మోదీ విధేయుడైన సేవకుడిలా అమెరికా ఆదేశాలను పాటిస్తున్నారు: రాహుల్ గాంధీ
భారతీయుల మరణానికి కారణమైన అమెరికా కనీసం క్షమాపణలు కూడా చెప్పలేదు- పైగా ఆదేశాలు జారీ చేస్తోంది- సార్వభౌమాధికారం ఉన్న ఏ దేశమైనా ఇలాంటి భాషను సహిస్తుందా- మోదీపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు
Published : June 14, 2026 at 1:10 PM IST
Rahul Slams PM Over US Statements : ఒమన్ తీర ప్రాంతంలో అమెరికా జరిపిన దాడుల్లో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మృతిచెందిన ఘటన దేశంలో రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. ఈ దాడులపై విచారం వ్యక్తం చేయకపోగా, భారత్ను ఉద్దేశించి అమెరికా హెచ్చరికలు జారీ చేయడాన్ని రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఒక విధేయుడైన సేవకుడిలా అమెరికా ఆదేశాలను పాటిస్తున్నారంటూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 14, 2026
उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे…
"ముగ్గురు భారతీయులు మరణానికి కారణమైన అమెరికా కనీసం క్షమాపణలు కూడా చెప్పలేదు. పైగా ఆదేశాలు జారీ చేస్తోంది. సార్వభౌమాధికారం ఉన్న ఏ దేశమైనా ఇలాంటి భాషను సహిస్తుందా? కానీ ప్రధాని మోదీ మాత్రం విధేయుడైన సేవకుడిలా అమెరికా ఆదేశాలను పాటిస్తున్నారు. రాజీ పడ్డ వ్యక్తి భారత గౌరవాన్ని కాపాడలేరు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసిన భారత్
కాగా, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో ముగ్గురు భారత నావికులు మృతిచెందిన ఘటనపై విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్, అమెరికా విదేశాంగమంత్రి మార్కో రూబియోకు శుక్రవారం ఫోన్ చేసి నిరసన తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో తమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినా, ఇరాన్ చమురు తరలించేందుకు ప్రయత్నించినా సహించబోమని రూబియో, జైశంకర్కు చెప్పారు.