రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు 'సతర్క్ సంకేత్' యాప్- స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అద్భుత ఆవిష్కరణ
పాఠశాల విద్యార్థులు అద్బుత ఆవిష్కరణ- రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టడానికి 'సతర్క్ సంకేత్' యాప్ అభివృద్ధి చేసిన ఒడిశా స్కూల్ స్టూడెంట్స్- ఈ యాప్తో ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉండే రహదారులపై హెచ్చరిక
Published : January 31, 2026 at 8:16 PM IST
Road Accident Prevention App : దేశంలో రోజురోజుకు రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రతిరోజు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల కారణంగా వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అలాగే అనేక మంది క్షతగాత్రులవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఒడిశాలోని నౌపడ జిల్లాకు చెందిన స్కూల్ విద్యార్థులు ప్రత్యేక యాప్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? రోడ్డు ప్రమాదాలను ఎలా అడ్డుకుంటుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పదో తరగతి విద్యార్థులు అద్భుత ఆవిష్కరణ
నౌపడ జిల్లాలోని ఇండేకోమ్నా ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న కన్హయ్య రౌత్, సాయిస్వరాజ్ పాండా, శంభు సునా పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి 'సతర్క్ సంకేత్' అనే యాప్ను అభివృద్ధి చేశారు. వారికి ఆ స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్ దేవరాజ్ దిండా అండగా నిలిచారు. దీంతో యాప్ను అభివృద్ది చేసిన ముగ్గురు విద్యార్థులు, వారికి సాయం చేసిన టీచర్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ఈ యాప్ ఎలా పని చేస్తుంది?
రోడ్డు ప్రమాదాలు తరచుగా జరిగే ప్రాంతాలకు వాహనం చేరుకునే ముందు ఈ యాప్ డ్రైవర్లను హెచ్చరిస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే లొకేషన్ను ట్రాక్ చేసి బాధితుడి కుటుంబసభ్యులకు మెసేజ్ రూపంలో చెరవేస్తుంది. దీంతో సకాలంలో కుటుంబ సభ్యులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని తమవారి ప్రాణలు కాపాడుకోవచ్చు. అలాగే పోలీసులకు యాక్సిడెంట్ గురించి సమాచారాన్ని తెలియజేయవచ్చు.
ఈ యాప్ రోడ్డు ప్రమాదాల నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి సహాయపడుతుందని 'సతర్క్ సంకేత'ను అభివృద్ధి చేసినవారిలో ఒకరైన కన్హయ్య రౌత్ తెలిపారు. "వాహనాలు ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలకు చేరుకునే ముందు ఈ యాప్ డ్రైవర్లను హెచ్చరిస్తుంది. వాహనంలో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ యాప్ ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుంది. ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఇది సకాలంలో హెచ్చరికలను అందిస్తుంది. ప్రమాదకరమైన రోడ్లపై డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా ఉండటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. బైక్, సైకిల్, కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ యాప్ ఇరుకైన, గుంతలు ఉన్న, ప్రమాదాలు జరిగే రహదారిని చేరుకోవడానికి 50-80 మీటర్ల ముందు వినియోగదారుడి ఫోన్కు వార్నింగ్ను ఇస్తుంది" అని కన్హయ్య రౌత్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ యాప్ అభివృద్ధికి బీజం ఎక్కడ పడిందంటే?
పాఠశాల అసిస్టెంట్ టీచర్ దేవరాజ్ దిండా 2024లో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. తర్వాత క్లాస్ రూమ్లో విద్యార్థులతో ప్రమాదం గురించి మాట్లాడారు. అదే సమయంలో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుడిని రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించవచ్చా? అని అడిగారు. అప్పుడే ఈ యాప్ అభివృద్ధికి బీజం పడింది. ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ టీచర్ దేవరాజ్ దిండా సహాయంతో పదో చదువుతున్న ముగ్గురు విద్యార్థులు 'సతర్క్ సంకేత్' యాప్ను అభివృద్ది చేశారు.
'ఈ యాప్తో అంధులకూ ఉపయోగమే'
ఈ యాప్ను మొబైల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చని టీచర్ దేవరాజ్ దిండా తెలిపారు. ఈ యాప్ అంధులకు (దివ్యాంగులకు) కూడా సహాయపడుతుందన్నారు. రోడ్డుపై గుంతలు వంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ యాప్ ఆటోమేటిక్గా సైరన్ మోగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. యాప్కు కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను జోడించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. "బైక్పై వెళ్తున్నప్పుడు ముందు లేదా వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనదారులు ఎంత వేగంతో వస్తున్నారు వంటి విషయాలు తెలుసుకునే ఫీచర్లను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంది. అందుకోసం మాకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం చేయాలి. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఈ యాప్నకు హ్యూమన్ వాయిస్ను జోడించడమే మా లక్ష్యం" అని దేవరాజ్ దిండా వెల్లడించారు.
ఈ యాప్ భారత ప్రభుత్వ శాస్త్ర సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన అఖిల భారత సైన్స్ పోటీలో పాల్గొన్న తర్వాత పాపులర్ అయ్యిందని స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపాల్ శశిపాత్ర తెలిపారు. ఈ యాప్ అభివృద్ధికి అవసరమైన సాయాన్ని చేశామని అన్నారు.
