ETV Bharat / bharat

నీట్ రీ ఎగ్జామ్‌కు రంగం సిద్ధం- దేశవ్యాప్తంగా శనివారం మాక్ డ్రిల్- ఈసారి ఏ పొరపాటూ జరగకుండా!

జూన్ 21 నీట్ యూజీ రీ ఎగ్జామినేషన్- ఒకరోజు ముందుగా జూన్ 20న మాక్ డ్రిల్- ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు

NTA
NTA (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 9:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NTA Nationwide Mock Drill : జూన్ 21న (ఆదివారం) నీట్ (యూజీ) రీ ఎగ్జామ్ జరగనుంది. ఈసారి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందుకోసం పరీక్ష నిర్వహణ సంస్థ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పరీక్షను పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు జూన్ 20న దేశవ్యాప్తంగా మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించనుంది. అంతకుముందు ప్రశ్నా పత్రాల లీకేజీ ఆరోపణలు, భద్రతా ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈసారి ఎలాంటి లోపాలకు అవకాశం లేకుండా పటిష్ట భద్రతా వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నట్లు ఎన్‌టీఏ స్పష్టం చేసింది. ఇందులో భాగంగా పరీక్ష రోజు మాదిరిగానే నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపాలు తలెత్తకుండా, ప్రశ్నాపత్రాల రవాణా నుంచి మొదలుకొని అభ్యర్థుల తనిఖీ వరకు అన్ని వ్యవస్థలు సజావుగా పనిచేస్తున్నాయో లేదో చూసేందుకు ముందస్తుగా ఈ మాక్ డ్రిల్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకోసం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తుండటం విశేషం.

దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాలు, విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో పెన్ అండ్ పేపర్ మోడ్‌లో ఆదివారం రోజు నీట్ రీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్షకు 22.79 లక్షల మందికిపైగా అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.15 గంటల వరకు నీట్ టెస్ట్ జరగనుంది. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు అదనంగా సమయం కేటాయిస్తారు. వారికి సాయంత్రం 6.20 గంటల వరకు అవకాశం ఉంటుంది. నీట్ రీ ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం సహా పోలీసులు, ప్రత్యేక భద్రతా బృందాలు, పరీక్ష నిర్వహకులతో కలిపి మొత్తం 2 లక్షల మందికిపైగా సిబ్బందిని మోహరించినట్లు ఎన్‌టీఏ తెలిపింది.

TAGGED:

NTA RE EXAM 2026 DATE
NEET UG RE EXAM DATE
NTA TO CONDUCT MOCK DRILL
NEET UG RE EXAM PREPARATIONS
NTA NATIONWIDE MOCK DRILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.