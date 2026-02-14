30వేల వస్తువులతో వింటేజ్ మ్యూజియం- అభిరుచి కోసం ఆస్తులమ్మిన ఇంజనీర్
వేలాది వస్తువులతో సైన్ మ్యూజియం నిర్మాణం- తన సంపాదన, పూర్వీకుల ఆస్తులను అమ్మి 'ఇంజనీరింగ్ మ్యూజియం'ను నిర్మించిన ఒడిశాకు చెందిన ఇంజనీర్
Published : February 14, 2026 at 9:33 AM IST
Akshay Patnaik Museum : సంకల్పం ఉంటే చరిత్రను భద్రపరచడం అసాధ్యం కాదని నిరూపించాడు 87 ఏళ్ల విశ్రాంత ఇంజనీర్ అక్షయ్ పట్నాయక్. తన అభిరుచి కోసం ఆస్తులను అమ్మి ఓ వింటేజ్ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేశారు. ఒడిశాలోని ఖోర్ధా జిల్లాకు చెందిన ఆయన ఐదు దశాబ్దాలుగా అరుదైన సైన్స్ పరికరాలను సేకరిస్తూ అద్భుతమైన ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ మ్యూజియాన్ని నిర్మించారు. దాదాపు 30,000 వస్తువులతో ఈ మ్యూజియం ఇప్పుడు ఒక 'టైమ్ మెషీన్'ను తలపిస్తోంది. ఐదు దశాబ్దాల ఆనవాళ్లను గుర్తుకు తెలుస్తోంది.
అక్షయ్ పట్నాయక్ 1970లో మద్రాస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్గా పని చేసేవారు. ఆ సమయంలోనే పట్నాయక్కు పాత వస్తువుల సేకరణపై ఇష్టం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి వస్తువుల సేకరణపై దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని ప్రైవేట్ మ్యూజియంల నిర్వహణను చూసి స్ఫూర్తి పొందారు. అలాంటి మ్యూజియం తన సొంత రాష్ట్రం ఒడిశాలో కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు. 'ఘనశ్యామ్ పిండి శ్రీచందన్ కలెక్షన్ ' పేరుతో బోలాగఢ్ బ్లాక్ సమీపంలోని ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లినా అరుదైన వస్తువులను సేకరించి తన మ్యూజియంలో భద్రపర్చేవారు. ఇలా గత దశాబ్దాలుగా దాదాపు 30వేల వస్తువుల వరకు సేకరించారు.
"ఒడిశాలో ఒక ఇంజనీరింగ్ మ్యూజియాన్ని స్థాపించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. దాన్ని స్థాపించినందుకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తోంది. నేను మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు, దక్షిణ భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శించాను. ఈ సందర్భంగా ఒక మ్యూజియాన్ని ప్రైవేట్ స్థాయిలో ఎలా నిర్వహించాలో నేను అక్కడే నేర్చుకున్నాను" అని అక్షయ్ పట్నాయక్ తెలిపారు.
దేశ విదేశాల నుంచి వస్తువు సేకరణ
'ఘనశ్యామ్ పిండి శ్రీచందన్ మ్యూజియం'లో దేశవిదేశాల్లో సేకరించిన వస్తువులను అక్షయ్ పట్నాయక్ భద్రపర్చారు. జర్మనీ, జపాన్, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల నుంచి సేకరించిన పరికరాలు ఆ మ్యూజియంలో కనిపిస్తాయి. ప్రపంచంలోనే తొలి మోడల్ కెమెరాలు, పాత టైప్రైటర్లు, గ్రామోఫోన్లు, విద్యుత్ అవసరం లేకుండా కిరోసిన్తో నడిచే రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఏకంగా 1,100 రకాల వింటేజ్ రేడియోలను ఆయన సేకరించారు.
20 ఎకరాల భూమి అమ్మి
ఈ మ్యూజియం నిర్మించడం అనేది అక్షయ్ పట్నాయక్కు అంత సులువు కాలేదు. గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఈ మ్యూజియం నిర్మాణం, వస్తువుల సేకరణ కోసం అక్షయ్ పట్నాయక్ ఎంతో శ్రమించారు. ఇప్పటివరకు ఈ మ్యూజియం కోసం ఆయన రూ.కోటి ఖర్చు చేశారు. ఈ ఖర్చుల కోసం తనకున్న 20 ఎకరాల పూర్వీకుల భూమిని కూడా అమ్మేయడం గమనార్హం. అంతేకాదు, తన సంపాదనలో ఎక్కువ భాగం దీనికే ఖర్చు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు నిర్వహణ భారం కావడంతో ప్రభుత్వ సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. శక్తివంచన లేకుండా ఇంతటి నిధిని కాపాడుతున్నానని, ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహకారం అందడం లేదని పట్నాయక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఆర్థిక సహాయం కోరుతూ మాజీ సీఎం నవీన్ పట్నాయక్, ప్రస్తుత సీఎం మోహన్ మాఝీ, ప్రధానమంత్రి మోదీ, రాష్ట్రపతితో పాటు మరెంతో మంది అధికారులకు లేఖలు రాశాను. కానీ ఆ లేఖలకు ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. ప్రభుత్వం సాయం చేేసేందుకు ముందుకు వస్తే నేను ఈ మ్యూజియాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని అక్షయ్ పట్నాయక్ తెలిపారు
87 ఏళ్ల వయసులో కూడా బైక్పై తిరుగుతూ ఎక్కడ అరుదైన వస్తువు ఉన్నా సేకరిస్తూ తన మ్యూజియంలో భద్రపరుస్తుంటారని స్థానికులు కూడా ఆయన కృషిని కొనియాడుతున్నారు. భవిష్యత్ తరాలకు సాంకేతిక చరిత్రను అందించే ఈ మ్యూజియానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలని అంటున్నారు. అక్షయ్ పట్నాయక్ మా ప్రాంతానికే గర్వకారణమని లాలతేందు కేసరి సింగ్ అనే స్థానికుడు కొనియాడారు. ఈ మ్యూజియం కోసం అక్షయ్ పట్నాయక్ ఎంతో కష్టపడ్డారని మరో స్థానికుడు బన్సీధర్ సాహు పేర్కొన్నారు. తన సొంత డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ విశ్రాంతి లేకుండా కష్టపడ్డారని, కానీ ప్రభుత్వం దీనిపై దృష్టి పెట్టకపోవడం బాధాకరమన్నారు.