ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న చెక్క నౌక- 15 నిమిషాల్లోనే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్
Smallest Wooden Boat: సముద్ర చరిత్రకు గుర్తుగా సూక్ష్మ పడవ తయారు చేశారు సత్య నారాయణ మహరాణా. కేవలం 15 నిమిషాల్లో రూపొందించిన ఈ కళాఖండానికి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు లభించింది.
Published : November 26, 2026 at 11:34 AM IST
ఒడిశాకు చెందిన యువ కళాకారుడు సత్యనారాయణ మహారాణా అరుదైన ఘనత సాధించారు. కలపతో ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న సంప్రదాయ 'బోయిత' (పడవ) రూపొందించి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించారు. ఒడిశా ప్రాచీన సముద్ర వర్తకులైన 'సాధవ'ల సంప్రదాయాలకు గుర్తుగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇప్పటికే పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ రికార్డులు సాధించిన ఈయనకు మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుకున్నే అవకాశం దక్కింది.
బోయిత బందన వెనుక చరిత్ర
ఒడిశాలో కార్తీక పౌర్ణమికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలు 'బోయిత బందన' (ప్రాచీన నౌకలను గౌరవించే వేడుక) అనే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. చిన్న చెక్క పడవలను నీటిలో వదులుతూ పూర్వీకుల సముద్ర ప్రయాణాలను గుర్తు చేసుకుంటారు. ప్రాచీన కాలంలో ఒడిశాకు చెందిన సాధవులు(సముద్ర వర్తకులు), సముద్ర మార్గంలో వ్యాపారాలు చేస్తూ, ఇతర ప్రాంతాలతో వాణిజ్య సంబంధాలు కొనసాగించేవారు. వారి సముద్ర ప్రయాణాలు ఒడిశా చరిత్రలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. ఈ సంప్రదాయాన్ని నేటి తరానికి పరిచయం చేయడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్రహ్మపూర్కు చెందిన సత్య నారాయణ మహరాణా, కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ సూక్ష్మ నౌకను తయారు చేశారు. మొదట చెక్కతో అతి చిన్న 'బోయిత' నమూనాను చేసి, సంప్రదాయ పడవ రూపం కనిపించేలా సూక్ష్మ వివరాలను జాగ్రత్తగా తీర్చిదిద్దారు.
2.4 సెంటీమీటర్ల వెడల్పుతో పడవ
చెక్కతో తయారు చేసిన 'బోయిత' నమూనా కొలతలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ చెక్క పడవ కేవలం 1.2 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు, 2.4 సెంటీమీటర్లు వెడల్పు మాత్రమే ఉంది. ఇంత చిన్న పరిమాణంలోనూ నౌక రూపాన్ని ప్రతిబింబించేలా రూపొందించారు. చెక్క పడవల్లో ప్రపంచంలోనే ఇదే అతి చిన్న నమూనా అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కళారూపాన్ని తయారు చేయడానికి ఈయనకు కేవలం 15 నిమిషాల సమయం పట్టిందని తెలిపారు. అనంతరం ఈ నెల 16న దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కు పంపించినట్లు చెప్పారు. నిర్వాహకులు ఆ వివరాలను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించిన తర్వాత గుర్తింపు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. దీనిని స్మాలెస్ట్ ట్రెడిషనల్ వుడెన్ బోట్ హ్యాండ్క్రాఫ్టెడ్ బై యాన్ ఇండివిడ్యువల్ (ఒక వ్యక్తి చేతితో తయారుచేసిన అతి చిన్న సంప్రదాయ కలప పడవ) విభాగంలో రికార్డుగా గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు.
సంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేయడమే లక్ష్యం
తన కళాఖండం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని వివరిస్తూ, సంప్రదాయ నావికా నౌక రూపం స్పష్టంగా కనిపించేలా 'బోయిత' ను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ప్రాచీన సంప్రదాయాలు, వారసత్వం, సంస్కృతిని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సాధవుల సముద్ర వాణిజ్య చరిత్ర గురించి నేటి యువత తెలుసుకోవాలన్నదే తన ప్రయత్నమని వివరించారు. చిన్న చెక్క పడవ రూపంలో ఒడిశా చరిత్రను గుర్తుచేసే ప్రయత్నం చేశారు.
గతంలోనూ ఎన్నో రికార్డులు
సత్య నారాయణ మహరాణ 1984 జులై 2న గంజాం జిల్లాలోని సోరాడ ప్రాంతంలో జన్మించారు. తన కళాకృతులతో గతంలోనూ పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ గుర్తింపులు పొందారు. కలపతో అత్యంత సూక్ష్మమైన ఆకృతులను రూపొందించడంలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం సంపాదించారు. గతంలోనూ తన ప్రతిభతో పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ రికార్డులు సాధించారు. ఇప్పుడు 'బోయిత' నమూనాతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.