప్ 'V2Guys' దీనికి వెరైటీ పరిష్కారం ఆలోచించింది. 'ఎక్కడా లేని విధంగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నాం. చాలా ఆలోచనల తర్వాత పాత బస్సును బస్టాండ్గా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాం.' అని గ్రూప్ మెంబర్ ప్రశాంత్ చెబుతున్నారు.
రూ. 7 లక్షల ఖర్చుతో
ముందుగా ఈ బస్టాండ్ ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు రూ. 2 లక్షలుగా అంచనా వేశారు. కానీ ఇంకాస్త ఎక్కువ సౌకర్యాలు జోడించడంతో ఖర్చు క్రమక్రమంగా పెరిగి ఏకంగా రూ. 7 లక్షలకు చేరుకుంది. స్థానిక దాతల సహకారంతో యువకులు పగలూ- రాత్రి కష్టపడి పాత బస్సును పూర్తిగా మార్చేశారు.
అసలు సర్ప్రైజ్ లోపలే
బయటి నుంచి చూస్తే ఆ పాత బస్సు సాధారణంగానే కనిపిస్తుంది. కానీ లోపల అడుగుపెట్టిన వారు మాత్రం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అందులో అలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి మరి. సౌకర్యవంతమైన సీట్లు, తాగునీటి సదుపాయం కోసం వాటర్ డిస్పెన్సర్, సోలార్ విద్యుత్ లైటింగ్, సీసీటీవీ కెమెరాలు, వేచి ఉండేందుకు మంచి చోటు వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. త్వరలో చిన్నపాటి లైబ్రరీ కూడా అందులో ప్రారంభించాలని యువకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు గురించి మొదట పెద్దగా ఎవరికీ తెలియదు. అంటే యువకులు బస్టాండ్ ప్రాజెక్టును చాలా రహస్యంగా నిర్వహించారు. నిర్మాణ సమయంలో బస్సును పూర్తిగా షీట్లతో కప్పేయడంతో స్థానికుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. చివరకు ప్రాజెక్ట్ ఆవిష్కరించిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోవడం వారి వంతైంది. సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ కావడంతో సమీప ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ప్రజలు వచ్చి చూస్తున్నారు.
తొలుత ప్రయాణికుల కోసమే నిర్మించిన ఈ లగ్జరీ సదుపాయాల బస్టాండ్ ఇప్పుడు చిన్న టూరిస్ట్ స్పాట్గా మారుతోంది. స్థానికులు భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ఫొటోషూట్స్, ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్, చిన్నపాటి ఈవెంట్లు నిర్వహించేందుకు కూడా అవకాశాల్ని పరిశీలిస్తున్నారు. 'పాత బస్సుకు కొత్త రంగు వేస్తే అది అప్పటికీ బస్సుగానే ఉంటుంది. కానీ దానికి సరికొత్త ఆలోచన, కొత్త లక్ష్యం, కొత్త జీవితం ఇస్తే మొత్తం మా ప్రాంతానికే గర్వకారణంగా మారుతుంది.' అని వీ2గాయ్స్ సభ్యులు చెబుతున్నారు.
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