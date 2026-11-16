వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన టీచర్- కట్ చేస్తే 15 రోజుల తర్వాత ఇంటికి! అసలేం జరిగింది?
Teacher Found Alive : వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన ఉపాధ్యాయుడు తిరిగి 15 రోజుల తరువాత ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని కంధమాల్ జిల్లా రైకియా బ్లాక్లో జరిగింది.
Published : November 16, 2026 at 4:55 PM IST
తీవ్ర వరద ప్రవాహంలో అతడు కొట్టుకుపోయాడు. మరణించాడని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ కొండలు మాత్రం అతడిని అక్కున చేర్చుకున్నాయి. ఆకలి, దప్పిక, చలితో అతడు కేవలం ఒకటి రెండు రోజులు మాత్రమే కాదు ఏకంగా 15 రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడాడు. చివరకు ప్రకృతి ప్రతాపాన్ని జయించి విజేతగా తిరిగి వచ్చాడు. అతని భార్య తీవ్ర దుఃఖసంద్రంలో మునిగిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు ఇక ఆశలు వదిలేసుకున్నారు. ఈ తరుణంలో ఒడిశాలోని కంధమాల్ జిల్లా రైకియా బ్లాక్లోని దుబా ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు మోహన్ కుమార్ మహరాణా మృత్యువును జయించి తిరిగి వచ్చాడు. దీంతో అందరు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అతని రాక కేవలం ఆశ్చర్యకరమే కాదు, ఒక అద్భుతంగా స్థానికులు భావిస్తున్నారు.
మృత్యువును జయించి!
అర్నాబ్ తీవ్ర తుపాన్ ప్రభావంతో కంధమాల్ జిల్లాలో ఆరోజు భారీ వర్షాలు కురిశాయి. పాఠశాల ముగించుకుని మోహన్ ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా, భారీ వర్షాల వల్ల రహదారిపై వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఆ ప్రవాహాన్ని దాటడం చాలా కష్టతరంగా మారింది. అదే సమయంలో రోడ్డు దాటే ప్రయత్నంలో వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాడు ఉపాధ్యాయుడు మోహన్. వరద ఉధృతికి అతడు గల్లంతై ఉంటాడని అందరూ అనుకున్నారు. దీంతో అతడి భార్య రైకియా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. రోజులు గడుస్తున్నా కూడా అతడి అచూకీ గురించి ఎటువంటి సమాచారం లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. వర్షం తగ్గిన తర్వాత కూడా కుటుంబ సభ్యులు అతడి కోసం ఎంత వెతికినా ఎటువంటి ఆచూకీ దొరకలేదు. శనివారం సాయంత్రం రాటింగి గ్రామం సమీపంలోని ఒక వాగు వద్ద ఉపాధ్యాయుడు సజీవంగా ఉన్నట్లు స్థానికులు గుర్తించారు. ఈ విషయం తెలియగానే, రైకియా పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి ఏ. స్వర్ణలత పాత్ర వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు.
స్థానికులు సహాయంతో!
అది కొండ ప్రాంతం, మారుమూల ప్రదేశం కావడంతో అతడిని రక్షించడం పోలీసులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. అయినప్పటికీ, పోలీసులు స్థానికులు సహాయంతో ఒక తాత్కాలిక స్ట్రెచర్ తయారు చేశారు. దాని సహాయంతో అతడిని కొండపై నుంచి కిందకు తీసుకువచ్చారు. మోహన్ను రైకియా ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతను అక్కడ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో సురక్షితంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఆరోగ్యం బలహీనంగా ఉండటంతో తాను ఆ ప్రదేశానికి ఎలా చేరుకున్నాడో లేదా అక్కడ 15 రోజుల పాటు ఎలా ప్రాణాలతో బయటపడగలిగాడో తెలిపే పరిస్థితిలో లేడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ 15 రోజులుగా అదృశ్యమైన వ్యక్తి ప్రాణాలతో దొరకడం అందరినీ ఆశ్చర్యనికి గురిచేస్తోంది. అదృశ్యమయ్యాడనుకున్న మోహన్ ప్రాణాలతో బయటపడటంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
తుపాను బాధితులకు ప్రభుత్వం సహాయం
అర్నాబ్ తుపాను వల్ల ప్రభావితమైన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం భరోసా కల్పించింది. గంజాం, గజపతి, కంధమాల్ జిల్లాల్లోని అన్ని బ్లాక్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయాన్ని పెంచింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక సహాయ కమిషనర్ రాజేశ్ ప్రభాకర్ పాటిల్ మూడు జిల్లాల జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లకు లేఖ రాశారు. లబ్ధిదారులను గుర్తించి, ధ్రువీకరించిన తర్వాత వెంటనే సహాయాన్ని పంపిణీ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డీబీటీ (DBT) ద్వారా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బును బదిలీ చేస్తామని తెలిపారు.