అత్యవసర సమయంలో సమాచారాన్ని అందజేత- రియల్ టైమ్ లొకేషన్ను సూచించే స్మార్ట్ ఐడీ కార్డు - రూపొందించింది తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థే
Smart Identity Card GPS Track : విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు వినియోగిస్తున్న ఐడీ(గుర్తింపు) కార్డుల్లో ఇప్పటికే చాలా వరకు సాంకేతిక ఆధారంగా పనిచేస్తున్నాయి. వీటి ద్వారానే బయోమెట్రిక్ ప్రామాణికంగా పాఠశాలల్లో, ఆఫీసుల్లో హాజరు నమోదును నిర్దరిస్తున్నారు. అయితే, ఒడిశాకు చెందిన తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి అధునాతన స్మార్ట్ ఐడీ కార్డును ఆవిష్కరించాడు. దీని సాయంతో అత్యవసర సమయంలో పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, దీనిలో గ్లోబల్ పొజషనింగ్ సిస్టమ్(జీపీఎస్) ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ కూడా ఉన్నాయి. దీంతో ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థుల లొకేషన్ను గుర్తించేందుకు సాధ్యపడుతుంది.
ఒడిశాలోని జమీర్దిహా ఆదర్శ విద్యాలయంలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఆయుశ్ కుమార్ దే అనే విద్యార్థి ఓ సైన్స్ ఫెయిర్లో ఈ స్మార్ట్ ఐడెంటిటీ కార్డును ప్రదర్శించాడు. కాగా, బల్లిగంజ్లో ఉన్న భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్కు సంబంధించిన బిర్లా ఇండస్ట్రియల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ యూనిట్ మ్యూజియంలో నిర్వహించిన 'ఈస్టర్న్ ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫెయిర్'లో పలు ప్రాంతాల పాఠశాలల నుంచి విద్యార్థులు వారి ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించారు. అందులో ఆయుష్ తయారు చేసిన ఐడీ కార్డు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇది వరకు ఉన్న కార్డులు ఇలా ఉన్నాయి
ప్రస్తుతం అనేక విద్యా సంస్థలు తమ విద్యార్థులకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిటీ (ఆర్ఎఫ్ఐడీ) ట్యాగ్లతో కూడిన స్మార్ట్ ఐడెంటిటీ కార్డులను అందిస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా సదరు విద్యార్థి పాఠశాలలో ప్రవేశించిన తర్వాత వారి ఐడీ కార్డులను ఆర్ఎఫ్ఐడీ రీడర్ స్కాన్ చేస్తుంది. ఫలితంగా అందులోని మైక్రో కంట్రోలర్ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్యను పంపుతుంది. ఈ విధంగా విద్యార్థి హాజరు సమాచారాన్ని ఆటోమేటిగ్గా నమోదు చేస్తుంది. దీంతో పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల హాజరు రోల్కాల్స్ను మ్యానువల్గా తయారు చేసే అవసరం లేకుండా చేస్తుంది.
స్మార్ట్ ఐడెంటిటీ కార్డు ఎలా పని చేస్తుందంటే?
ఆయుష్ కుమార్ రూపొందించిన ఐడీ కార్డు ఆర్ఎఫ్ఐడీ కార్డు కన్నా మరింత సాంకేతికంగా పనిచేస్తుంది. ఈ విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన కార్డులో పలు ఎలక్ట్రానిక్ మాడ్యూల్లు ఉంటాయి. వీటిని 'ఆర్డ్యునో' అనే మైక్రో కంట్రోలర్ నియంత్రిస్తుంది. వీటి సాయంతో విద్యార్థి లొకేషన్ను నిరంతరం గుర్తించేందుకు వీలుగా జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇది సాధారణ సమయాల్లో విద్యుత్ ఆదా చేసేందుకు ఆఫ్ మోడ్లో ఉంటుంది. కానీ, అత్యవసర సమయాల్లో రియల్ టైమ్ లొకేషన్ను కనుగొనేందుకు వీలుగా జీపీఎస్ మాడ్యుల్ ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది.
అయితే, ఇలా యాక్టివేట్ కావడానికి కార్డులో ఒక ఎమర్జెన్సీ పుష్ బటన్ లేదా ఒక (ఎస్ఓఎస్)ను విద్యార్థి అమర్చాడు. అత్యవసర సమయంలో ఈ బటన్ నొక్కగానే కార్డులోని వైఫై మాడ్యుల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇది తక్షణమే విద్యార్థి గుర్తింపుతో పాటు లొకేషన్ను తల్లిదండ్రులకు గానీ, లేదా సమీపంలోని పోలీసులకు గానీ సమాచారమిస్తుంది. ఈ కార్డును ఛార్జింగ్ చేసేందుకు అనువుగా అందులోనే ఒక బూస్టర్ కన్వర్టర్ను అమర్చాడు. దీని సాయంతో ఈ ఐడీ కార్డు సులభంగా ఛార్జ్ అవుతుంది.
స్మార్ట్ ఐడెంటిటీ కార్డుతో పలు లక్ష్యాలను నిర్దేశించవచ్చు! అవేంటంటే?
- జీపీఎస్ను ఉపయోగించి రియల్ టైమ్ లొకేషన్ను ట్రాకింగ్ చేయవచ్చు. దీంతో విద్యార్థుల భద్రతను పెంపొందించవచ్చు.
- కార్డులోని వైఫై మాడ్యూల్స్ వినియోగించి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్, టీచర్స్, పోలీసులకు త్వరిత సమాచారం అందించడం.
- ఆర్ఎఫ్ఐడీ ఆధారిత ఆటోమేటెడ్ టెక్నాలజీని వాడుకుని మ్యానువల్ అటెండెన్స్ను తగ్గించడం.
- రికార్డ్స్ల్లో మానవ తప్పిదాలను తగ్గించడంతో పాటు సమయాన్ని ఆదా చేయడం.
- విద్యార్థులకు రక్షణ కల్పించడం. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల అక్రమ రవాణా, కిడ్నాప్, లైంగిక వేధింపుల వంటి నేర కార్యకలాపాల నుంచి కాపాడటం.
- విద్యార్థుల హాజరును విశ్లేషించి, దానికి అనుగుణంగా సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోవడం.
- విద్యా వ్యవస్థలో టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుని ఆచరణాత్మకంగా మరింత మెరుగుపడటం.
- గ్రామీణ అభివృద్ధికి తోడ్పడే ఉపాధి హామీ పథకం వంటి పనుల్లో అవినీతిని నిర్మూలించడం.
విద్యార్థుల హాజరును పెంచేందుకు సహాయపడుతుంది
ఆయుష్ కుమార్ దే ఉపాధ్యాయుడైన రాకేష్ కుమార్ నాయక్ ఈ స్మార్ట్ ఐడీ కార్డు తయారీ నేపథ్యం గురించి విశ్లేషించారు. "ఒడిశాలోనే కాదు, దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతోంది. విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్తున్నామని చెప్పి ఇంటి నుంచి బయలుదేరినా, చివరికి వారు పాఠశాలకు చేరుకోవడం లేదని మేము గమనించాము. అప్పుడే ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్తున్నామని చెప్పి వేరే చోట ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడటం లేదా ఇతర కార్యకలాపాలతో బిజీగా ఉంటున్నారు. దీంతో పలు ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా బాలికలపై నేరాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ట్రాకింగ్ గుర్తింపు కార్డు ద్వారా, మేము విద్యార్థి స్థానాన్ని తక్షణమే కనుక్కోగలుగుతున్నాము. తల్లిదండ్రులు కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇది మా ప్రయత్నం" అని ఆయన వివరించారు.
