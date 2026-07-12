మీటింగ్లో మాటిమాటికీ వాష్రూమ్కు వెళ్లిన అధికారులు- టెస్ట్ చేస్తే 16 మందికి షుగర్!
49 మందిలో 15 మందికి 'హై' షుగర్ లెవల్స్- వ్యాధిని త్వరగా గుర్తిస్తే అదుపులో ఉంచుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : July 12, 2026 at 10:19 AM IST
Maihar Officials Tested Sugar Level : సాధారణంగా ఏదైనా ఒక అధికారిక సమావేశం జరుగుతుందంటే ఉన్నతాధికారులు వచ్చి, అనంతరం వాళ్లు అక్కడినుంచి వెళ్లేంత వరకు సంబంధిత సిబ్బంది, ఉద్యోగులు అంతా అక్కడే ఉంటారు. ఆ అధికారి చెప్పేదంతా వింటూ నోట్స్లో రాసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ, ఓ చోట అందుకు భిన్నంగా జరిగింది. ఓ వైపు అధికారి ఉండగానే సమావేశంలో పాల్గొన్న వారంతా మాటిమాటికి వాష్రూమ్కి వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు. ఇది గమనించిన ఆ అధికారి ఉద్యోగులను మందలించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్లో ఈ ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది.
అసలేం జరిగింది?
ఇటీవల, మైహార్లో ప్రభుత్వ సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశానికి రేవా డివిజన్ కమిషనర్ షైలేంద్ర సింగ్ హాజరయ్యారు. సంబంధిత విషయాల గురించి ఉద్యోగులతో ఆరా తీశారు. అయితే, ఆ సమయంలో ఉద్యోగులు పదేపదే వాష్రూమ్కు వెళ్లడం ప్రారంభించారు. ఇది గమనించిన షైలేంద్ర సింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ఉద్యోగులను పిలిచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
సిబ్బంది చెప్పిన వెంటనే ఆరోగ్య పరీక్షలు
ఈ క్రమంలో అధికారులు ఆరోగ్య సమస్య గురించి చెప్పగానే, సంబంధిత అధికారులు, ఉద్యోగులందరికీ వెంటనే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి (బ్లడ్ షుగర్) పరీక్షలు నిర్వహించాలని కమిషనర్ ఆదేశించారు. ఆయన ఆదేశాలు అందిన వెంటనే ఆరోగ్య శాఖ బృందం రంగంలోకి దిగింది. సమావేశం జరిగే ప్రదేశంలో ప్రత్యేక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఉన్నవారందరికి షుగర్ పరీక్షలు చేయడం ప్రారంభించారు.
49 మందిలో 15 మందికి 'హై' షుగర్ లెవల్స్
ఆరోగ్య శాఖ తరపున వచ్చిన ల్యాబ్ అటెండెంట్ ధనుశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, "సమావేశంలో పాల్గొన్న మొత్తం 49 మంది అధికారులు, ఉద్యోగుల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పరీక్షించాం. వీరిలో 15 మందికి చక్కెర స్థాయిలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. షుగర్ లెవర్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవాలని, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వ్యాధిని త్వరగా గుర్తిస్తే అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు!
ఈ సందర్భంగా, మధుమేహం (డయాబెటిస్) అనేది ఒక వ్యాధి అని, దీని ప్రారంభ లక్షణాలు కొన్నిసార్లు సాధారణంగానే అనిపిస్తాయని ధనుశ్ వివరించారు. తరచుగా దాహం వేయడం, పదే పదే మూత్ర విసర్జన, తీవ్రమైన అలసట, బరువులో మార్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు. అయితే, సరైన సమయంలో పరీక్షలు, చికిత్స ద్వారా ఈ వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని ఆయన చెబుతున్నారు.
'పనితో పాటు ఆరోగ్యం పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలి'
ఇదిలా ఉండగా, ఓ వైపు సమావేశం జరుగుతుండగానే, ఇలాంటి ఆకస్మిక ఆరోగ్య పరీక్షల శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయడం వల్ల వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించవచ్చని భావించి, చాలా మంది అధికారులు దీనిని ఒక సానుకూల చర్యగా అభివర్ణించారు. ఈ చర్య వల్ల, పనితో పాటు ఆరోగ్యం పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలనే సందేశాన్ని ఇస్తుందని కొందరు అధికారులు భావించారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
ఇక, గంటల తరబడి ఒకేచోట కూర్చొని పనిచేయడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, పనిలో ఒత్తిడి వంటివి మధుమేహం వంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు, సరైన ఆహారం, వ్యాయామం చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు.
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