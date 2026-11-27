చెత్త పేపర్లతో అదిరే ఆర్ట్ వర్క్- చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Waste paper art craft: చెత్తగా పారేసే కాగితాలు, ప్లాస్టర్లతో అందమైన వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు ఒడిశాకు చెందిన హరిహర్ సుతార్. తన కళతో 200 వందల కుటుంబాలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నారు.
Published : November 27, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 9:37 PM IST
మనం పనికిరావని పారేసే కాగితాలతో అద్భుతమైన వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు ఒడిశాకు చెందిన హరిహర్ సుతార్. పాత పత్రికలు, కాగితాలు, ఆసుపత్రుల్లో వాడి పడేసిన ప్లాస్టర్ను సేకరించి గృహాలంకరణ వస్తువులుగా మారుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు కుటుంబ పోషణ కోసం కష్టపడిన ఆయన, ఇప్పుడు తన నైపుణ్యంతో 200 కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. 66 ఏళ్ల వయసులోనూ తన కళను కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన తయారుచేసిన వస్తువులు బాలి యాత్రలో సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
కష్టాలే కొత్త ఆలోచనకు కారణం
ఒడిశాలోని కేంఝర్కు చెందిన హరిహర్ సుతార్ చిన్నప్పటి నుంచి పేదరికాన్ని చూశారు. ఆయన తండ్రి చిన్న వ్యాపారి, కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు ఎంతో శ్రమించేవారు. తండ్రికి సాయంగా హరిహర్ కూడా కాగితపు కవర్లు అమ్మేవారు, కొన్నిసార్లు ఒకపూట భోజనం చేస్తే మరోపూట పస్తులుండేవారు. ఆ పరిస్థితుల్లో కుటుంబానికి అండగా నిలవడంతో పాటు ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని ఆలోచించారు. పనికిరాని కాగితాలతో ఉపయోగపడే వస్తువులు తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చేతిలో డబ్బు లేకపోవడంతో అందుబాటులో ఉన్న వ్యర్థాలనే ముడిసరుకుగా ఉపయోగించారు.
ఆసుపత్రుల నుంచి ప్లాస్టర్ సేకరణ
ముందుగా వీధుల్లో పడేసిన పాత కాగితాలను సేకరించి వాటిని నీటిలో నానబెట్టి మట్టి, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ కలిపి వస్తువులు తయారు చేసేవారు. ఇందులో చింత గింజలు సైతం ఉపయోగిస్తుండగా, వాటి కోసం ఇంటింటికీ తిరిగేవారు. కొన్నిసార్లు దొంగతనంగా కూడా సేకరించాల్సి వచ్చేదని హరిహర్ తెలిపారు. తెల్లటి రంగు కోసం ఆసుపత్రుల నుంచి ప్లాస్టర్ తెచ్చేవారు. ఎముకలు విరిగినప్పుడు కట్టే ప్లాస్టర్ను తొలగించిన తర్వాత పారేసే దాన్ని సేకరించి పొడిగా మార్చి కళాకృతుల తయారీలో వాడేవారు. ఇలా పాత కాగితాలు, మట్టి, ప్లాస్టర్తో ఇంటి అలంకరణ వస్తువులు రూపొందించారు.
కాగితమే గుర్తింపు తెచ్చింది
చిన్నప్పటి నుంచే తనకు కాగితంపై ఇష్టం ఉండేదని హరిహర్ చెప్పారు. తండ్రి కాగితపు కవర్లు తయారుచేసి కుటుంబాన్ని పోషించేవారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఏర్పడిన అనుభవం, తర్వాత తన వృత్తిగా మారిందన్నారు. "నేడు నేను ఉన్నాను, రేపు ఉండకపోవచ్చు. కానీ నేను చేసే పని ప్రజలకు గుర్తుండిపోవాలి. అందుకే ఈ కళను మొదలుపెట్టాను. వ్యర్థాలతోనే విలువైన వస్తువులు తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని హరిహర్ సుతార్ అన్నారు.
కాగితంతో వస్తువులు తయారు చేయడంతో పాటు రాతి పనులు, శిల్పాల తయారీలోనూ నైపుణ్యం సంపాదించారు. ఆయన రూపొందించిన వస్తువులకు ఆదరణ పెరగడంతో ఈ పనిపైనే దృష్టి పెట్టారు. భార్య కూడా సహకరించారు. క్రమంగా పలువురు మహిళలు ఆయన దగ్గర శిక్షణ పొందారు. వారితో కలిసి బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత వ్యాపారం విస్తరించడంతో ఓర్మాస్ సంస్థ ఆయనకు పెద్ద వేదిక కల్పించింది. ఈ కళాకృతులకు పలు ప్రాంతాల్లో అవార్డులు కూడా లభించాయి.
200 కుటుంబాలకు జీవనాధారం
హరిహర్ ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఇదే పనిలో కొనసాగుతున్నారు. పెద్ద కుమారుడు జ్యోతి ప్రకాశ్ సుతార్ తండ్రి దగ్గర శిక్షణ పొందారు. ప్రస్తుతం ఇతరులకు ఈ కళను నేర్పిస్తున్నారు. 'ఈ పని నేర్చుకున్న తర్వాత స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నాను. మంచి ఆదాయం వస్తోంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా లభిస్తోంది' అని ఆయన తెలిపారు. హరిహర్ దగ్గర 17 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న రష్మి షా కూడా తన అనుభవాన్ని వివరించారు. గతంలో కుటుంబ పోషణ కష్టంగా ఉండేదని చెప్పారు. శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత ప్రతి నెలా ఆదాయం పొందుతున్నానని తెలిపారు.
బాలి యాత్రలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
హరిహర్ తయారుచేసిన కళాకృతులు బాలి యాత్రలో సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఆయన దుకాణం ముందు కొనుగోలుదారులు గుమిగూడుతున్నారు. వస్తువులను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు వాటితో సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు. కస్టమర్ స్మృతి స్నిగ్ధ మొహపాత్ర మాట్లాడుతూ పనికిరాని వస్తువులతో ఇంత అందమైన కళాకృతులు తయారు చేయడం ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నారు. ప్రతి వస్తువూ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోందని చెప్పారు. మరో కస్టమర్ సెలీనా కూడా ఈ కళను అందరూ ప్రోత్సహించాలని కోరారు. ఒకప్పుడు పూట గడవడానికి కష్టపడిన హరిహర్.. నేడు తన కళతో వందల కుటుంబాలకు ఉపాధి చూపిస్తున్నారు. వ్యర్థాలకు కొత్త రూపం ఇవ్వడమే కాకుండా, వాటితో జీవనోపాధి పొందవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు.
భక్తులకు ప్రసాదంగా గంజాయి! 150 ఏళ్లుగా సాగుతున్న వింత సంప్రదాయం
మహిళా కలెక్టర్కు అసభ్య సందేశాలు- టీవీకే ఎమ్మెల్యే అరుళ్ విఘ్నేశ్ అరెస్టు