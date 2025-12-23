ETV Bharat / bharat

ఎంట్రెన్స్‌ టెస్టులపై NTA కీలక నిర్ణయం- లైవ్ ఫొటోగ్రఫీ, ఫేషియల్ బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్​కు ప్లాన్​

జాతీయ స్థాయి ఎంట్రెన్స్‌ల పరీక్షలు, దరఖాస్తుల దశలో భద్రతను పటిష్టం చేసేందుకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) కీలక చర్యలు

(ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 8:05 PM IST

NTA to Introduce Facial Biometric Checks : అన్ని జాతీయ స్థాయి ఎంట్రెన్స్‌ల పరీక్షలు, దరఖాస్తుల దశలో భద్రతను పటిష్టం చేసేందుకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణ సమయంలో అభ్యర్థుల తనిఖీ కోసం ‘ఫేషియల్ బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్’ ప్రక్రియను చేర్చింది. ఇక దరఖాస్తుల స్వీకరణ దశలో ‘లైవ్ ఫొటోగ్రఫీ’ ఆప్షన్‌ను అందుబాటులోకి తెెచ్చింది. ఈ రెండు కొత్త ఆప్షన్లను 2026 జనవరిలో జరగనున్న జేఈఈ-మెయిన్స్ పరీక్ష నుంచి అమల్లోకి తేనున్నారు. వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 21 నుంచి 30 వరకు జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలను ఎన్‌టీఏ నిర్వహించనుంది. అసలు అభ్యర్ధికి బదులుగా మరో వ్యక్తి ప్రవేశ పరీక్ష రాయకుండా నిలువరించడానికి, మాల్ ప్రాక్టీస్ చర్యలను అడ్డుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్లు దోహదపడతాయని ఎన్‌టీఏ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. దరఖాస్తు స్వీకరణ దశలో, పరీక్ష రాసే దశలో రెండుచోట్లా లైవ్‌లో అభ్యర్థి మొహాన్ని కచ్చితత్వంతో వేరిఫై చేయడానికి ఈ చర్యలు ఉపకరిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

నకిలీ అభ్యర్థులకు చెక్ పెట్టేందుకే ఈ చర్యలు
"ఇక నుంచి జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలకు అప్లై చేసే క్రమంలో అభ్యర్థులు వెబ్‌క్యామ్ లేదా ఫోన్ కెమెరా ద్వారా లైవ్‌లో తమ ఫొటోను సబ్మిట్ చేయాలి. అప్లై చేసిన వ్యక్తి స్థానంలో మరొకరు వచ్చి పరీక్ష రాయకుండా ఆపడానికే ఈ ఏర్పాటు చేశాం. ప్రవేశ పరీక్ష రాసే టైంలో అందరు అభ్యర్థులకు ఫేషియల్ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్‌ను నిర్వహిస్తారు. దరఖాస్తు చేసే టైంలో ఫొటో దిగిన వ్యక్తి, పరీక్ష రాస్తున్న వ్యక్తి ఒక్కరేనా కాదా అనేది నిర్ధారణ చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది. దరఖాస్తుల డాటాబేస్‌లో ఉన్న అభ్యర్థి ఫొటోతో, పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థి మొహాన్ని లైవ్‌లో పోల్చి చూడటమే ఫేషియల్ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్‌. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా అభ్యర్థి ముఖ కవళికలు, ముక్కు ఆకారం, ముఖం రంగు, కళ్ల మధ్య దూరంలను ఏఐ టెక్నాలజీతో పోల్చి చూడటం జరుగుతుంది" అని కేంద్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వినీత్ జోషి మీడియాకు తెలిపారు.

రాధాక్రిష్ణన్ కమిటీ సిఫారసులు అమల్లోకి
2024 సంవత్సర ఎన్‌ఈఈటీ - అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పరీక్షల్లో మాల్ ప్రాక్టీస్, ఇతర అవకతవకలు జరిగాయంటూ వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ అంశంపై అధ్యయనానికి ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్ రాధాక్రిష్ణన్ సారథ్యంలో ఏడుగురు సభ్యుల కమిటీని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024 జూన్‌లో ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ 2024 అక్టోబరులో ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించింది. ఎన్‌ఈఈటీ, జేఈఈ, సీయూఈటీ పరీక్షల్లో భద్రతా చర్యలను పటిష్టం చేయడంపై రాధాక్రిష్ణన్ కమిటీ కీలక సిఫారసులు చేసింది. ఈ పరీక్షలను నిర్వహించే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ)ని పునర్ వ్యవస్థీకరించాలని సూచించింది. ఈ కమిటీ సిఫారసుల అమలులో భాగంగానే ఇప్పుడు దరఖాస్తు స్వీకరణ దశలో 'లైవ్ ఫొటోగ్రఫీ'ని, పరీక్ష దశలో 'ఫేషియల్ బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్' ఆప్షన్‌ను చేర్చారు. పరీక్ష పూర్తయ్యాక కౌనెల్సింగ్ దశలోనూ అభ్యర్థికి బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్‌ను నిర్వహించాలని ఈ కమిటీ సిఫారసు చేయడం గమనార్హం.

కీలక పరీక్షలన్నీ ఎన్‌టీఏ చేతిలోనే
ఎన్‌టీఏ విషయానికొస్తే, అది 2017 సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది. దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇంజినీరింగ్ విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన జేఈఈ-మెయిన్ పరీక్షలను, మెడిసిన్‌ కోర్సులకు సంబంధించిన ఎన్‌ఈఈటీ-యూజీ పరీక్షలను, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో డిగ్రీ, పీజీ ప్రవేశాల పరీక్షలను ఏటా ఎన్‌టీఏ నిర్వహిస్తుంటుంది.

ఎన్‌టీఏ పునర్ వ్యవస్థీకరణపై కీలక సిఫార్సులు

  • ఎన్‌టీఏ పునర్ వ్యవస్థీకరణపై రాధాక్రిష్ణన్ కమిటీ గతేడాది కీలక సిఫార్సులు చేసింది.
  • ఇకపై ఎన్‌టీఏ కేవలం ఉన్నత విద్యా ప్రవేశ పరీక్షలను (NEET, JEE, CUET వంటివి) మాత్రమే నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని సూచించింది.
  • ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలను ఎన్‌టీఏ నిర్వహించకూడదని సిఫారసు చేసింది.
  • ఎన్‌టీఏలో పరిపాలన, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఐటీ విభాగాల భద్రతను పర్యవేక్షించడానికి కొత్తగా 10 డైరెక్టర్ స్థాయి పోస్టులను సృష్టించాలని కమిటీ సూచించింది.
  • 'డిజి యాత్ర' తరహాలో దరఖాస్తు దశ నుంచి అడ్మీషన్ దశ వరకు ప్రతి దశలోనూ అభ్యర్థిని ధృవీకరించేలా 'డిజి-ఎగ్జామ్' ప్లాట్‌ఫామ్‌ను తీసుకురావాలని కమిటీ ప్రతిపాదించింది.

