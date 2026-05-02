సంబల్పురి చీరలో మారథాన్- మధుస్మిత గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు- 18 ఏళ్ల ప్రాక్టీస్తో విజయం
మాంచెస్టర్ మారథాన్లో మధుస్మిత జెనా సత్తా- 3 గంటల, 45 నిమిషాల్లోనే 42.2 కిలోమీటర్ల పరుగు- మునుపటి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు బద్దలు
Published : May 2, 2026 at 4:01 PM IST
Marathon With Sambalpuri Saree : ఓ మహిళామణి సంబల్పురి సారీలో అత్యంత వేగవంతంగా మారథాన్ను పూర్తి చేసి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సాధించారు. ఇంగ్లండ్లో జరిగిన మాంచెస్టర్ మారథాన్లో 46 ఏళ్ల భారత సంతతి వనిత మధుస్మిత జెనా సత్తా చాటారు. 42.2 కిలోమీటర్ల మారథాన్ను ఆమె ఒడిశా చేనేత చీరలో 3 గంటల, 45 నిమిషాల, 39 సెకన్లలోనే పూర్తి చేశారు. దీంతో చీరకట్టులో మారథాన్ను పూర్తి చేసిన విభాగంలో మునుపటి రికార్డు బద్దలైంది. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ పుటల్లోకి మధుస్మిత పేరు ఎక్కింది. అయితే ఈ రికార్డు అంత అవలీలగా దక్కలేదు. దీని వెనుక 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రాక్టీస్ ఉంది. ఇంతకీ మారథాన్లో పాల్గొనాలనే ఆలోచన మధుస్మితకు ఎలా వచ్చింది? ఓ వైపు కుటుంబాన్ని, మరోవైపు ఉద్యోగాన్ని, ఇంకోవైపు మారథాన్ లక్ష్యాన్ని ఆమె ఎలా మేనేజ్ చేశారు? ఈ పోటీ వేళ సంబల్పురి సారీనే ఎందుకు ధరించారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మానసిక ప్రశాంతత కోసం రన్నింగ్
ఒడిశా రాష్ట్రం కటక్లోని కుసుపూర్కు చెందిన డాక్టర్ నిరేంద్ర మోహన్ జెనా, విద్యుత్ జెనా దంపతులు చాలా ఏళ్ల క్రితమే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (యూకే)కు వలస వచ్చారు. వారు మాంచెస్టర్ ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు. ఆ దంపతుల కూతురే మధుస్మిత జెనా. యూకేలో పెరిగినప్పటికీ, ఒడిశా రాష్ట్ర మూలాలతో ఆమె బంధం చెక్కుచెదరలేదు. భువనేశ్వర్కు చెందిన సచిన్ దాస్ను పెళ్లి చేసుకున్న మధుస్మిత, ప్రస్తుతం మాంచెస్టర్లోనే ఓ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆమెకు ఇద్దరు కుమారులు. 2008లో మొదటి కుమారుడు జన్మించిన మూడు నెలల తర్వాత మానసిక ప్రశాంతత కోసం మధుస్మిత రన్నింగ్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఇంట్లో ఉండే ఒత్తిడి నుంచి కాస్త బయటకు వచ్చి, తన కోసం కొంత సమయాన్ని గడపాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె రన్నింగ్ మొదలుపెట్టారు. ఆ సమయంలో 5 కిలోమీటర్ల పరుగు కూడా మధుస్మితకు ధ్యానంలా అనిపించేది. దానివల్ల ఎంతో మానసిక ప్రశాంతత లభించేది.
