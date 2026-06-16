పుట్టగొడుగుల గ్రామం- మార్కెట్లోకి రోజుకు 4 టన్నులు సరఫరా- డైలీ లక్షల్లో ఆదాయం!
ఒడిశాలో పుట్టగొడుగుల సాగు- వీటిపైనే ఆధారపడ్డ 60 కుటుంబాలు- మంచి ఆదాయం గడిస్తున్న రైతులు- గ్రామ సహకార సంఘం మాజీ కార్యదర్శి స్ఫూర్తితో పుట్టగొడుగుల సాగు ప్రారంభించిన గ్రామస్థులు
Published : June 16, 2026 at 8:47 PM IST
Mushroom Village Odisha : ఇప్పుడు మీరు చదవబోయేది పుట్టగొడుగులకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఓ గ్రామం కథ. ఒకప్పుడు వరిసాగు చేసిన ఆ గ్రామం, ఇప్పుడు పుట్టగొడుగులను పండిస్తూ స్వయం ఉపాధిని పొందుతోంది. సుమారు 70 కుటుంబాలు ఉన్న ఆ గ్రామంలో 60 కుటుంబాలు వీటినే సాగుపైనే ఆధారపడ్డాయంటే చూసుకోండి ఇక. రోజుకు సుమారు 3 నుంచి 4 టన్నుల వరకు మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తూ, దేశంలో అత్యధికంగా పుట్టగొడుగులను ఉత్పత్తి చేస్తున్న గ్రామంగా నిలిచింది. ఇంతకీ, ఈ పుట్టగొడుగుల స్టోరీ ఏంటీ? ఈ సాగును మొదలు పెట్టింది ఎవరు? అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాం పదండి.
ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలో రాధామోహన్పుర్ అనే గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలోని ప్రవేశించగానే ఎటుచూసిన పుట్టగొడుగులు సాగు చేస్తున్న పొలాలు దర్శనమిస్తాయి. వీటిని సాగులో రాధామోహన్పుర్తో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలు కూడా ఉపాధి పొందుతున్నారు. అయితే, వీటిలో బటన్ పుట్టగొడుగుల కంటే, స్ట్రా మష్రూమ్కు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందని, రైతులు ఎక్కువగా దాన్ని పండించేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. దీన్ని ద్వారా మంచి ఆదాయం కూడా గడిస్తున్నారు.
అయితే, 12 ఏళ్ల క్రితం, గ్రామ సహకార సంఘం మాజీ కార్యదర్శి అయిన, దివంగత శాంతిమోహన్ పట్నాయక్ ఈ పుట్టగొడుగుల సాగుపై ఆసక్తి చూపారు. వ్యవసాయ శాఖలో శిక్షణ పొందిన అనంతరం గ్రామానికి తిరిగి వచ్చి పుట్టగొడుగుల సాగును ప్రారంభించారు. అంతేకాదు, ఆ ప్రయత్నంలో మంచి సక్సెస్ను కూడా సాధించారు. అనంతరం ఆయన స్ఫూర్తితో గ్రామంలోని చాలా మంది పుట్టగొడుగుల సాగు చేస్తూ మంచి ఉపాధిని పొందుతున్నారు.
పుట్టగొడుగులను ఎలా సాగు చేస్తారు?
"పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి అవసరమైన పదార్థాలను సిద్ధం చేయడం, వాటిని నానబెట్టడం, వల కప్పడం, నీరు పోయడం వంటివి ఇందులో ముఖ్యమైన దశలు. సాగుకోసం ఏర్పాటు చేసిన 14 అంగుళాల వెడల్పు ఉన్న మడిని, ఒక రోజు పాటు నీటి తొట్టిలో నానబెడతారు. అనంతరం, దాన్ని బయటకు తీసి సాగుకోసం సిద్ధం చేసిన విత్తనాలను అందులో ఉంచుతారు. అనంతరం వాటిని వలతో కప్పి, 10 నుంచి 12 రోజుల పాటు అలాగే ఉంచుతారు. ఇలాంటి నిర్ణీత పద్ధతుల అనంతరం పుట్టగొడుగులు మొలకెత్తుతాయి" అని గ్రామానికి చెందిన రైతులు పేర్కొన్నారు.
గత 10 ఏళ్లుగా పుట్టగొడుగులు సాగు చేస్తున్న బనితా సాహు మాట్లాడారు. "వీటి తయారీకి ముందుగా గోధుమలను నీటిలో ఉడికిస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని ఆరబెట్టి, కాల్షియం కార్బోనేట్ పొడిని కలిపి, సీసాలో ఉంచి దూదితో ప్యాక్ చేస్తారు. ప్యాక్ చేసిన సీసాను సుమారు 12 రోజుల పాటు ఒక యంత్రంలో ఉంచిన తర్వాత విత్తనాలు తయారవుతాయి. ఒక మహిళ దాదాపుగా 330 సీసాలను ప్యాక్ చేయగలదు" అని చెప్పారు.
"మా గ్రామంలో ప్రతిరోజూ నాలుగు టన్నులకు పైగా పుట్టగొడుగులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఉదయం ఇవి బెర్హంపుర్, గజపతి జిల్లాల్లోని పర్లాఖెముండికి తరలిస్తాం. అలాగే సాయంత్రం వేళ సేకరించిన పుట్టగొడుగులు దక్షిణ ఒడిశాలోని జైపుర్, కోరాపుట్, నబరంగ్పుర్ వంటి ప్రాంతాలకు పంపిస్తారు. ఈ గ్రామంలో 60కి పైగా పుట్టగొడుగుల సాగు కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో కేంద్రంలో ఐదు నుంచి ఏడుగురు మహిళలు పనిచేస్తున్నారు."
- మునా సాహు, రైతు
మరోవైపు, ప్రకాశ్ కుమార్ అనే రైతు, పుట్టగొడుగుల సాగుపై ఇలా అంటున్నారు. "గతంలో మేం వరి సాగు చేసేవాళ్లం. కానీ ప్రస్తుతం మా గ్రామంలో ఎక్కువ శాతం కుటుంబాలు ప్రత్యక్షంగానూ, పరోక్షంగానూ ఈ పుట్టగొడుగుల సాగుపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటి సాగు కోసం మేం ఒడిశా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి శిక్షణ పొందాం. స్థానిక సంస్థ 'KBK గోలాంగ్తారా' సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ మాకు సహాయపడుతోంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొందరు పుట్టగొడుగులను పండించి అమ్ముతుంటే, మరికొందరు విత్తనాలను సిద్ధం చేయడానికి పగలూ రాత్రీ శ్రమిస్తుంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇక, పుట్టగొడుగుల సాగులో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నట్లు అదే గ్రామానికి చెందిన ధుత్మయి సాహు తెలిపారు. విత్తనాలు తయారు చేసే యంత్రాలు తరచుగా పాడవడం వల్ల, వాటి మరమ్మతులకు డబ్బు అవసరమవుతుందన్నారు. అంతేకాదు, ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి లోన్లు అందడం లేదన్నారు. అయితే, ప్రభుత్వం కొంత ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
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