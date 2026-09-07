పేద రోగులకు రూపాయికే వెంటిలేటర్ సదుపాయం- డాక్టర్ మంచి మనసు- ఎక్కడో తెలుసా?
పేద రోగులకు అండగా వైద్యుడు- శ్వాశకోస సమస్యలతో బాధపడే వారికి రూపాయికే బైపాప్ వెంటిలేటర్ సేవ- డాక్టర్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న జనాలు
Published : September 7, 2026 at 10:10 PM IST
One Rupee Bipap Ventilator Service : ప్రస్తుత కాలంలో రూపాయికి టీ కాదు కదా కనీసం వాటర్ పాకెట్ కూడా రాదు. అలాంటిది ఒడిశాలోని సంబల్పుర్కు చెందిన ఓ వైద్యుడు తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులకు కేవలం రూ. 1కే బైపాప్ (BiPAP) వెంటిలేటర్ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పేద ప్రజల పాలిట దైవంగా మారారు. గత కొన్నేళ్లుగా రూపాయికే వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ఆయన తాజాగా రూ.1కే బైపాప్ వెంటిలేటర్ సేవలను ప్రారంభించారు. దీంతో డాక్టర్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
వన్ రూపీ డాక్టర్గా పేరు
సంబల్పుర్కు చెందిన శంకర్ రామచందాని బుర్లాలోని వీర్ సురేంద్ర సాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్ (VIMSAR)లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన కేవలం రూపాయి నామమాత్రపు రుసుము తీసుకుని గత ఐదేళ్లుగా పేద రోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. దీంతో శంకర్ను అందరూ 'వన్ రూపీ డాక్టర్' అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు. అలాగే ఆయన క్లినిక్ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన రోగులకు ఒక వరప్రదాయినిగా మారింది. ఇప్పుడు శంకర్ మరో అడుగు ముందుకేసి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఆస్పత్రిలో చేరలేని, ఐసీయూలో ఖర్చులను భరించలేని తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్న పేద రోగుల కోసం రూపాయికే బైపాప్ వెంటిలేటర్ సేవను ప్రారంభించారు డాక్టర్ రామచందాని. వైద్యుల సలహా మేరకు ఇంట్లోనే శ్వాసకోశ సహాయం (రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్) పొందుతున్న రోగులు ఈ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు. ఈ సేవను శనివారం (సెప్టెంబర్ 5) బుర్లాలోని తన క్లినిక్లో రామచందాని ప్రారంభించారు. దీంతో ఆయనపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
'పేద రోగుల కోసం ఈ సదుపాయం'
తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఆస్పత్రిలో చేరలేని, ఐసీయూ (ICU) ఖర్చులను భరించలేని పేద రోగులకు ఈ సేవ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని డాక్టర్ శంకర్ రామచందాని తెలిపారు. వైద్యుల సలహా మేరకు ఇంట్లోనే శ్వాసకోశ సహాయం (రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్) పొందుతున్న రోగులు ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఖరీదైన బైపాప్ సపోర్ట్ మెషీన్ సదుపాయాన్ని పేద రోగులకు రూ.1కే అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు వెల్లడించారు. తన తల్లి కూడా శ్వాసకోశ సమస్యతో బాధపడేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే తాను పేద రోగుల కోసం ఈ బైపాప్ వెంటిలేటర్ సేవను ప్రారంభించానని స్పష్టం చేశారు. రూ. 1కే ఈ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నది దేశంలో తామే మొదటివారమని చెప్పారు.
"రోగులు తమకు నచ్చిన ప్రదేశంలో ఈ సేవను పొందేలా క్లినిక్లో ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాం. ఈ సదుపాయం కోసం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వెళ్తే రూ. 20,000-రూ. 30,000 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. వీర్ సురేంద్ర సాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్ (VIMSAR)కు శ్వాసకోశ సమస్యలున్న రోగులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. అయితే అక్కడ తగినన్ని బైపాప్ వెంటిలేటర్లు అందుబాటులో లేవు. ఎందుకంటే ఒక్కో వెంటిలేటర్ ధర రూ. లక్ష వరకు ఉంటుంది. నేను స్వయంగా నాలుగు వెంటిలేటర్లను కొని క్లినిక్లో పెట్టాను. భవిష్యత్తులో మరిన్ని వెంటిలేటర్లను పేద రోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. "
-- రామచందాని, వైద్యుడు
శంకర్ రామచందాని క్లినిక్లో రూపాయికే బైపాప్ వెంటిలేటర్ సేవను పొందిన తొలి రోగిగా బర్గఢ్ జిల్లా సోహెలా ప్రాంతానికి చెందిన సునయ బాగ్ (49) నిలిచారు. "నేను చాలా కాలంగా శ్వాసకోశ సమస్యతో బాధపడుతున్నాను. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్లినప్పుడు నాకు ఎప్పుడూ వెంటిలేటర్ దొరికేది కాదు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో వెంటిలేటర్ సదుపాయం పొందాలంటే రోజుకు రూ. 10,000కి పైగా ఖర్చవుతుంది. కానీ డాక్టర్ రామచందాని మాకు ఈ సేవను ఉచితంగా (రూపాయికే) అందిస్తున్నారు." అని సునయ్ బాగ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
గత ఐదేళ్లుగా రూపాయికే వైద్యం
డాక్టర్ శంకర్ రామచందాని తన తల్లి లజ్బంతి జ్ఞాపకార్థం 2021 ఫిబ్రవరి 12న ఈ 'వన్ రూపీ క్లినిక్'ను ప్రారంభించారు. గత ఐదేళ్లుగా పేద రోగులకు రూపాయికే వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సేవల్లో భాగంగా బైపాప్ (BiPAP) వెంటిలేటర్ సదుపాయాన్ని ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు రామచందాని క్లినిక్ ద్వారా 1,56,000 మంది రోగులు చికిత్స పొందారు.
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