మహిళ గొప్ప మనసు- క్యాన్సర్ రోగుల కోసం జుట్టు దానం- వారికి విగ్గుల కోసం కురుల సేకరణ కూడా!
క్యాన్సర్ రోగుల కోసం పాటుపడుతున్న మహిళ- పలుసార్లు జట్టు దానం చేసిన హరప్రియ నాయక్
Published : October 26, 2025 at 7:11 PM IST
Woman Donated Hair For Cancer Patients: క్యాన్సర్ రోగులను ఓ వైపు కీమోథెరపీ పీడిస్తే, ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల రాలుతున్న జుట్టు చూసి వారు మరింత బాధపడతారు. వారిలో తిరిగి ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నింపేందుకు కొందరు తమ జుట్టును దానం చేస్తుంటారు. కాగా, ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్కు చెందిన హరప్రియ నాయక్ అనే మహిళ తన జుట్టును క్యాన్సర్ రోగులకు డొనేట్ చేసి తన మంచి మనసును చాటుకుంది. అలాగే క్యాన్సర్ రోగుల కోసం జుట్టును సేకరించి, ఆ కురులతో విగ్గులు తయారు చేసే బాధ్యతను కూడా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో క్యాన్సర్ రోగులకు తన జుట్టును దానం చేయడం, అలాగే వారికి విగ్గులు తయారుచేసే బాధ్యతను తీసుకున్న హరప్రియా నాయక్ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
క్యాన్సర్ రోగుల కష్టాలను చూసిన చలించిన హరప్రియ
జుట్టు ప్రతి మనిషికి ఇష్టమే, అలాగే ముఖ్యం కూడా. ఆడవారైతే తన పొడవాటి కురులను చూసుకుని తెగ ఆనందపడిపోతుంటారు. తమ జుట్టును ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, అందంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే మహిళలకు ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధి సోకితే తప్పక కీమోథెరపీ చేస్తారు. ఈ చికిత్స కారణంగా క్యాన్సర్ రోగులు జుట్టు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ఈ వ్యాధి కారణంగా జుట్టు రాలడం వల్ల చాలా మంది మహిళా క్యాన్సర్ రోగులు మానసిక నిరాశకు గురవుతారు. ముఖ్యంగా అందమైన జుట్టు కోల్పోయిన తర్వాత డీలా పడిపోతారు. బయటకు వెళ్లడానికి కూడా ఇబ్బందిపడతారు. అలాంటి వారికి విగ్గుల కోసం హరప్రియ నాయక్ తన జుట్టును దానం చేసి శభాష్ అనిపించుకుంది. ఈ క్రమంలో క్యాన్సర్ రోగుల కోసం ఒడిశాలో కురులు దానం చేసిన మొట్టమొదటి కేశదాతగా హరప్రియ నిలిచింది.
'ఆ ఘటనే నన్ను ప్రేరేపించింది'
క్యాన్సర్ రోగులు జుట్టు ఊడిపోయిన తర్వాత పడుతున్న కష్టాలను ఈటీవీ భారత్కు హరిప్రియ నాయక్ వివరించింది. "నా బంధువుకి క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కీమోథెరపీ చేయించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమె గుండు చేయించుకున్నారు. దీంతో బయటకు వెళ్లడానికి ఆమె సిగ్గుపడేది. ఒకవేళ ఏదైనా పనిమీద బయటకు వెళ్లినా, తలని గుడ్డతో కప్పుకునేది. ప్రజలు ఆమెను చూసే ఏమైనా అనుకుంటారని భయపడేది. క్యాన్సర్ రోగుల కష్టాలను నేను అనేక కోణాల నుంచి చూశాను. ఇదే నన్ను క్యాన్సర్ రోగుల కోసం ఏదైనా చేయడానికి ప్రేరేపించింది" అని హరిప్రియ నాయక్ పేర్కొంది.
"నేను, నా స్నేహితులు స్థాపించిన సామాజిక సంస్థ ఒడిశా, ఝార్ఖండ్లో పనిచేస్తోంది. ఆరోగ్యవంతులైన వ్యక్తుల నుంచి జుట్టును సేకరిస్తున్నాం. వివిధ జిల్లాల నుంచి 130 మందికి పైగా మహిళలు, 10 మందికి పైగా పురుషులు, 6 మందికి పైగా విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా జుట్టు దానం చేస్తున్నారు. ఆ జుట్టును సంస్థ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న మహిళలకు విగ్గుల తయారీ కోసం ఉపయోగిస్తోంది. దాతల నుంచి సేకరించిన జుట్టు పొడవు కనీసం 12 అంగుళాలు ఉండాలి. మహిళలు మాత్రమే కాదు, పురుషులు కూడా స్వచ్ఛందంగా జుట్టును దానం చేస్తున్నారు. మేము సేకరించిన జుట్టును హైదరాబాద్లోని ఒక కంపెనీకి ఇస్తాం. వారు విగ్గులు తయారీ చేసి మాకు ఇస్తారు" అని హరప్రియ నాయక్ చెప్పింది.
