భవిష్యత్తులో సాయుధ దళాల్లో నారీమణుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది : కేంద్రం
సాయుధ దళాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యంపై పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ షీట్- 2014 నాటికి సాయుధ దళాల్లో 3,000 మందే మహిళా ఆఫీసర్లు- ఇప్పుడీ సంఖ్య 11వేలు దాటిందని వెల్లడి
Published : March 9, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 11:38 AM IST
Women In Armed Forces : భారత సాయుధ దళాల్లో మహిళా అధికారుల సంఖ్యపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 2014 నాటికి దేశ సాయుధ దళాల్లో 3,000 మందే మహిళా ఆఫీసర్లు ఉండగా, ఇప్పుడీ సంఖ్య 11వేలు దాటిందని వెల్లడించింది. కేవలం సంఖ్యాపరంగానే కాకుండా, సంస్థాగతంగానూ మహిళలకు సాయుధ దళాల్లో ప్రాధాన్యత పెరిగిందని తెలిపింది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాల వేళ ఈ గణాంకాలతో ఒక ఫ్యాక్ట్ షీట్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) విడుదల చేసింది. ఆర్మీ, నేవీ, వాయుసేనలలో మహిళలు అందిస్తున్న సేవలతో ముడిపడిన సమాచారాన్ని తెలియజేసింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సంస్కరణల ఊతంతో భవిష్యత్తులో భారత సాయుధ దళాల్లో మహిళామణుల సంఖ్య భారీ స్థాయికి పెరుగుతుందని పేర్కొంది. నారీశక్తికి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత, లింగ సమానత్వ సాధనకు చేస్తున్న సంస్థాగత సంస్కరణలు ఈ దిశగా బాటలు వేస్తాయని తెలిపింది.
పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ షీట్లోని కీలక అంశాలివీ
- నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ (ఎన్డీఏ)లోకి మహిళల ప్రవేశాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. 2025 మేలో 17 మంది మహిళా కేడెట్లు, 2025 నవంబరులో 15 మంది మహిళా కేడెట్లు ఎన్డీఏ నుంచి పాసౌట్ అయ్యారు.
- భారత సాయుధ దళాల్లో సీనియర్ లీడర్షిప్, ఆపరేషనల్ కమాండ్ హోదాల్లో ఇప్పుడు మహిళా ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ర్యాంక్, ఫైటర్ పైలట్లు, కీలక యూనిట్ల కమాండర్లు వంటి బాధ్యతలను మహిళలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
- సాయుధ దళాల్లో మహిళలకు అవకాశాలు పెరుగుతుండటంతో భారత రక్షణ విభాగం ప్రొఫెషనలిజానికి, అంకితభావానికి మారుపేరుగా నిలుస్తోంది.
- గత దశాబ్ద కాలంలో భారత సాయుధ దళాల మధ్య సమన్వయం బాగా పెరిగింది. వాటిలో సంస్థాగత మార్పులు పెద్దఎత్తున జరిగాయి.
- గతంలో సాయుధ దళాల్లోని మెడికల్, నర్సింగ్ విభాగాల్లోనే మహిళలకు జాబ్స్ ఇచ్చేవారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విధానపరమైన మార్పులు చేయడంతో, వనితలు ఇప్పుడు సైనిక ఆఫీసర్లు కూడా అవుతున్నారు.
- మహిళలకు ప్రోత్సాహం, ప్రాధాన్యత, లింగ సమాన్వత సాధన, ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన వంటి వాటిపై కేంద్ర సర్కారు ఫోకస్ పెట్టింది. ఇందువల్లే ఈ మార్పు సాధ్యమైంది.
- భారత త్రివిధ దళాల్లోని కమాండింగ్ హోదాల్లో వ్యూహాత్మక వ్యవహారాలు, నిర్ణయాలను తీసుకునే బాధ్యతలను మహిళా ఆఫీసర్లు నిర్వర్తిస్తున్నారు. దీనివల్ల భారత రక్షణ దళాల సామర్థ్యాలు ఇనుమడించాయి.
- 1958లో తొలిసారిగా భారత ఆర్మీ మెడికల్ కార్ప్స్లో పురుషులతో సమానంగా మహిళలనూ భర్తీ చేసుకునే నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చారు.
- 1992 నుంచి భారత సాయుధ దళాల్లో ఆఫీసర్ స్థాయుల్లో మహిళలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడాన్ని మొదలుపెట్టారు. వుమెన్ స్పెషల్ ఎంట్రీ స్కీం అప్పటి నుంచే అమలవుతోంది. అయితే మహిళలను నాన్ - కంబాట్ విభాగాల్లో నియమించేవారు. కారుణ్య నియామకాల్లో భాగంగా ఈ స్కీం ద్వారా ఆర్మీలో చేరే అవకాశాన్ని, అమరులైన సైనికుల భార్యలకూ కల్పించారు.
- 1992లోనే తొలిసారిగా మహిళా ఆఫీసర్లను భారత నేవీ నియమించుకుంది. వాయుసేన సైతం షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఫ్లయింగ్, టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ విభాగాల్లో మహిళలకు అవకాశాలు ఇవ్వడం ఆరంభించింది.
- 1992లో చేసిన ఈ సంస్కరణలు భారతదేశ రక్షణ విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు బాటలు వేశాయి. అన్ని సాయుధ దళాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచే కసరత్తుకు పునాది వేసింది.
- దీర్ఘకాలిక కెరీర్ సుస్థిరత కోసం సాయుధ దళాల్లోని మహిళా ఆఫీసర్లకు ప్రస్తుతం 12 ఆర్మ్స్ అండ్ సర్వీసెస్లో పర్మినెంట్ కమిషనింగ్ మంజూరు చేస్తున్నారు. ఆర్మీ మెడికల్ కార్ప్స్, ఆర్మీ డెంటల్ కార్ప్స్, మిలిటరీ నర్సింగ్ సర్వీసులోనూ వారికి పర్మినెంట్ కమిషనింగ్ ఇస్తున్నారు.
- ఇప్పుడు భారత యుద్ధ నౌకలపైనా మహిళా ఆఫీసర్లను మోహరిస్తున్నారు. నేవీలో పైలట్లుగా, నావల్ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్లుగానూ వారు సేవలను అందిస్తున్నారు.
- నేవీలోని ఒక్క జలాంతర్గాముల విభాగంలో తప్ప మిగతా అన్ని విభాగాల్లోనూ మహిళలకు ఆఫీసర్లుగా, అగ్నివీర్లుగా అవకాశాలు ఇస్తున్నారు.
- రిమోట్లీ పైలటెడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విభాగంలోకి కూడా మహిళలు చేరుతున్నారు. 2021లో తొలిసారిగా ఈ విభాగంలోకి ఒక మహిళా ఆఫీసర్ చేరారు.
- 10+2, బీటెక్ ఎంట్రీ స్కీం ద్వారా భారత నావల్ అకాడమీలో కేడెట్లుగా చేరేందుకు 2024 జనవరి నుంచి మహిళలకు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు.
- భారత వాయుసేనలో కంబాట్ సపోర్ట్ హోదాల్లో మహిళా ఆఫీసర్లను నియమించే ప్రక్రియ తొలిసారి ప్రయోగాత్మకంగా 2015లో మొదలైంది. 2022 నుంచి ఈ నియామకాల ప్రక్రియను ఒక పర్మినెంట్ స్కీంగా మార్చారు. దీంతో కంబాట్ విభాగాల్లో పురుషులతో సమానంగా అవకాశాలను అందుకునేందుకు మహిళలకు మార్గం సుగమమైంది.
