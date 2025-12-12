దేశంలోని 11,000 ఎకరాల డిఫెన్స్ ల్యాండ్ కబ్జా
దేశవ్యాప్తంగా 18 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రక్షణ భూములు- అందులో 11,152 ఎకరాలు ఆక్రమణకు గురైనట్లు వెల్లడించిన కేంద్రం
Indian Defence Land : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 18 లక్షల ఎకరాల రక్షణ శాఖకు చెందిన భూములలో, దాదాపు 11,152 ఎకరాలు ఆక్రమణకు గురయ్యాయని కేంద్రం తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఉపయోగంలో లేకుండా, ఆక్రమణకు గురైన లేదా వివాదంలో ఉన్న మొత్తం రక్షణ శాఖ భూముల విస్తీర్ణంపై రాష్ట్రాల వారీగా వివరాలను ఇవ్వాలని లోక్సభలో ప్రశ్న ఎదురైంది. ఈ ప్రశ్నకు రక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి సంజయ్ సేథ్ లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.
కబ్జాలో 11వేల ఎకరాలు
"దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 18 లక్షల ఎకరాల రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన భూములలో, దాదాపు 11,152 ఎకరాలు ఆక్రమణకు గురయ్యాయి. రక్షణ శాఖకు చెందిన భూమిని సైనిక ప్రయోజనాల కోసం, సాయుధ దళాల వ్యూహాత్మక, కార్యాచరణ, భద్రతా అవసరాలను తీర్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. సాయుధ దళాల అవసరాలకు మించి ఉన్న సుమారు 45,906 ఎకరాల రక్షణ శాఖ పరిధిలోని భూమిని గుర్తించాం. ఈ భూభాగాలపై ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు తమ అవసరాలను నిర్ధారించుకోవడానికి ఈ భూముల వివరాలను వారికి పంపించాం" అని రక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి సంజయ్ సేథ్ తెలిపారు. రాష్ట్రాల వారీగా రక్షణ శాఖకు చెందిన భూములు, అలాగే ఆక్రమణకు గురైన భూములకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా ఆయన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలియజేశారు.
'వివాదంలో 8వేల ఎకరాలకు పైగా రక్షణ భూములు'
"ఉపయోగపడని రక్షణ శాఖ భూములు సాయుధ దళాల శిక్షణ, ప్రాక్టీస్, కీ లొకేషన్ ప్లాన్స్ ప్రకారం నిర్మాణాలు, వివాహిత వసతి గృహాల నిర్మాణం మొదలైన వాటి కోసం ఉద్దేశించినవి. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 8,113 ఎకరాల రక్షణ శాఖ భూమి వివాదంలో ఉంది. భూసేకరణ, పునరావాసం పారదర్శకత హక్కు చట్టం 2013లోని నిబంధనల ప్రకారం పరిహారం, పునరావాస ప్యాకేజీలు, సదరు చట్టం కింద రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రైవేట్ భూములను సేకరించినప్పుడల్లా భూ యజమానులకు అందుతాయి" అని సంజయ్ సేథ్ తెలిపారు.
కొనుగోలు సమయాలను తగ్గించడానికి రక్షణ సేకరణ విధానం (డీఏపీ)కి ప్రతిపాదిత సవరణలను ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని ప్రతిపాదిస్తోందా? అని అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర సహాయ మంత్రి సంజయ్ సేథ్ అవునని సమాధానం ఇచ్చారు. "2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మూలధన వ్యయం (గ్రాంట్ నెం. 21) కింద బడ్జెట్ అంచనా దశలో రక్షణ సేవలకు రూ.1,72,000 కోట్లు కేటాయించారు. సవరించిన అంచనా దశలో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దీనిని రూ.1,59,500 కోట్లకు సవరించింది. దీనిని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పూర్తిగా వినియోగించుకుంది" అని సంజయ్ సేథ్ స్పష్టం చేశారు.
డిసెంబరు 1న ప్రారంభమైన పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు వాడీ వేడిగా జరుగుతున్నాయి. ఎస్ఐఆర్, వందేమాతరం, ఎన్నికల సంస్కరణలు మొదలైన వాటిపై చర్చలు జరిగాయి. దీంతో అధికార, విపక్షాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణ నెలకొంది. ఒకానొక సమయంలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, లోక్ సభలో విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఒకరికొకరు సవాళ్లు విసురుకున్నారు. ఓట్ చోరీపై ఆంశంపై తాను ఇచ్చిన ప్రెస్ మీట్ లపై చర్చ చేపట్టాలని రాహుల్ డిమాండ్ చేశారు. కాగా, డిసెంబరు 1న ప్రారంభమైన శీతాకాల సమావేశాలు 15 రోజుల్లో ముగియనున్నాయి. సాధారణంగా పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు 20 రోజులపాటు (పని దినాలు) జరుగుతాయి కానీ ఈ సారి వాటిని ఐదు రోజులు తగ్గించారు.
