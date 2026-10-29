నలుగురు మిత్రుల సంకల్పం- కూరగాయలు, పండ్లతో పచ్చళ్లు, చట్నీలు, జామ్లు తయారీ-70 మంది స్థానికులకు ఉపాధి
నలుగురు మిత్రులు కలిసి పుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను ప్రారంభించారు. అందులో స్థానికంగా పండే కూరగాయలు, పండ్లతో పచ్చళ్లు, చట్నీలు, జామ్లు తయారుచేస్తున్నారు.
Published : October 29, 2026 at 6:58 AM IST
Four Friends Business Story : స్నేహబంధానికి అందరూ గులాములే. మైత్రిలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించిన శ్రీకృష్ణుడూ, శ్రీరాముడూ సైతం స్నేహానికి ఎంత విలువ ఇచ్చారో పురాణాల్లో చదివి తెలుసుకున్నాం. తులతూగే సంపదలు ఎన్నున్నా స్నేహానికి సరిరావంటూ నిజ జీవితంలో ఈ బంధం ఔన్నత్యాన్ని చూపిస్తున్నవారి గురించీ వింటుంటాం. అయితే హిమాచల్ప్రదేశ్కు చెందిన నలుగురు గొప్ప స్నేహితులు తమ మిత్ర బంధాన్ని మరో 70 మందికి ఉపాధి కల్పించేందుకు ఉపయోగించారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేస్తున్ని బిజినెస్ ఏంటి? వారి సంస్థ పేరేంటి? వ్యాపారంలో వాళ్లు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు? తదితర విషయాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
50 రకాల ఆహార ఉత్పత్తులు తయారీ
మండీ జిల్లాకు చెందిన ఖీరమణి, భగీరథ్ చౌహాన్, రవీంద్ర, ఇల్మ్దీన్ అలీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. వీరు ఉపాధి కోసం స్థానికులు వలస వెళ్లడాన్ని అరికట్టాలని ఆలోచించారు. అందుకోసం తామే ఏదైనా వ్యాపార సంస్థను స్థాపించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా పండే కూరగాయలు, పండ్లను సేకరించి వాటితో పచ్చళ్లు, చట్నీలు. జామ్లు తయారుచేయడం ప్రారంభించారు. అందుకోసం బధు గ్రామంలో 'హిల్ థ్రిల్ ఆగ్రో ప్రాసెసర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' అనే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ యూనిట్లో వాణిజ్య ఉత్పత్తి 2023 జనవరిలో ప్రారంభమైంది. నేడు ఈ సంస్థ పచ్చళ్లు, చట్నీలు, జామ్లు, ఫ్రూట్ వైన్లు, ఫ్రూట్ సైడర్, యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్తో సహా 50కి పైగా ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోంది. ఈ నలుగురు మిత్రులు తమ వ్యాపారం కోసం స్థానిక ఉత్పత్తులను ఉపయోగించడం వల్ల వ్యవసాయ, ఉద్యానవన పంటలకు మంచి డిమాండ్, రేటు లభిస్తోంది. ఈ సంస్థ ఉత్పత్తులు హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, దిల్లీ, జమ్ముకశ్మీర్కు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.
'హిల్ థ్రిల్ ఆగ్రో ప్రాసెసర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఖీరమణి తమ వ్యాపారం గురించి వివరించారు. తాను ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నప్పుడు స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఏదైనా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనే ఆలోచన వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన స్నేహితులు భగీరథ్ చౌహాన్, రవీంద్ర, ఇల్మ్దీన్ అలీతో షేర్ చేసుకున్నానని చెప్పారు. ఆ తర్వాత 'హిల్ థ్రిల్ ఆగ్రో ప్రాసెసర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ప్రారంభించామన్నారు. ప్రభుత్వ నుంచి అందిన సాయం తమ సంస్థ అభివృద్ధికి తోడ్పడిందని వెల్లడించారు.
'ప్రభుత్వం నుంచి రూ.84లక్షల గ్రాంట్ లభించింది'
"యూనిట్ విస్తరణ, కార్యకలాపాల కోసం ఒక సవివరమైన ప్రాజెక్ట్ నివేదికను తయారుచేశాం. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపాం. తదనంతరం 2024లో ఉద్యానవన సమగ్ర అభివృద్ధి మిషన్ కింద కంపెనీకి రూ. 84 లక్షల గ్రాంట్ మంజూరైంది. యూనిట్ను అభివృద్ధి చేయడంలో, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ప్రభుత్వ సాయం బాగా ఉపయోగపడింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఇటువంటి ప్రోత్సాహక పథకాలు స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తలు తమ వ్యాపారాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించడానికి సహాయపడతాయి. మా కంపెనీలో ఉద్యోగుల సంఖ్య ప్రారంభంలో 24 ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 70కి పెరిగింది. వీరిలో 40 మంది ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ ప్రయోజనాలను పొందుతున్నారు." అని ఖీరమణి తెలిపారు.
తన ఇంటికి దగ్గర్లోనే ఉపాధి లభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు 'హిల్ థ్రిల్ ఆగ్రో ప్రాసెసర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ఉద్యోగి జితేంద్ర ఠాగూర్. ఇక్కడ పనిచేయడం వల్ల తమలో ఉన్న స్కిల్స్ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి కూడా అవకాశం లభిస్తోందని తెలిపారు. మరోవైపు, యువత తరచుగా పని వెతుక్కుంటూ ఊరు వదిలి వెళ్లాల్సి వస్తోందని కమల్ శర్మ తెలిపారు. అయితే హిల్ థ్రిల్ సంస్థ వల్ల స్థానికంగానే ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఉపాధి ఆధారిత కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, హిమాచల్ సీఎం సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
వీల్చైర్పై ఫుడ్ డెలివరీ- హెల్మెట్తో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన!
చెట్ల సంరక్షణ కోసం విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ- ఆల్గేతో కాగితం తయారీ- లభించిన పేటెంట్