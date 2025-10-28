క్యాన్సర్ రోగులకు మ్యూజిక్ థెరపీ- ఇండియన్ ఐడల్లోకి గాయని ఎంట్రీ!
యువ గాయని మంచి మనసు- క్యాన్సర్ రోగులకు మ్యూజిక్ థెరపీ
Published : October 28, 2025 at 10:34 PM IST
Music Therapy For Cancer Patients : సంగీతానికి రాళ్లు కూడా కరుగుతాయని అంటుంటారు పెద్దలు. ఎందుకంటే అందులో అంత మాధుర్యం, ప్రశాంతత ఉందని నమ్ముతారు. మనం సాధారణంగా ఒత్తిడి, నిరాశ, నీరసంగా అనిపించినప్పుడు మ్యూజిక్ను వింటుంటాం. దీంతో మనసుకు చాలా హాయిగా, ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడేవారు తీవ్రంగా కుంగిపోతారు. తమకు ఏం జరుగుతుందోనని భయపడతారు. అలాంటివారికి ఉపశమనం కలిగించేందుకు నడుం బిగించింది ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్కు చెందిన జ్యోతిర్మయి నాయక్(24). క్యాన్సర్ రోగులకు మ్యూజిక్ థెరపీ అందిస్తూ బాసటగా నిలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ క్యాన్సర్ రోగుల మ్యూజిక్ థెరపీ అందిస్తున్న జ్యోతిర్మయి గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
క్యాన్సర్ రోగులకు అండగా జ్మోతిర్మయి
సంగీతం ఒక శక్తి కేంద్రం. అది మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడమే కాకుండా అనేక వ్యాధులను నయం చేయడంలో కీలక మారుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. రోగికి పాటలు వినిపించి సర్జరీ చేశారని అని మనం తరచుగా వింటుంటాం. అంతలా మ్యూజిక్కు మానవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయితే క్యాన్సర్ రోగులు ట్రీట్మెంట్ సమయంలో కీమోథెరపీ, మందుల వాడకం వల్ల డీలా పడిపోతారు. అలాగే మానసికంగా అలసిపోతారు. అలాంటి వారికి మ్యూజిక్ థెరపీని అందిస్తోంది జ్యోతిర్మయి. వారిని హుషారుతెత్తించేలా సంగీతాన్ని వినిపిస్తోంది.
చిన్ననాటి నుంచే మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం
భువనేశ్వర్లోని పాలకండ్ ప్రాంతానికి చెందిన జ్యోతిర్మయికి చిన్నప్పటి నుంచి సంగీతం అంటే ఇష్టం. నాలుగో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించింది. హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీతం సహా మరికొన్ని రకాల మ్యూజిక్ను నేర్చుకుంది. ఈ క్రమంలో ఏడు, పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు రెండుసార్లు జాతీయ సంగీత పోటీలో (ఇండియన్ ఐడల్) పాల్గొనాలని ప్రయత్నించింది. కానీ విఫలమైంది. అయితే తాజాగా ఇండియన్ ఐడల్ పోటీలో టాప్-16కి చేరుకుంది. జ్యోతిర్మయి నాయక్ ఒడియా గాయని. ఆమె ఆధునిక సంగీతంతో పాటు అనేక భజన పాటలతో ఒడియా ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. 'చరిధమ్', 'ధీరున్ ఏక్ ధామ్', 'మధు భాన్ర్', 'అమా గావ్ ఆంద్య ఖంతి గువా ఘీ' వంటి పాటలను పాడి సంగీత ప్రియులకు ఆకట్టుకుంది.
రెండేళ్లుగా క్యాన్సర్ రోగులకు సేవలు
కాగా, జ్యోతిర్మయి నాయక్ 2023లో చెన్నైలో మ్యూజిక్ థెరపీ నేర్చుకుంది. ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ రోగులకు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. ప్రాణాంతక వ్యాధిలో బాధపడుతున్న రోగులకు సంగీత చికిత్స ఇచ్చిన తర్వాత వారి నుంచి ఆశీర్వాదాలు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంటాయని జ్యోతిర్మయి తెలిపింది. మ్యూజిక్ థెరపీ ద్వారా రోగుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు, ఆనందం చూసి తన కష్టాలు, బాధలను మరిచిపోతానని పేర్కొంది. "నేను ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ రోగులకు మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తాను. రెండేళ్ల క్రితం ఈ సంగీత చికిత్స నేర్చుకున్నాను. నేను క్యాన్సర్ రోగుల దగ్గరికి వెళ్లి వారికి మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తాను. ఇది వారి మానసిక, శారీరక స్థాయిలపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. మ్యూజిక్ ద్వారా ఒకరి మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. ఈ చికిత్స రోగులకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఫలితంగా, వారు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు" అని జ్యోతిర్మయి వెల్లడించింది.
"జాతీయ సంగీత పోటీలో చాలా తక్కువ మంది ఒడియా అమ్మాయిలు పాల్గొంటున్నారు. ఇది మారాలి. నాకు ఒడియా ప్రజల నుంచి చాలా ప్రేమ లభించింది. ఒడియా ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించాలి. ఒడిశాను గర్వపడేలా చేస్తాను. నాకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంటాను. ఈ రోజు నేను ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి కారణం కుటుంబం, గురువు, స్నేహితులే. వారి ఆశీర్వాదాలతో ఇంతటి పొజిషన్ కు చేరుకున్నాను. పూరీ జగన్నాథుని ఆశీస్సులతో ఎదిగాను. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తాను" అని జ్యోతిర్మయి పేర్కొంది.
మనసును హాయిగా ఉంచే మ్యూజిక్
సంగీతం కేవలం వినోద సాధనం మాత్రమే కాదు. ఇది లోతైన సామాజిక ప్రభావం చూపుతుంది. మ్యూజిక్ మానవుడి మనసు, మెదడును ప్రశాంతంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సంగీతం వినడం వల్ల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం పడుతుంది. అందువల్లే రోగులకు కొందరు మ్యూజిక్ థెరపీని చేస్తారు. ఇది రోగులకు ఒత్తిడిని తగ్గించడమే కాకుండా, వారు నిరాశ నుంచి బయటపడటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
