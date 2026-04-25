ఒక నిమిషంలో 19 బ్యాక్ఫ్లిప్స్ చేసిన చిన్నారి- రెండేళ్ల వయసులోనే 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో స్థానం
తండ్రిని చూసి ఆసక్తి పెంచుకున్న ప్రియాంశు- రోజూ 100కు పైగా బ్యాక్ ఫ్లిప్లు- స్కేటింగ్, రోప్ క్లైంబింగ్ వంటి క్రీడల్లోనూ ప్రతిభ
Published : April 25, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 4:29 PM IST
Kid Backflips Record : ఆ పిల్లాడి వయసు కేవలం రెండేళ్ల 11 నెలలు మాత్రమే. కానీ అతడి ప్రతిభ మాత్రం అసాధారణం. మామూలుగా ఈ వయసులో పిల్లలు మాటలు నేర్చుకుంటూ, ఆటలతో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. కానీ ఒడిశాకు చెందిన ఓ చిన్నారి మాత్రం తన అద్భుత ప్రతిభతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. డిస్కులు, తాడును వినియోగిస్తూ కేవలం ఒక నిమిషంలో అత్యధిక సంఖ్యలో బ్యాక్ఫ్లిప్స్ చేసి, 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. చిన్న వయసులోనే అసమాన్య నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించిన ఈ బాలుడు, ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదని మరోసారి నిరూపించాడు.
తండ్రిని ఆసక్తి పెంచుకుని
ఒడిశాలోని కేంద్రపరా జిల్లాలో మంత్రిపడ గ్రామంలో ప్రకాశ్ మల్లిక్ సంబల్పుర్లోని ఓఐఎస్ఎఫ్ (ఒడిశా ఇండస్ట్రీయల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్)లో పనిచేస్తున్నారు. ఆయన చాలా కాలంగా రోప్ క్లైంబర్ కావాలని అనుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రకాశ్ మల్లిక్ ఆన్లైన్లో రెండు తాడులను ఆర్డర్ చేసి సాధన చేసే వారు. అది చూసిన తన కుమారుడు ప్రియాంశు మల్లిక్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే యోగా, రోప్ క్లైంబింగ్ వంటి వాటిపై ఇష్టం పెంచుకున్నాడు. దాంతో చిన్నారి ఆసక్తిని గమనించిన అతడి తండ్రి, ప్రియాంశుకు శిక్షణ ఇచ్చారు.
రోజుకు వందకు పైగా ఫ్లిప్లు
ప్రియాంశు రోజూ 100కు పైగా బ్యాక్ ఫ్లిప్లు చేయడం నేర్చుకున్నాడని ప్రకాశ్ చెప్పారు. అయితే "బ్యాక్ఫ్లిప్ అనేది ఒక జిమ్నాస్టిక్ విన్యాసం. దీనిలో ఒక వ్యక్తి 360 డిగ్రీలు వెనక్కి తిరిగి తన కాళ్లపై నిలబడతాడు. ఇది చాలా సాహసోపేతమైన క్రీడ. దీనికి చాలా కఠోర శ్రమ, సాధన అవసరం" అని ఆయన అన్నారు. అలా సాధన చేసిన తర్వాత ప్రియాంశు నేడు తాడులకు వేలాడుతున్న రెండు డిస్కులను పట్టుకుని, ఒక నిమిషంలో 19 బ్యాక్ఫ్లిప్స్ చేయగలుగుతున్నాడని అన్నారు.
ఇటువంటి రికార్డ్ సాధించిన ఏకైక చిన్నారి
తమ కుమారుడి ప్రతిభ చూసి అతడి తండ్రి గత ఫిబ్రవరిలో 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'కు దరఖాస్తు చేశారని ప్రియాంశు తల్లి హరప్రియ తెలిపారు. దాంతో ఐబీఆర్ నుంచి ఒక బృందం వచ్చి ప్రియాంశు వీడియోను చిత్రీకరించి, అతడిని ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కు ఎంపిక చేశారని అన్నారు. అలాగే ఇలాంటి రికార్డ్ సాధించిన ఏకైక చిన్నారిగా ప్రియాంశు గుర్తింపు పొందాడని ఐబీఆర్ అధికారులు తమ ధృవీకరణ పత్రంలో పేర్కొన్నారు. దాంతో ప్రియాంశు ఇంట్లో సంతోషాలు వెల్లివిరిశాయి.
బ్యాక్ఫ్లిప్లతో పాటు స్కేటింగ్ కూడా
అంతే కాకుండా ప్రియాంశుకు బ్యాక్ఫ్లిప్లతో పాటు, స్కేటింగ్, రోప్ క్లైంబింగ్ వంటి క్రీడల పట్ల కూడా ఆసక్తి ఉందని ప్రకాశ్ తెలిపారు. ప్రియాంశు వీటిని సాధన చేయడానికి తనని మొబైల్ ఫోన్కు దూరంగా ఉంచి, ఆడుకోవడానికి అవసరమైన క్రీడా పరికరాలను సమకూర్చారని అన్నారు. అలాగే తన సాధన కోసం వారి ఇంటి సమీపంలోని రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లి గంటల తరబడి స్కేటింగ్ శిక్షణ ఇచ్చారని తెలిపారు.
తండ్రిలాగే తనయుడు
కాగా ప్రియాంశు తండ్రి ప్రకాశ్ కూడా అనేక పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు గెలుచుకున్నారని హరప్రియ తెలిపారు. అందుకే తమ కుమారుడిని కూడా తన తండ్రిలా క్రీడాకారుడిగా తీర్చిదిద్దాలని వారి కుటుంబం భావిస్తుందని అన్నారు. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించి ప్రియాంశు యావత్ జిల్లాకు, రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలిచాడని తమ బంధువులు, స్థానికులు అన్నారు. ప్రియాంశు వయస్సును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ రికార్డు చాలా అరుదైనదని చెప్పారు. పిల్లలకు అలాంటి ఆటలు ఏమిటో కూడా తెలియని వయస్సులో, ప్రియాంశు బ్యాక్ఫ్లిప్ల ద్వారా ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించాడని అన్నారు.
