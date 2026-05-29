అధ్వాన స్థితిలో ఒడిశాలోని చిల్డ్రన్ పార్కులు- చిన్నారుల భద్రతపై పేరెంట్స్‌లో ఆందోళన

సరైన మెయింటెనెన్స్ లేక అధ్వానంగా తయారైన పార్కులు- చిన్న పిల్లల్ని ఉద్యానవనాలకు పంపాలంటే భయపడుతున్న తల్లిదండ్రులు- కటక్‌లోని పార్కుల్లో సౌకర్యాలపై ఒడిశా హైకోర్టు ఆగ్రహం- ఒడిశాలో దారుణంగా పార్కుల నిర్వహణ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 9:00 AM IST

Odisha Children Parks Situation : పార్కులంటే పిల్లలు ఆట స్థలాలు. పెద్దలు సేదతీరే, వాకింగ్ చేసుకునే స్థలం. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో అందరూ ఇష్టంగా సందర్శించే ప్రదేశాలు. అలాంటి ఉద్యానవనాలు కాస్త ఇప్పుడు మౌలిక సదుపాయాల కొరతతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. సరైన లైటింగ్ లేక, చిన్నారులు ఆడుకునేందుకు ఆట సామగ్రి లేమితో దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్, పూరీ, బ్రహ్మపుర, కటక్‌లోని పబ్లిక్ పార్కులు అందుకు మినహాయింపు ఏం కాదు. అక్కడ సరైన సౌకర్యాలు లేక పార్కులు వెలవెలబోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో చిన్నారులు ఉద్యానవనాలకు వెళ్లడమే మానేశారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో ఒడిశాలోని పార్కుల దుస్థితి గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

దివ్యాంగుల కోసం స్పెషల్ పార్కు
భువనేశ్వర్‌లోని సెన్సరీ పార్కును 2022 మే నెలలో దివ్యాంగ చిన్నారుల కోసం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పార్కు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. ఆ ఉద్యావనంలోని ఆట వస్తువులు పాడైపోయాయి. పొదలు అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిపోయాయి. పార్కులోని ఊయలలు తుప్పుపట్టాయి. ఏకంగా చెప్పాలంటే పార్కు శిథిలావస్థకు చేరుకునే స్థితిలో ఉంది. పెద్ద పెద్ద చెట్లు వేళ్లతో సహా నెలకొరిగి దర్శనమిస్తున్నాయి. మరోవైపు, పార్కు లోపల వీధి కుక్కలు సంచరిస్తున్నాయని చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పార్కులు, ఆట స్థలాలు నిర్లక్ష్యానికి గురవడంతో చిన్నారులు రన్నింగ్, వాకింగ్, ఆటలకు దూరమై మొబైల్స్, కంప్యూటర్ స్క్రీన్లకు అతుక్కుపోతున్నారని ఆవేదన చెందుతున్నారు.

'వరంలా మారుతుందని సంతోషించాం- కానీ'
దివ్యాంగ చిన్నారులకు సెన్సరీ పార్కు ఒక వరంలా మారుతుందని భావించామని స్థానికురాలు సుస్మిత దాస్ తెలిపారు. ఈ పార్కును ప్రారంభించినప్పుడు తాము చాలా సంతోషించామని వెల్లడించారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ పార్కుకు చాలా సమయం పాటు తాళం వేసి ఉంటుందన్నారు. తాము పిల్లలను తీసుకువచ్చినప్పుడు, వాచ్‌మన్ సంబంధిత పాఠశాల నుంచి దరఖాస్తు పత్రాన్ని అడుగుతాడని చెప్పారు. లోపల లక్షల రూపాయల విలువైన వస్తువులు ధ్వంసమవుతుండగా, చాలా మంది పార్కు బయటి నుంచే వెనుదిరుగుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అధికారులు ఈ పార్కు నిర్వహణపై దృష్టి సారించాలని కోరారు.

నిర్వహణలో లోపం
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, భువనేశ్వర్‌లో సుమారు 200 పార్కులు ఉన్నాయి. 2.5 ఎకరాల కంటే పెద్ద పార్కులు భువనేశ్వర్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (BDA) పరిధిలోకి వస్తాయి. కాగా 184 పార్కులను భువనేశ్వర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఈ పార్కుల్లో చాలా నిర్వహణ సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. చాలా పార్కుల్లో ఫ్లోరింగ్ ఊడిపోయింది. దీంతో చిన్నారులు కింద పడి గాయపడుతున్నారు. కొన్ని పార్కుల్లో సరైన లైటింగ్ లేదు. దీంతో చీకటి పడిన తర్వాత అక్కడ అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి.

