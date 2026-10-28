వీల్చైర్పై ఫుడ్ డెలివరీ- హెల్మెట్తో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన!
బెంగళూరులో ఒడిశా యువకుడి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం సాగిస్తున్నాడు. శారీరక వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తూ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తున్నాడు. అలాగే రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు.
Published : October 28, 2026 at 1:42 PM IST
Food Delivery in Wheelchair : వైకల్యం అనేది శరీరానికే తప్ప సంకల్పానికి అడ్డంకి కాదని నిరూపిస్తున్నాడు నిరూపిస్తున్నాడు 28 ఏళ్ల యువకుడు. సాధారణ వాహనదారులే ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లఘించే ఈ రోజుల్లో వీల్చైర్పై వెళ్తూ కూడా సమాజానికి రోడ్డు భద్రత పాఠాలు నేర్పుతున్నాడు ఈ ఒడిశా డెలివరీ బాయ్. వీల్చైర్కే పరిమితమైన, ఎవరిమీద ఆధార పడకుండాఫుడ్ డెలివరీ చేస్తూ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు హెల్మెట్ ధరించి రోడ్డు భద్రత ప్రాధాన్యాన్ని కూడా చాటుతున్నాడు. కష్టాలెన్నైనా ఎదురైనా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతున్న ఆ యువకుడి స్ఫూర్తిదాయకమైన స్టోరీని తెలుసుకుందాం.
ఒడిశాలోని రాయగడ జిల్లాకు పురుషోత్తం గరాడియా శారీరక వైకల్యం కారణంగా వీల్చైర్కే పరిమితయ్యాడు. జీవనోపాధి కోసం తన సొంత ఊరి నుంచి దూరంగా బెంగళూరుకు వచ్చాడు. మొదట్లో పురుషోత్తం టెలీకాలర్గా పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు. గత నాలుగు నెలల నుంచి డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు శ్రమిస్తూ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ఎలక్ట్రిక్ వీల్చైర్ సాయంతో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆహార పదార్థాలను వినియోగదారులకు చేరవేస్తున్నాడు. కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తున్నాడు.
రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన
అయితే రద్దీగా ఉండే బెంగళూరు రహదారులపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పురుషోత్తం తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, వీల్చైర్పై వెళ్లేటప్పుడు కూడా హెల్మెట్ ధరించడం ద్వారా రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. రోడ్డు ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు పాటించాలని పురుషోత్తం సూచిస్తున్నాడు. రహదారులపై మనతో పాటు వేలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారని, ఎంతటి ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరమని చెబుతున్నాడు.
"జీవితం అమూల్యమైనది. దానిని మనం అర్థవంతంగా మలుచుకోవాలి. మనకు ఎంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, రోడ్లపై నడిచేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జీవనోపాధి కోసం వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని ప్రాంతాల నుంచి నగరాలకు వస్తున్నాం. స్వగ్రామాల్లో మన కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాలను కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి. చాలా మంది ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్లు ధరించకుండా రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. కానీ నాకు అలా చేయడం ఇష్టం ఉండదు. నేను నా ఎలక్ట్రిక్ వీల్చైర్పై ప్రయాణించినప్పుడల్లా తప్పకుండా హెల్మెట్ ధరిస్తా. ఇతర రైడర్లు కూడా తమ భద్రత కోసం హెల్మెట్లు ధరించాలని నేను చెబుతా"
-- పురుషోత్తం గరాడియా, ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్
ఈ ప్రయాణంలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ బెంగళూరు ప్రజలపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాడు. నాలుగు నెలల క్రితం ఫుడ్ డెలివరీలో చేరినప్పుడు ఎక్కువ గంటలు పనిచేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపాడు. కానీ తాను పనిచేసే సంస్థ, రెస్టారెంట్ సిబ్బంది, స్థానికులు ఎంతో సహకరిస్తున్నారని చెప్పాడు. పరిచయం లేని వ్యక్తులైనా తనకు అండగా నిలిచారని, శారీరక వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తిగా తనను ఎవరూ ప్రత్యేకంగా చూడలేదని ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యం
ఫుడ్ డెలివరీ ఉద్యోగంతోనే సంతృప్తి చెందకుండా పురుషోత్తం తన భవిష్యత్తు కోసం మరిన్ని లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నాడు. పోటీ పరీక్షలకు కష్టపడి సిద్ధమై ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని భావిస్తున్నాడు. తద్వారా తన కుటుంబానికి మరింత మెరుగైన భవిష్యత్తును అందించాలనేది అతడి ఆశయం.
చెట్ల సంరక్షణ కోసం విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ- ఆల్గేతో కాగితం తయారీ- లభించిన పేటెంట్
చిన్నారి సూపర్ టాలెంట్- రెండేళ్లకే తబలాపై 12 రకాల తాళాలను వాయించిన స్వరశ్రీ- 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు