నీట్-యూజీ రీ ఎగ్జామ్పై ఊహాగానాలు నమ్మొద్దు- ప్రశాంతంగా పరీక్ష రాయండి: ఎన్టీఏ
జూన్ 21న షెడ్యూల్ ప్రకారమే నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్- వాయిదా పడుతుందన్న ప్రచారాన్ని ఖండించిన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ- పరీక్ష నిర్వహణకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడి
Published : June 18, 2026 at 4:59 PM IST
NEET UG Re Exam 2026 : నీట్-యూజీ 2026 రీఎగ్జామినేషన్కు ఇంకా మూడు రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో విద్యార్థులు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఊహాగానాలను నమ్మవద్దని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) సూచించింది. జూన్ 21న జరగనున్న రీ-ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ ప్రకారమే నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేసింది. పరీక్ష వాయిదా పడుతుందంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని పూర్తిగా ఖండించిన ఎన్టీఏ, అధికారిక సమాచారాన్నే నమ్మాలని అభ్యర్థులకు సూచించింది. "మీరు ఎంతో కష్టపడి చదివారు. ఇప్పుడు మీ శ్రమపై నమ్మకం ఉంచాల్సిన సమయం వచ్చింది. ప్రశాంతంగా ఉండండి. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. మీ వంతు అత్యుత్తమ ప్రయత్నం చేయండి. ప్రస్తుతం మీ నుంచి ఆశిస్తున్నది అంతే" అంటూ ఎన్టీఏ విద్యార్థులకు ధైర్యం చెప్పింది
పరీక్ష వాయిదా అంటూ వస్తున్న ప్రచారంపై స్పష్టత
నీట్- యూజీ పరీక్ష వాయిదా పడుతుందంటూ కొన్ని సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎన్టీఏ స్పందించింది. పరీక్ష నిర్ణయించిన తేదీ ప్రకారమే జరుగుతుందని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని, అధికారిక ప్రకటనలు, వెబ్సైట్ లేదా ఎన్టీఏ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్నే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది. "పరీక్ష యథావిధిగా జరుగుతుంది. వాయిదా పడుతుందన్న ఊహాగానాలు లేదా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చలతో ప్రభావితమవ్వకండి. ఎన్టీఏ అధికారిక సమాచారాన్నే నమ్మండి" అని విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
📌 A message to our students— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
The NEET UG 2026 examination is just three days away.
To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you.
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