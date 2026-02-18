ETV Bharat / bharat

JEE మెయిన్స్​లో ట్విన్ బ్రదర్స్ అదుర్స్- మార్కులు, పర్సంటైల్ 'సేమ్ టు సేమ్'

జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షల్లో భువనేశ్వర్‌కు చెందిన కవలలు అరుదైన ఘనత- ఇద్దరికీ సమానంగా మార్కులు మార్కులే కాకుండా, పర్సెంటైల్ కూడా సేమ్

Odisha Twin Students JEE Main Same Marks
Odisha Twin Students JEE Main Same Marks (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 18, 2026 at 8:41 AM IST

Odisha Twin Students JEE Main Same Marks : దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన పోటీ పరీక్షల్లో ఒకటిగా భావించే జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main) -2026 ఫలితాల్లో ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన జరిగింది. ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌కు చెందిన కవల సోదరులు మస్రూర్, మహరూఫ్లు ఒకేలా మార్కులు సాధించి అందరినీ విస్మయానికి గురిచేశారు. అంతేకాకుండా, పర్సెంటైల్ కూడా ఇద్దరికీ సమానంగా రావడం మరింత ఆశ్చర్యపర్చింది. జేఈఈ మెయిన్ 2026లో ఇద్దరికి సమానంగా 285 మార్కులు రాగా, 99.9984543 పర్సెంటైల్ పొందారు. మార్కులు సమానంగా వచ్చినా పర్సంటైల్‌లో తేడా ఉంటుంది. కానీ పర్సంటైల్ కూడా ఈ అన్నదమ్ములకు సమానంగా రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షకు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు హాజరవుతారు. ఇంత మందికి ఒకేసారి పరీక్ష నిర్వహించడం సాంకేతికంగా సాధ్యం కాదు కాబట్టి, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈ పరీక్షను పలు రోజుల్లో, రోజుకు రెండు షిఫ్టుల చొప్పున నిర్వహిస్తుంది. అయితే ఈ ఇద్దరి మధ్య ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఇద్దరు ఒకే షిఫ్ట్‌‌లో పరీక్షకు హాజరయ్యారు. ఇలా ఇద్దరికీ సమాన మార్కులు, ఒకే పర్సంటైల్ రావడం, ఒకే షిఫ్ట్‌లో పరీక్ష రాయడం అసాధారణ విషయమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇలా మార్కులు, పర్సంటైల్ ఒకేలా సాధించడం అంటే వారి మధ్య ఉన్న సమన్వయానికి నిదర్శనమని విద్యావేత్తలు చెబుతున్నారు. ఒకరినొకరు పోటీదారులుగా కాకుండా, సహకరించుకునే పద్ధతిని వీరు పాటించారని అంటున్నారు.

విజయం వెనుక తల్లిదండ్రుల కృషి
ఇద్దరు కవలల విజయంలో వారి తల్లిదండ్రులు కీలక పాత్ర పోషించారు. తండ్రి డా. మన్‌సూర్ అహ్మద్ ఖాన్ ఐఐటీ భువనేశ్వర్ మెడికల్ యూనిట్ ఇన్‌చార్జ్‌గా పనిచేస్తున్నారు. తల్లి కూడా డాక్టర్. ఆమె గైనకాలజిస్ట్. ఒకప్పుడు ఒడిశా పవర్ ట్రాన్స్‌మిషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆసుపత్రిలో పనిచేసేవారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత కుమారుల కోచింగ్ కోసం మూడు సంవత్సరాలుగా ఆమె కోటాలో ఉంటూ వారిని చూసుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ వైద్యులే అయినప్పటికీ, ఈ కవలలు మాత్రం గణితం వైపు మొగ్గు చూపారు. 'బయాలజీలో విషయాలను గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ గణితం పూర్తిగా కాన్సెప్ట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆలోచనా దృక్పథాన్ని విస్తృతం చేస్తుంది' అని ట్విన్ బ్రదర్స్ చెబుతున్నారు.

రాజస్థాన్‌లోని కోటా నగరంలో ఉన్న జేఈఈ కోచింగ్ సెంటర్​లో చేరారు. ఈ కవలలు 9వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత కోటాకు మారారు. 10వ తరగతి నుంచి అక్కడే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. 'ఇక్కడి ఫ్యాకల్టీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. సందేహాల నివృత్తి ప్రక్రియ చాలా బాగుంటుంది. ఉపాధ్యాయులు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు. ఇక్కడి వాతావరణం ఒంటరితనాన్ని దూరం చేస్తుంది' అని కవలల తండ్రి మన్‌సూర్ అహ్మద్ ఖాన్ తెలిపారు.

కోచింగ్ మాడ్యూల్స్‌ను అన్ని పూర్తిగా పూర్తి చేశానని కవలల్లో ఒకరైన మస్రూర్ చెప్పారు. పరీక్షలలో ఏవైనా తప్పులు చేస్తే, వాటిని మళ్లీ ఎప్పుడూ పునరావృతం చేయకుండా చూసుకునేవాడిని అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇద్దరం కలిసి చదువుకోవడమే తమకు ఉన్న అతిపెద్ద సానుకూల అంశమన్నారు. 'మేమిద్దరం సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంలో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునేవాళ్లం. ఆ విధంగా మా బలహీనతలు బలాలగా మారాయి' అని మహరూఫ్ వెల్లడించారు.

గతంలోనూ ప్రతిభ
ఈ కవలల ప్రతిభ జేఈఈ కంటే ముందే బయటకొచ్చింది. వీరిద్దరూ ఇంటర్నేషనల్ జూనియర్ సైన్స్ ఒలింపియాడ్ 2023కి ఎంపికయ్యారు. మహరూఫ్ థాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన పోటీల్లో భారత జట్టు తరపున బంగారు పతకం సాధించాడు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కెమిస్ట్రీ ఒలింపియాడ్ 2025కు కూడా వీరిద్దరూ ఎంపికయ్యారు. జేఈఈ మెయిన్‌లో టాపర్లుగా నిలిచిన ఈ సోదరుల తదుపరి లక్ష్యం జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్. వీరిద్దరూ కలిసి ఐఐటీ బాంబేలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అమ్మానాన్నల ఆశయాలను నిలబెడుతూ, దేశంలోనే అత్యుత్తమ ఇంజనీర్లుగా ఎదగాలన్నది వీరి ఆకాంక్ష.

