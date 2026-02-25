ఇళ్లంతా నోట్ల కట్టలే! ప్రభుత్వ అధికారి ఇంట్లో రూ.4 కోట్ల నగదు స్వాధీనం- చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి!

ETV Bharat / bharat

ఒడిశాలో బయటపడ్డ మరో అధికారి బాగోతం- గనుల శాఖ ఆధికారి ఇంట్లో రూ.4 కోట్ల నగదు స్వాధీనం- దేబబ్రత మహంతిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు- భువనేశ్వర్‌లో రెండంతస్తుల భవనంలో 130 గ్రా.బంగారం గుర్తింపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 25, 2026 at 4:20 PM IST

Odisha Vigilance Raid : ఒడిశాలోని కటక్‌ సర్కిల్‌ గనుల శాఖ ఉప సంచాలకుడు దేబబ్రత మహంతి ఇంట్లో 4 కోట్ల రూపాయల నగదును విజిలెన్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒడిశా చరిత్రలోనే ఓ అధికారి నుంచి ఇంత పెద్దమొత్తంలో నగదు బయటపడటం ఇదే తొలిసారి. లైసెన్స్ పొందిన ఓ బొగ్గు విక్రేత నుంచి 30 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా మహంతిని విజిలెన్స్ అధికారులు రెడ్‌ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసిన అధికారులు, మహంతిని అరెస్టు చేశారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలతో మహంతిని అరెస్టు చేసిన అనంతరం విజిలెన్స్ అధికారులు మూడు చోట్ల ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో 4 కోట్లు నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కటక్‌లో ఉన్న ఆయన కార్యలయంలోని ఓ టేబుల్‌ కింద మరో లక్షా 20వేల రూపాయల నగదును విజిలెన్స్ అధికారులు గుర్తించారు. భువనేశ్వర్‌లో రెండంతస్తుల భవనంలో 130 గ్రాముల బంగారాన్ని కూడా గుర్తించినట్లు విజిలెన్స్ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఇంట్లో లభ్యమైన నగదు (ETV Bharat)

