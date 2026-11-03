రోడ్లపై గుంతలను గుర్తించే రోబో- రూ.2 లక్షలతో విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ!
Students Developed Robotic Rover : విద్యార్థులు రూ.2 లక్షల ఖర్చుతో "టెర్రైన్ ఇన్స్పెక్షన్ రోవర్ వెహికల్" తయారు చేశారు. ఇది గుంతలు, రోడ్లపై ఎగుడుదిగుళ్లను గుర్తించి సమాచారాన్ని సేకరించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది.
Published : November 3, 2026 at 4:34 PM IST
రహదారులపై ఉండే గుంతలు ఎంత ప్రమాదకరమో మనందరికీ తెలుసు. ఇటవంటి రోడ్లు కారణంగా ఏటా ఎంతో మంది తమ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించి, రోడ్లకు మరమ్మతులు చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులది అయినప్పటికీ, వారు నష్టం జరిగిపోయిన తర్వాతే చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపించాలన్న ఆలోచనతో ఒడిశాకు చెందిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు వినూత్న ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. రోడ్లపై ప్రయాణిస్తూ గుంతలు, ఎత్తుపల్లాలను గుర్తించి వాటి సమాచారాన్ని సేకరించే రోబోటిక్ వాహనాన్ని రూపొందించారు. దాదాపు రూ.2 లక్షల వ్యయంతో తయారు చేశారు. విద్యార్థులు ఆ వెహికల్ను ఎలా రూపొందించారో ఈ స్టోరీలో తెలుకుందాం.
సంబల్పుర్ జిల్లా బుర్లాలోని వీర్ సురేంద్ర సాయి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (వీఎస్ఎస్యూటీ)కి చెందిన ఆరుగురు విద్యార్థులు "టెర్రైన్ ఇన్స్పెక్షన్ రోవర్ వెహికల్" అనే ఒక పరికరాన్ని రూపొందించారు. ఇది రోడ్లపై గుంతలు, ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి వాటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. సుమారు రూ.2 లక్షల ఖర్చుతో, కొన్ని నెలల కృషితో ఈ వర్కింగ్ ప్రోటోటైప్ను సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాలకు చెందిన నలుగురు విద్యార్థులు ఇద్దరు విద్యార్థినులు కృషి చేశారు. ఇంజినీరింగ్లో తాము నేర్చుకున్న వివిధ అంశాలను ఒకచోట చేర్చి ఈ రోబోటిక్ వాహనాన్ని అభివృద్ధి చేశారు.
నెలల పాటు పరిశోధన
జనవరిలో ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టులో మొదట రోబోటిక్ వాహనం నిర్మాణంపై విద్యార్థులు దృష్టి పెట్టారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత విద్యుత్ వ్యవస్థలను రూపొందించి, ఆగస్టులో ఎలక్ట్రానిక్స్, కోడింగ్ పనులను చేపట్టారని అన్నారు. వాహనానికి తుది రూపం ఇవ్వడానికి ముందు దాని డిజైన్పై ఎక్కువ సమయం కేటాయించారని చెప్పారు. మొత్తం మీద పరిశోధన, రూపకల్పనకు ఆరు నెలలు పట్టిందని బృంద సభ్యుడు రోనక్ సేనాపతి తెలిపారు. ఈ వాహనం ఉపయోగం కేవలం రోడ్లపై గుంతలను గుర్తించడానికే పరిమితం కాదని, రక్షణ రంగంలోనూ నిఘా, ఇతర అవసరాలకు అనుగుణంగా దీనిని మార్చుకునే అవకాశం ఉందని వివరించారు. దీని డిజైన్కు పేటెంట్ కూడా తమ వద్ద ఉందని వెల్లడించారు.
సెన్సార్లతో రోడ్ల పరిస్థితుల గుర్తింపు
ఈ రోవర్లో ఏర్పాటు చేసిన సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ కీలకంగా పనిచేస్తుందని విద్యార్థులు తెలిపారు. సమతల ప్రాంతాలతో పాటు ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్న ఉపరితలాలపై కూడా ప్రయాణించేలా దీన్ని రూపొందించారని అన్నారు. దీని డెవలపర్ సయాదా సబా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రోవర్లోని సెన్సార్లు, డేటా సేకరణ వ్యవస్థ రోడ్లపై గుంతలు, ఉపరితలంలో మార్పులు, ఇతర లోపాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరిస్తాయి. ఈ సమాచారం ఆధారంగా రోడ్ల పరిస్థితిని అంచనా వేయవచ్చని సబా వివరించారు. దాంతో అవసరమైన తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టేందుకు వీలుంటుందని అన్నారు.
మరింత అభివృద్ధికి రూ.3 లక్షలు అవసరం
ఈ రోవర్ తయారీలో ఉపయోగించిన చాలా భాగాలు భారత్లోనే లభించాయని బృంద నాయకుడు ఆయుష్మాన్ అలోక్ పట్నాయక్ తెలిపారు. అయితే కొన్ని పరికరాలను మాత్రం విదేశాల నుంచి తెప్పించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. ఈ ప్రోటోటైప్ తయారీకి అయిన మొత్తం ఖర్చును వీఎస్ఎస్యూటీ భరించిందని వెల్లడించారు. మరింత అధునాతనమైన వెర్షన్ను రూపొందించేందుకు రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు అవసరమవుతుందని బృందం అంచనా వేస్తోంది. ఇది వాణిజ్య ఉత్పత్తి దశకు చేరుకుంటే ఒక్కో వాహనాన్ని రూ.12 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు విక్రయించవచ్చని అంచనా.
పలు వేదికలపై ప్రదర్శన
విద్యార్థులు రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్టును భువనేశ్వర్లో జరిగిన గ్లోబల్ ఇండియా సమ్మిట్లో, ఎఫ్టీబీఐ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో ప్రదర్శించారు. దీనికి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీర్స్ (ఐఈఈఈ) నుంచి కూడా గుర్తింపు లభించిందని బృంద సభ్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రోటోటైప్ దశలో ఉన్న ఈ రోవర్ను మరింత అతభివృద్ధి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని విద్యార్థులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు.
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