నగరంలో పిల్లలకు పార్కులే ఆట స్థలాలు : స్థానికుడు
నగరాల్లో పార్కుల అవసరం చాలా ఉందని అన్నారు భువనేశ్వర్‌కు చెందిన గులాం మొయియుద్దీన్. ముఖ్యంగా అపార్ట్‌మెంట్లలో నివసించే పిల్లలకు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఆడుకోవడానికి పార్కులే ఏకైక ప్రదేశమని అభిప్రాయపడ్డారు. పార్కులు పిల్లల శారీరక, మానసిక వికాసానికి అత్యంత అవసరమని తెలిపారు. కానీ పార్కుల్లో ఏర్పాటు చేసిన పరికరాలు పాడైపోవడం వల్ల పిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు వారిపై నిఘా ఉంచాల్సి వస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చాలా పార్కుల్లో ఇనుముతో చేసిన పరికరాలు ఉన్నందున, వాటి నిర్వహణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. ఎందుకంటే వర్షపు నీరు ఇనుప పరికరాలు తుప్పు పట్టడాన్ని వేగవంతం చేస్తుందన్నారు. అలాగే పార్కుల్లో ప్రథమ చికిత్స వ్యవస్థ ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు.

నగర మేయర్ ఏమన్నారంటే?
భువనేశ్వర్‌లో పార్కుల నిర్వహణపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ ఆ నగర మేయర్ సులోచనా దాస్ స్పందించారు. పార్కుల నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు పౌర వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. బీఎంసీ పరిధిలోని పార్కులను నిర్వహించే బాధ్యతను స్వయం సహాయక సంఘాలకు, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్‌కు అప్పగించామని వెల్లడించారు. పార్కులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడానికి బీఎంసీ ఒక పర్యవేక్షకుడిని నియమించిందని స్పష్టం చేశారు. పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు పిల్లల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని అన్నారు.

పూరీలోని పార్కుల పరిస్థితి ఏంటి?
పర్యాటక నగరంగా ప్రసిద్ధి చెందిన పూరీలోని చిల్డ్రన్స్ పార్కుల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కొరవడ్డాయి. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి నిర్మించిన పార్కులు పొదలతో నిండిపోయి నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. అనేక పార్కుల్లోని ఆట పరికరాలు దెబ్బతిన్నాయి. కొన్ని ఉద్యావనాల్లో కలుపు మొక్కలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల పొదలతో నిండిన పార్కు పరిసరాలు పాములు, సరీసృపాలకు ఆవాసాలుగా మారాయి. ఈ ప్రజా పార్కులు వినియోగంలో లేకపోవడానికి పరిపాలనా నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణమని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

పార్కుల అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు
ఒడిశా ప్రభుత్వం ముక్త పథకం కింద పూరీ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 25 కిండర్ గార్టెన్ల అభివృద్ధి కోసం 2021లో రూ. 7.17 కోట్లు మంజూరు చేసింది. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, ప్రజలు ఆరుబయట సమయం గడపడానికి వీలుగా పార్కులను నిర్మాణానికి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో కేటాయించింది. కానీ, సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం ఈ పార్కులు దెబ్బతిన్నాయి. దీనిపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "పూరీ మున్సిపాలిటీ పేలవమైన నిర్వహణ కారణంగా అనేక పార్కులు దెబ్బతిన్నాయి. పార్కుల నిర్మాణానికి కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించారు. కానీ దాని వల్ల ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతున్నారు? పూరీకి మెట్రోపాలిటన్ మున్సిపాలిటీ హోదా కల్పించినప్పటికీ పరిస్థితి ఇలా ఉండటం మరింత నిరుత్సాహకరంగా ఉంది. తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న పార్కులను పునరుద్ధరించాలి. పార్కుల నిర్వహణ బాధ్యతను కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలకు లేదా స్థానిక క్లబ్ సభ్యులకు అప్పగించాలి. అప్పుడే పార్కులు బాగుంటాయి." అని స్థానికుడు సిద్ధార్థ రాయ్ తెలిపారు.

