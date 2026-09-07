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విధుల్లో ఉండగా కాటేసిన పాము- సంచిలో పట్టుకుని సైకిల్‌పై ఆస్పత్రికి వెళ్లిన వాచ్‌మన్‌

మయూర్‌భంజ్‌ జిల్లాలో షాకింగ్‌ ఘటన- విధుల్లో ఉండగా మోచిరామ్‌ టుడూను కాటేసిన విషపూరితమైన కొండచిలువ- కాటేసిన పామును పాలిథిన్‌లో పట్టుకుని సైకిల్‌పై ఆస్పత్రికి వెళ్లిన వాచ్‌మన్‌

Odisha Snakebite Incident
Odisha Snakebite Incident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 1:51 PM IST

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Odisha Snakebite Incident : విషస్పరం కాటేసింది. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి. చుట్టూ ఎవరూ లేరు. అయినా భయపడకుండా ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనే పట్టుదలతో ముందుగా కాటేసిన పామును పట్టుకున్నాడు. దాన్ని ఒక పాలిథిన్ సంచిలో ఉంచాడు. ఆ తర్వాత సైకిల్​పై నేరుగా ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. ఈ ఘటన ఒడిశాలో జరిగింది.

మయూర్‌భంజ్‌ జిల్లాలోని ఉదలా పట్టణంలోని 10వ వార్డులో ఉన్న లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టు అసిస్టెంట్‌ ఇంజినీర్‌ కార్యాలయంలో మోచిరామ్‌ టుడూ వాచ్‌మన్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. బహల్దా ప్రాంతానికి చెందిన ఆయన శుక్రవారం రాత్రి విధుల్లో ఉన్నాడు. సుమారు రాత్రి 8 గంటల సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఓ పాము అక్కడికి వచ్చింది. మోచిరామ్​ కాలిపై కాటు వేసింది. అయితే తొలుత పాము కాటేసిన విషయాన్ని గ్రహించలేదు. కొద్దిసేపటి తర్వాత పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకున్నాడు. వెంటనే కాటేసిన పామును గుర్తించే ప్రయత్నం చేశాడు. చివరకు దాన్ని పట్టుకుని పాలిథిన్‌ సంచిలో బంధించాడు. ఆలస్యం చేయకుండా పామును పట్టుకుని తన సైకిల్​పై ఉదలా సబ్​ డివిజనల్ ఆస్పత్రికి చేరుకున్నాడు.

Odisha Snakebite Incident
సంచిలో బంధించిన పాము (ETV Bharat)

సైకిల్‌పై చేతిలో విషసర్పంతో!
ఒకవైపు కాలికి విషసర్పం కాటు, మరోవైపు చేతిలో అదే పాము. ఇలా సైకిల్‌పై ఆస్పత్రికి చేరుకున్న మోచిరామ్‌ను చూసి అక్కడి వైద్య సిబ్బంది కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. పామును పరిశీలించిన వైద్యులు అది విషపూరితమైన కొండచిలువగా గుర్తించారు. దీంతో పరిస్థితి తీవ్రతను అంచనా వేసి మోచిరామ్‌కు వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించారు. చికిత్స ప్రారంభమైనప్పటికీ రాత్రి సమయంలో మోచిరామ్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించింది. దీంతో మరింత మెరుగైన వైద్యం అవసరమని భావించిన ఉదలా ఆస్పత్రి వైద్యులు ఆయనను బారిపదలోని పీఆర్‌ఎం మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. ఉదలా సబ్‌ డివిజనల్‌ ఆస్పత్రి ఇన్‌చార్జ్‌ ఏడీఎంవో డాక్టర్‌ డి.జెనా మాట్లాడుతూ, మోచిరామ్‌ పాము కాటుకు గురై కాటేసిన పాముతోనే ఆస్పత్రికి వచ్చాడని చెప్పారు. వెంటనే వైద్యం అందించినప్పటికీ రాత్రి సమయంలో ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో బారిపదకు రిఫర్‌ చేసినట్లు తెలిపారు.

కాటేసిన పామును మెడలో వేసుకుని ఆస్పత్రికి- బైక్‌పై 14 కి.మీ. జర్నీ!
ఇటీవల ఛత్తీస్​గఢ్​లో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఓ యువకుడు తనను కాటేసిన పామును మెడను చుట్టుకుని బైక్​పై 14 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మరి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు. కాంకేర్​ జిల్లాలోని కోయలీబేడా బ్లాక్​లోని పఖాంజూర్​కు చెందిన దేవ్​జిత్ సర్కార్ గత ఎనిమిదేళ్లుగా స్నేక్​ క్యాచర్​గా పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. స్థానిక ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, నివాస ప్రాంతాల్లోకి వచ్చిన పాములను పట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతాల్లో వదిలిపెట్టడం చేస్తుంటాడు. ఓ పామును ఎప్పటిలాగానే పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, అది అతడిని కాటేసింది. దీంతో వెంటనే పామును పట్టుకున్న దేవజిత్​, దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా తనతో పాటు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. పాము విషపూరితమైనదా కాదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ పామును మెడలో వేసుకుని బైక్​పై ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. ఒక చేత్తో పాము నోటిని పట్టుకుని మరో చేత్తో బైక్​ను నడుపుతూ 14 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. ఆ దృశ్యాలు చూసిన స్థానికులు షాక్​కు గురయ్యారు. ఆస్పత్రికి చేరుకున్న తర్వాత దేవ్‌జిత్‌ తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన పామును వైద్యులకు చూపించారు. దాన్ని పరిశీలించిన వైద్యులు అది విషపూరిత పాము కాదని గుర్తించారు. దీంతో పాము కాటు వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. బైక్​పై వెళ్తున్న దేవ్​జిత్​ చూసిన ఓ వ్యక్తి వీడియో తీశాడు. సోషల్​ మీడియాలో ఆ వీడియో తెగ వైరల్ అయ్యింది.

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ODISHA SNAKEBITE INCIDENT

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