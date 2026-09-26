కార్పొరేట్ జాబ్కు గుడ్బై- సొంతంగా స్టార్టప్ ప్రారంభం- ఎంతో మందికి సునీత ఉపాధి!
ఒడిశా హస్తకళలను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు స్టార్టప్ ప్రారంభం- మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్న స్టార్టప్- వినియోగదారుల అభిరుచుల మేరకు వస్తువుల తయారీ
Published : September 26, 2026 at 4:48 PM IST
Odisha Art On Modern Products : సంప్రదాయ కళలు, చేతివృత్తుల పట్ల తనకున్న ఆసక్తిని వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు 52 ఏళ్ల మహిళ. ఇందుకోసం కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి నేడు ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఒడిశా హస్తకళలను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఆమె ఒక స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు.
కార్పోరేట్ జాబ్ను వదిలి
ఒడిశా హస్తకళలపై ఉన్న మక్కువతో కటక్కు చెందిన సునీతా మొహంతి అనే మహిళ 'కరిగరి ఒడిశా' అనే స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు. ఇందుకోసం తన జీవితకాల పొదుపు మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ ఉత్పత్తుల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అవి పూర్తిగా పర్యావరణ అనుకూలంగా, ఆధునికంగా ఉంటాయి. అందుకే అవి యువతను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీరి డిజైన్లలో ఒడిశాకు చెందిన చిత్రలేఖనాలు, గోండ్, గిరిజన కళలు, ఒడిశా హస్తకళలు అన్నీ ఆ ఉత్పత్తుల్లో చూడవచ్చు. సంప్రదాయ మూలాలున్న సామగ్రిని ఉపయోగించి, ఆధునిక గృహాల కోసం, బహుమతుల కోసం ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు.
"నా వద్ద ఉన్న పొదుపు మొత్తాన్ని ఈ వ్యాపారంలో పెట్టుబడిగా పెట్టాను. వినియోగదారులు తమ ఇష్టానుసారం ఉత్పత్తులను డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వ్యక్తిగత బహుమతులు, కార్పొరేట్ బహుమతులు, గృహాలంకరణకు చాలా అనువైనది. మా ఉత్పత్తుల్లో అధిక నాణ్యత గల చేనేత వస్త్రాలను, వేగన్ లెదర్ను ఉపయోగిస్తాం. ఇది మన్నికను నిర్ధరిస్తుంది. ఇకాట్ టైలు, ఇయర్పాడ్స్ కవర్లు, సన్గ్లాస్ కవర్లు, కుషన్ కవర్లు, ఫ్రిడ్జ్ మాగ్నెట్ల వంటి ఉత్పత్తులకు అధిక డిమాండ్ ఉంది."
- సునీత మొహంతి, కరిగరి స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకురాలు
మహిళలకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ!
వినియోగదారుల అభిరుచుల మేరకు బ్యాగులు, అలంకరణ వస్తువులు, ఇతర ఉపయోగకరమైన వస్తువులు తయారుచేస్తున్నారు. వీటిలో పర్యావరణ అనుకూలమైన మెటీరియల్స్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అయితే, ప్రజల మనసుల్లో ఒడిశా హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాల రూపాన్ని రేకెత్తించే ఒక బ్రాండ్ను సృష్టించాలని తాను కోరుకున్నానని సునీత ఇలా పేర్కొన్నారు. అందుకోసం అనేక రకాల పరిశోధన చేసి, ప్రీమియం ఉత్పత్తుల కొరత తీవ్రంగా ఉందని కనుగొన్నట్లు ఆమె చెప్పారు. వివిధ జిల్లాల్లో పర్యటించి, ముడి పదార్థాలను సేకరించి, కళాకారులతో సంభాషించి, డిజైన్లను సేకరించి, వీటన్నింటికి తగ్గట్టుగా కొత్త ఆలోచనలతో తయారీని ప్రారంభింనట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం, ఈ సంస్థలో ఆరుగురు మహిళా కళాకారిణులు పూర్తికాల ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా కరిగరి స్టార్టప్లో పనిచేస్తున్న మహిళ ఉద్యోగి మాట్లాడారు.
"ఒడిశా క్రాఫ్ట్స్లో చేరిన తర్వాత, నా సృజనాత్మకతను వ్యక్తపరచడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ లభించింది. ఇంతకుముందు నాలో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉండేవి, కానీ వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకురాలేకపోయాను. కానీ, ఇప్పుడు నా కల నెరవేరింది. సంస్థలో ఎలా పనిచేయాలని, ఒక ప్రత్యేకమైన డిజైన్ను ఎలా సృష్టించాలనేదాని గురించే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాం. మార్కెట్లో లేని ఉత్పత్తులను కూడా ఎలా తయారు చేయాలని చర్చించుకుంటాం."
- రంజిత, ఒడిశా క్రాఫ్ట్స్కు చెందిన కళాకారిణి
ఇండివర్స్లో చోటు
కరిగరి ఒడిశా వినియోగదారుల్లో ఎక్కువ మంది ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల నుంచి వచ్చినప్పటికీ, ఆమె స్టార్టప్ భువనేశ్వర్లోని మహిళా స్టార్టప్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఇండివర్స్లో చోటు సంపాదించుకుంది. సామూహికంగా ఉత్పత్తి చేసిన ఇతర వస్తువుల కంటే ఒడిశా బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తులపై ప్రజలు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తాము గమనించామని సునీతా అన్నారు. అందుకే, కస్టమర్ల డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు, ఇండివర్స్ వ్యవస్థాపకురాలు సుకృతి పట్నాయక్ ఇలా అన్నారు. "ఇండివర్స్లో కరిగరి ఒడిశా ఉత్పత్తులు ఉండటం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇది ఒడిశా మహిళల పారిశ్రామిక నైపుణ్యాలకు ఒక కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, కరిగరి ఒడిశా ఉత్పత్తులు, సంప్రదాయ చేతివృత్తులు తమ ప్రాంతీయ గుర్తింపును కోల్పోకుండా ఆధునిక పారిశ్రామిక అవకాశంగా ఎలా రూపాంతరం చెందగలవో కూడా నిరూపించాయి" అని తెలిపారు.
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