మూడేళ్లుగా దక్కని మోక్షం
రూ.కోట్ల వ్యయంతో చక్రతీర్థ బీచ్ పార్కును 2023లో నిర్మించారు. పర్యటకులు, స్థానికులను ఆకట్టుకునేలా ఇందులో అధునాతన సౌకర్యాలు కల్పించారు. బట్టలు మార్చుకునే గదులు, టాయిలెట్లు, తాగునీటి వ్యవస్థలు, ఓపెన్ జిమ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ నిర్మాణం జరిగి మూడేళ్లైనా ఇంకా ప్రజల వినియోగం కోసం దీన్ని పూర్తిగా తెరవలేదు. సరైన నిర్వహణ లేకపోవడంతో పార్కులోని జిమ్ పరికరాలు పాడైపోయాయి, పిల్లల ఉయ్యాలలు తుప్పు పట్టాయి. ప్రాథమిక సౌకర్యాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. బట్టలు మార్చుకునే గదులు, టాయిలెట్లకు కూడా తాళం వేసేశారు. దీంతో సముద్ర స్నానం తర్వాత బట్టలు మార్చుకోవడానికి మహిళా టూరిస్టులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

పార్కుల నిర్వహణ సవాళ్లను పూరీ కలెక్టర్ దివ్యజ్యోతి పరిడా అంగీకరించారు. దిద్దుబాటు చర్యలను చేపడుతున్నామని వివరించారు. "మేము పార్కుల నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు మరింత మంది సిబ్బందిని నియమించి పార్కులను పరిశుభ్రతంగా ఉంచుతా. ఆట పరికరాలతో సహా మౌలిక సదుపాయాలకు మరమ్మతులు చేసిన తర్వాత పార్కులను తిరిగి తెరవాలని నిర్ణయించాం. వచ్చే నెలలోగా పార్కుల్లోని సమస్యలను పరిష్కరిస్తాం" అని దివ్యజ్యోతి తెలిపారు.

బ్రహ్మపురలో పార్కుల పరిస్థితి ఏంటంటే?
బ్రహ్మపురలో పార్కులు నగర ప్రజల దైనందిన జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని పార్కుల్లో మౌలిక సదుపాయాలు బాగానే ఉన్నా, నగరం వెలుపల ఉన్న ఉద్యానవనాల్లో పరిస్థితి వేరేలా ఉంది. హిల్‌పట్నా, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు తరచుగా వెళ్లే నెహ్రూ పార్కులో పాతపడిన మౌలిక సదుపాయాలు, నిర్వహణ లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే పార్కుకు వచ్చేవారిలో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు కూడా ఉన్నాయి.

పార్కులు కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాదని స్థానికుడు సుచిత్ర పాండా అన్నారు. అవి శారీరక, మానసిక వికాసాన్ని ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన ప్రదేశాలని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ నగరంలోని చాలా పార్కుల్లో, ఆట పరికరాలు విరిగిపోయాయని చెప్పారు. కొన్ని పార్కుల్లో కొత్త ఆట పరికరాలను ఏర్పాటు చేయడం, మరిన్ని చెట్లను నాటాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పార్కు పరిసరాల్లో దోమలు, పాములు, ఇతర సరీసృపాలు ఉండటం వల్ల పిల్లలను అలాంటి ప్రదేశాలకు తరచుగా పంపడానికి భయం వేస్తుందని చెప్పారు. పార్కుల నిర్వహణ, సుందరీకరణ కోసం ప్రభుత్వం తక్షణమే దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

కటక్‌లో కోర్టుకు చేరిన పార్కుల దుస్థితి
నగరంలోని పార్కుల దుస్థితి ఏకంగా ఒడిశా హైకోర్టు దృష్టికి చేరింది. ఇటీవల కటక్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (CDA), కటక్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (CMC) నిర్వహిస్తున్న నగర పార్కుల్లో తాగునీరు, ఇతర ప్రాథమిక సౌకర్యాల లేకపోవడంపై న్యాయస్థానం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. బిజు పట్నాయక్ పార్క్‌తో సహా అన్ని పార్కుల్లో పారిశుధ్యం, లైటింగ్ లోపాలపై కూడా ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో నగరంలోని పార్కులన్నింటిలో తాగునీరు, పారిశుధ్య సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని అధికారులు కోర్టుకు హామీ ఇచ్చారు.

బడ్జెట్ లేక ఇబ్బందులు
కటక్‌లో వందకు పైగా పార్కులు ఉన్నప్పటికీ, వాటి నిర్వహణకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వద్ద తగినంత బడ్జెట్ లేదని ఆ నగర మేయర్ సుభాశ్ సింగ్ తెలిపారు. చాలా పార్కులలో పరికరాలను పూర్తిగా సమకూర్చడానికి, నిర్వహణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తాము కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