'ఆ సమయంలో మహిళలు మానసికంగా గాయపడతారు'
జుట్టు లేకుండా మహిళ ఎంత అందంగా ఉన్నా, ఆమెలో ఏదో లోపం ఉన్నట్టే కనిపిస్తుందని క్యాన్సర్ నుంచి కోలుకున్న స్నేహలత(భువనేశ్వర్) తెలిపింది. "క్యాన్సర్ రోగి తన జుట్టు అంతా కోల్పోయినప్పుడు ఆమె మానసికంగా గాయపడుతుంది. అలాగే తనకున్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతుంది. నేను నా జుట్టు ఊడిపోయినప్పుడు కుంగిపోయాను. అప్పుడు హరప్రియ మేడమ్ నాకొక వరంలా మారి విగ్ను అందించింది. అందుకు ఆమెకు కృతజ్ఞతలు. క్యాన్సర్ రోగుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఆమె తన ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తోంది" అని స్నేహలత వెల్లడించింది.
నాలుగేళ్ల క్రితం తొలిసారి కురులు దానం
క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న బంధువు దుస్థితిని చూసి వారి కోసం ఏదైనా చేయాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది హరప్రియ. ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో 2021 డిసెంబర్ 26న తొలిసారి తన జుట్టును దానం చేసింది. ఆచార్య హరిహర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చికిత్స పొందుతున్న సరితా మిశ్రాకువిగ్గు కోసం ఆమె తన జుట్టును డొనేట్ చేసింది. ఇప్పటివరకు వ్యక్తిగతంగా 6-7 సార్లు తన కురులను హరిప్రియ దానం చేసి శభాష్ అనిపించుకుంది. ఈ మంచి పనిని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మరికొంత మంది భాగస్వాములను చేర్చుకుంది. అలాగే క్యాన్సర్ పేషెంట్ల కష్టాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తోంది హరప్రియ. విగ్గులను తయారుచేయడం కోసం దాతల నుంచి జట్టును సేకరిస్తోంది. ఇప్పటివరకు గత మూడేళ్లలో దాదాపు 400 మంది నుంచి జుట్టును సేకరించి 50పైగా విగ్గులను తయారు చేసి క్యాన్సర్ రోగులకు పంపిణీ చేసింది. ఈ ఏడాది కూడా ఇప్పటివరకు వందలాది మంది దానం చేసిన జట్టును సేకరించి విగ్గులు తయారుచేయించింది హరప్రియ. ప్రస్తుతం విగ్గుల పంపిణీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
హరప్రియ నేపథ్యం ఏంటంటే?
హరప్రియా నాయక్ 1991 మే7న బాలేశ్వర్ జిల్లాలోని గెంగుటియాలోని ఖైరా బ్లాక్లో జన్మించింది. ఆమె తండ్రి నిరంజన్ నాయక్ ఒక రైతు కాగా, తల్లి రమామణి నాయక్ గృహిణి. హరప్రియ నలుగురు తోబుట్టువుల్లో చిన్నది. బాలేశ్వర్లో స్కూలు, కాలేజీ పూర్తి చేసింది. 2013లో ఎంఎస్డబ్ల్యూ చేయడానికి భువనేశ్వర్కు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత సామాజిక సేవకురాలిగా మారింది. ఎంఎస్ డబ్ల్యూ చేస్తున్నప్పుడు 6- 7 మంది స్నేహితులతో కలిసి సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొఫెషనల్ వాలంటీర్ యాక్షన్ అనే సామాజిక సంస్థను ప్రారంభించింది. తొలుత ఈ సంస్త చెట్లను నాటడం ద్వారా సామాజిక కార్యక్రమాల్లోకి ప్రవేశించింది. అలాగే పండుగలు, వేడుకల సమయంలో మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని సేకరించి వివిధ మురికివాడలు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్టాండ్ల సమీపంలో నివసించే పేదలకు పంపిణీ చేసింది. అలాగే పేదల కోసం బట్టలను సేకరించి పంపిణీ చేసింది.
అయితే 2016లో హరప్రియ నాయక్ అత్తకు క్యాన్సర్ సోకింది. ఆ సమయంలో తన అత్త పడిన కష్టాలను కళ్లారా చూసింది హరప్రియ. దీంతో శానిటరీ న్యాప్ కిన్స్ వాడకం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించింది. మార్కెట్లో లభించే ప్లాస్టిక్ శానిటరీ న్యాప్కిన్లను ఉపయోగించడం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని మహిళలకు అవగాహన కల్పించింది. క్లాత్ శానిటరీ న్యాప్కిన్లను వాడాలని సూచించింది. చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత, హరప్రియ భువనేశ్వర్ మెట్రోపాలిటన్ కార్పొరేషన్ లో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం పొందింది. 2019లో ఖుర్దా జిల్లాకు చెందిన అమర్నాథ్ జెనాను వివాహం చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో సమాజ సేవలో హరప్రియ దూసుకెళ్తోంది.