మూడేళ్ల క్రితమే తొలి ప్రయత్నం
రన్నింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తొలినాళ్లలో చిన్న చిన్న పరుగు పందాల్లో మధుస్మిత పాల్గొన్నారు. దీంతో ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. అది క్రమంగా ఒక అభిలాషగా మారి, పూర్తి స్థాయి మారథాన్ రన్నర్గా ఎదిగేందుకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. తన పెద్ద కుమారుడు 7 నెలల వయసుకు వచ్చే సమయానికే మారథాన్ పోటీల్లో పాల్గొనడాన్ని ఆమె మొదలుపెట్టారు. అయితే 2023 ఏప్రిల్ 16న జరిగిన మాంచెస్టర్ మారథాన్లో మధుస్మిత జెనా తొలిసారిగా చీర కట్టుకొని పాల్గొన్నారు. అప్పట్లో ఆమె ఎరుపు రంగు సంబల్పురి చీరను ధరించారు. ఆనాడు 42.2 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 4 గంటల 17 నిమిషాల్లో పూర్తి చేశారు. చీరకట్టులో మధుస్మిత మారథాన్లో పాల్గొన్న అంశం మూడేళ్ల క్రితం ఒడిశా మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో ఒకరోజు ఆమె కుతూహలంతో చీరకట్టులో మారథాన్లలో పాల్గొన్న మహిళల గిన్నిస్ బుక్ రికార్డుల గణాంకాల గురించి తెలుసుకున్నారు. 2018లో జరిగిన బెర్లిన్ మారథాన్లో క్రాంతి సాల్వి చీరకట్టులో 3 గంటల 57 నిమిషాల 07 సెకన్లలో మారథాన్ను పూర్తి చేశారనే అవగాహనకు మధుస్మిత వచ్చారు. ఏదో ఒక రోజు కచ్చితంగా ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాలనే లక్ష్యాన్ని ఆమె పెట్టుకున్నారు.
ఒడిశా మూలాల గొప్పతనాన్ని చాటేందుకే
"ఈసారి మాంచెస్టర్ మారథాన్ కోసం నేను ఒడిశాకు ప్రత్యేకమైన సంబల్పురి చేనేత చీరను ఎంపిక చేసుకున్నాను. అది ప్రకాశవంతమైన ఎరుపు, నలుపు రంగుల కలయికతో కూడిన చీర. దీనిపై సంబల్పురి చేనేత కళకు ప్రసిద్ధమైన ఇకత్ డిజైన్, సాంప్రదాయక గుర్తులు ఉన్నాయి. 2026 ఏప్రిల్ 20న మాంచెస్టర్ మారథాన్ జరిగింది. నేను పరుగెత్తడానికి వీలుగా ఈ చీరను కాళ్ల చుట్టూ గట్టిగా (ట్రౌజర్ తరహాలో) కట్టుకున్నాను. ప్రపంచ వేదికపై మా ఒడిశా మూలాల గొప్పతనాన్ని చూపించడానికే ఈ చీరను ధరించాను. 42.2 కిలోమీటర్ల మారథాన్ను ఈసారి 3 గంటల, 45 నిమిషాల, 39 సెకన్లలోనే పూర్తి చేశాను. దీంతో సరికొత్త గిన్నిస్ బుక్ రికార్డును నెలకొల్పే అవకాశం నాకు దక్కింది" అని మధుస్మిత జెనా చెప్పారు.
భారత్కు వచ్చినప్పుడల్లా చీర కట్టుకునేదాణ్ని
"చిన్నప్పటి నుంచే ఒడిశా సంప్రదాయాలతో నాకు గాఢమైన అనుబంధం ఉంది. నేను భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడల్లా చీరలు కట్టుకోవడానికి ఇష్టపడేదాన్ని. నేను మూడేళ్ల క్రితం తొలిసారిగా చీర కట్టులో మాంచెస్టర్ మారథాన్లో పాల్గొన్నాను. దానికి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో అని అనుకున్నాను. కానీ అనూహ్యంగా అందరూ నన్ను ప్రశంసించారు. దీంతో ఇకపై ప్రతీ మారథాన్లోనూ చీరకట్టులోనే పాల్గొనాలని డిసైడయ్యాను. నాకు చీరలో పరుగెత్తడం చాలా సౌకర్యంగానే అనిపించింది. అందుకే ఈసారి మారథాన్లో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సాధించగలిగాను. మారథాన్లో రాణించాలంటే ధరించే దుస్తుల రకం కంటే ప్రాక్టీస్, శారీరక దృఢత్వం, అంకితభావం అనేవే ముఖ్యమైనవి. నాకు అండగా నిలిచినందుకు కుటుంబానికి, ముఖ్యంగా ఇద్దరు కుమారులకు కృతజ్ఞతలు. ప్రతీ ఉదయం నేను త్వరగా నిద్రలేచి ట్రెడ్మిల్పై రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఆ సమయంలో అమ్మా నువ్వు బాగానే ఉన్నావుగా అని నా కుమారులు ఆప్యాయంగా అడుగుతారు. మానసిక ఆరోగ్యం కోసం ప్రతీ ఒక్కరు మారథాన్లు లేదా మరేదైనా క్రీడా కార్యకలాపాలు చేయాలి అనేది నా సలహా" అని మధుస్మిత జెనా పేర్కొన్నారు.
