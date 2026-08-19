వరదల బీభత్సం- 5 రోజులు తాటిచెట్టుపైనే ఉండి ప్రాణాలు కాపాడుకున్న వ్యక్తి!
ఒడిశా, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు, వరదల బీభత్సం- తాటి చెట్టును పట్టుకొని 5 రోజులు పోరాడి ప్రాణాలతో బయటపడ్డ వ్యక్తి- హిమాచల్లో 81 మంది మృతి!
Published : August 19, 2026 at 9:52 PM IST
Odisha Floods Man Rescued After 5 Days : భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒడిశా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో నదులు పొంగి పొర్లుతుండటంతో జనం తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఈ ప్రకృతి విపత్తులో అనేక విషాదకర సంఘటనలతో పాటు, ప్రాణాల్ని కాపాడిన సాహస రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒడిశాలో వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన ఒక వ్యక్తి 5 రోజుల పాటు తాటి చెట్టును పట్టుకొని ప్రాణాలు కాపాడుకొని చివరకు సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. మరోవైపు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో చాలా రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
తిండీతిప్పలు లేకుండా 5 రోజులు తాటిచెట్టుపైనే
ఒడిశాలోని భద్రక్ జిల్లా ధామ్ నగర్కు బ్లాక్కు చెందిన సునంద బెహరా అనే వ్యక్తి పొచారా నది ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయారు. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు అతని కోసం గాలించినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో ఆశలు వదులుకున్నారు. అయితే వరద నీటిలోని ఒక తాటిచెట్టును పట్టుకొని 5 రోజుల పాటు తిండి, తిప్పలు లేకుండానే ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకొని పోరాటం చేస్తున్న అతడిని బజాపతి వద్ద పడవలో వెళ్తున్న గ్రామస్థులు గుర్తించారు. వెంటనే ఒడిశా డిజాస్టర్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ (ODRAF) బృందానికి సమాచారం అందించగా, తీవ్ర నీటి ప్రవాహంలో సాహసోపేత ఆపరేషన్ నిర్వహించి సునందను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. వరద ఉద్ధృతి, లోతు ఎక్కువగా ఉండటంతో రక్షణ చర్యలు సవాలుగా మారాయి. అయినా తీవ్రంగా శ్రమించి అతడిని కాపాడారు. 5 రోజుల పాటు ఆహారం లేకపోవడంతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి కాస్త విషమంగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
కేంద్రపడాలో 255 మంది విద్యార్థులు- 3 రోజులు శ్రమించి
మరోవైపు కేంద్రపడాలో కూడా వరదల్లో చిక్కుకున్న 255 మంది విద్యార్థుల్ని 3 రోజుల తర్వాత రక్షించారు. స్థానికంగా ఉండే బ్రాహ్మణి నది పొంగి పొర్లుతుండటంతో సేవాశ్రమ్ విద్యాలయం పూర్తిగా వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. ఆగస్ట్ 16న వరద నీరు భారీగా పెరగడంతో విద్యార్థులంతా పాఠశాల పైఅంతస్తులోకి వెళ్లి ఆశ్రయం పొందారు. దాదాపు 3 రోజుల పాటు అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. నది ప్రవాహం తీవ్రంగా ఉండటంతో ఇక్కడ కూడా రక్షణ చర్యలు కష్టంగా మారాయి. 3 రోజులకు సరిపడా ఆహారం, తాగునీరు ఉండటంతో వారిని అక్కడే ఉంచాల్సి వచ్చింది. పరిస్థితులు కొంత అదుపులోకి వచ్చాక జిల్లా యంత్రాంగం, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ODRAF బృందాలు పవర్ బోట్ల ద్వారా అక్కడికి చేరుకొని, విద్యార్థులందరికీ లైఫ్ జాకెట్లు తొడిగి సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. అనంతరం వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లో 81 మంది మృతి
ఉత్తరాధిన ఉన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు తీవ్ర శోకాన్ని మిగులుస్తున్నాయి. జూన్ 30న వర్షాకాలం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు భారీ వర్షాలకు తోడు, వరదల బీభత్సం, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో 81 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరో 116 మంది మరణించారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి రూ. 1000 కోట్లకుపైగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొండచరియలు విరిగిపడటంతో279 ప్రధాన రహదారులు మూతపడ్డాయి. చండీగఢ్- శిమ్లా జాతీయ రహదారిపై (NH-5) వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చారిత్రక కాల్కా- శిమ్లా రైల్వే ట్రాక్పై మట్టిదిబ్బలు పడటంతో రైళ్లను నిలిపివేశారు. రాష్ట్రంలో ఇంకా 310 విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, 84 మంచినీటి పథకాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. సిర్మోర్ జిల్లాలోని కామరూ వద్ద గనిపై నుంచి రాళ్లు, మట్టి ఒక్కసారిగా పడటంతో 2 వాహనాలు, ఒక జేసీబీ కొట్టుకుపోయాయి. ముగ్గురు వ్యక్తులు మట్టి దిబ్బల కింద చిక్కుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. మండీ, శిమ్లా, సోలన్, కంగ్రా సహా 7 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. పలు చోట్ల విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రజల్ని వాగులు, నదుల దగ్గరకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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