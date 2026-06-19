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నీట్ రీఎగ్జామ్​ 2026కు వెళ్తున్నారా? బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్, ఈ డ్రెస్​కోడ్‌ ఉంటేనే అనుమతి- NTA కొత్త మార్గదర్శకాలు ఇవే!

నీట్ రీఎగ్జామ్ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు- పరీక్ష సజావుగా జరిగేందుకు రెండు నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసిన ఎన్​టీఏ - అడ్మిట్ కార్డులపై కీలక సూచనలు

NTA On NEET UG Re Exam 2026
NTA On NEET UG Re Exam 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 12:51 PM IST

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NTA On NEET UG Re Exam 2026 : నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్‌కు ఇంకా కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, పరీక్ష నిర్వహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) కీలక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ, పరీక్షా కేంద్రాల్లో ప్రవేశం, డ్రెస్ కోడ్, నిషేధిత వస్తువులకు సంబంధించిన రెండు ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్లను గురువారం రాత్రి విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ విఫలమైతే ఏం చేయాలి, పరీక్షా కేంద్రానికి ఏమేం తీసుకెళ్లవచ్చు, ఎలాంటి దుస్తులు ధరించాలి, మతపరమైన దుస్తుల విషయంలో ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించాలనే అంశాలపై వివరణ ఇచ్చింది. మరి పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన ఆ మార్గదర్శకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

ఎన్‌టీఏ విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పరీక్షా కేంద్రాల్లో భద్రతా తనిఖీలలో భాగంగా ప్రతి అభ్యర్థికి బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే పరికరాల్లో సాంకేతిక లోపాలు, డేటా సరిగ్గా లేకపోవడం లేదా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ సమస్యల కారణంగా బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ విఫలమైతే విద్యార్థులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి పొందాలంటే అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రంలో అందుబాటులో ఉండే ప్రత్యేక అండర్‌టేకింగ్‌ను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.

NTA On NEET UG Re Exam 2026
పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్తున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

ఎన్‌టీఏ తెలిపిన సూచనలు:

  • పరీక్ష రాసేందుకు వచ్చే విద్యార్థులు తమ మత విశ్వాసాలకు సంబంధించిన దుస్తులు లేదా చిహ్నాలను ధరించాలనుకుంటే ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకుని అధికారులకు తెలియజేయాలి.
  • వర్షాకాలం కావడంతో అడ్మిట్ కార్డు, గుర్తింపు కార్డు, ఫోటోగ్రాఫ్, అవసరమైన అండర్‌టేకింగ్ పత్రాలను పారదర్శక ప్లాస్టిక్ సంచిలో తీసుకువెళ్లవచ్చు.
  • విద్యార్థులు లేత రంగు దుస్తులు ధరించాలి. ఫుల్ హ్యాండ్స్ దుస్తులకు బదులుగా హాఫ్ హ్యాండ్స్ దుస్తులు ధరించాలి.
  • హైహీల్స్, బూట్లు వంటి పాదరక్షలకు బదులుగా సాధారణ చెప్పులు ధరించాలి.
  • పరీక్షా కేంద్రానికి పారదర్శక నీటి సీసా మాత్రమే తీసుకురావడానికి అనుమతి ఉంది.
  • ఓఎంఆర్ షీట్లను పూరించేందుకు అవసరమైన పెన్నులను పరీక్షా కేంద్రంలోనే అందజేస్తారు.
  • మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, బ్లూటూత్ పరికరాలు, ఇయర్‌ఫోన్లు సహా అన్ని రకాల కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయి.
  • పెద్ద బటన్లు ఉన్న దుస్తులు, భారీ బకిల్స్ ఉన్న బెల్టులు, లోహ వస్తువులు, బరువైన ఆభరణాలు ధరించి రాకూడదు.
  • మే 3న నిర్వహించిన నీట్ పరీక్ష అడ్మిట్ కార్డులు కాకుండా, రీ-ఎగ్జామ్ కోసం విడుదల చేసిన కొత్త హాల్‌టికెట్లను తప్పనిసరిగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదేశాలు
ఈ నెల 21న జరగనున్న నీట్-యూజీ రీ ఎగ్జామ్​ నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిన్న ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనానికి కట్టుబడి ఉండాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. ఎక్కడా ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలన్నారు. పరీక్ష ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు అధికారులు అన్ని రాష్ట్రాలకు చేరుకుని, అక్కడి ఏర్పాట్లను ఎన్‌టీఏ కమాండ్ సెంటర్‌కు ఎప్పటికప్పుడు నివేదిస్తారని అన్నారు. విద్యార్థులు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికాకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పరీక్ష రాసేందుకు వీలుగా అన్నిరకాల వసతులు కల్పించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.

వదంతులు నమ్మొద్దు
రాష్ట్ర పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థల సహకారంతో పరీక్షను పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎన్​టీఏ డీజీ తెలిపారు. పరీక్ష వాయిదా పడుతుందంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వదంతులను అభ్యర్థులు నమ్మవద్దని ఎన్‌టీఏ ఎక్స్‌ వేదికగా కోరింది. కేవలం అధికారిక ప్రకటనలనే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపింది. 14416కు ఫోన్ చేసి విద్యార్థులు తగిన సహాయాన్ని పొందవచ్చని ఎన్​టీఏ పేర్కొంది.

ఆందోళన కలిగిస్తున్న విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు
కాగా నీట్‌ విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. దెహ్రాదూన్‌కి చెందిన రియాకుమారి బలవన్మరణం మరవకముందే మరో నీట్‌ విద్యార్థిని కూడా ఇదే బాటపట్టింది. పట్నాకు చెందిన సుహానియాదవ్ తన ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనాస్థలంలో సూసైడ్ నోట్ లభించలేదన్నారు. తమ కుమార్తె మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్షను బాగా రాసిందని, మంచి ర్యాంక్‌ సాధిస్తాననే నమ్మకంతో ఉండేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే పేపర్ లీక్ కారణంగా పరీక్ష రద్దుకావడంతో తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి లోనైందని చెప్పారు. జూన్ 21న జరగనున్న రీ-ఎగ్జామ్‌ కోసం సిద్ధమవుతున్న ఆమె ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు.

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