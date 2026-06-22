అది ఫేక్ వీడియో- నీట్ రీ ఎగ్జామ్ను విజయవంతంగా నిర్వహించాం : పేపర్ లీక్ ఆరోపణలపై NTA క్లారిటీ
ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నీట్ యూజీ రీ-టెస్ట్- ఈ పరీక్షా ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయ్యిందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ వీడియో హల్చల్- వివరణ ఇచ్చిన ఎన్టీఏ
Published : June 22, 2026 at 9:43 AM IST
NEETt Re Exam Paper Leak : దేశవ్యాప్తంగా ఆదివారం జరిగిన నీట్ యూజీ రీ-టెస్ట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయ్యిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న వీడియో నకిలీదని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) తెలిపింది. నీట్ యూజీ పరీక్షను కట్టుదిట్టమైన భద్రత, నిఘా మధ్య విజయవంతంగా నిర్వహించామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరోవైపు, ఈ వీడియో ఫేక్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది. నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని, అసత్యమైనవని ప్రభుత్వ అధికారిక నిజ నిర్ధరణ విభాగమైన ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (పీఐబీ) స్పష్టం చేసింది.
A video is being circulated on social media claiming that the NEET (UG) 2026 Re-Examination question paper was leaked on Telegram before the examination.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2026
❌ This Claim is #FAKE
✅ According to @NTA_Exams, reports alleging paper leak are unfounded and false.
🔗… pic.twitter.com/KisqaBsbML