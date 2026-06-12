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నీట్​ రీ ఎగ్జామ్​లో మార్పులు- రఫ్‌ వర్క్‌ పేజీల రెట్టింపు- సమయాన్ని పెంచిన ఎన్​టీఏ

పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు, ముగిసిన తర్వాత ఇన్విజిలేషన్‌ ప్రక్రియకు పెంచిన సమయం ఉపయోగపడుతుందని వెల్లడి- రఫ్‌ వర్క్‌ కోసం ఇచ్చే పేజీలను రెట్టింపు చేసినట్లు వివరణ

neet ug re exam 2026
neet ug re exam 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 2:53 PM IST

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NEET UG Re Exam 2026 : వైద్యవిద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్‌- రీ ఎగ్జామ్​ 2026 నిర్వహణలో జాతీయ పరీక్షల సంస్థ-NTA కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఈ నెల 21న దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష జరగనుండగా విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం సమయాన్ని మరో 15 నిమిషాలు పొడిగించింది. ఈ నెల 21 మధ్యాహ్నం 2గంటల నుంచి 5 గంటల 15 నిమిషాల వరకూ పరీక్ష జరుగుతుందని NTA ప్రకటించింది. పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు, ముగిసిన తర్వాత ఇన్విజిలేషన్‌ ప్రక్రియకు పెంచిన సమయం ఉపయోగపడుతుందని తెలిపింది. రఫ్‌ వర్క్‌ కోసం ఇచ్చే పేజీలను రెట్టింపు చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రశ్నపత్రం బుక్‌లెట్‌లో రఫ్ వర్క్‌ కోసం ఇప్పటివరకూ రెండు పేజీలు ఇస్తుండగా ఈసారి 4 పేజీలు ఇవ్వనున్నట్లు NTA పేర్కొంది. ఎడమచేతి వాటం ఉన్న విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేలా ప్రశ్నపత్రం మొదట్లో, చివరిలో రెండేసి రఫ్‌ పేపర్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించింది. వాస్తవానికి మే 3న నీట్‌ జరగ్గా ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కారణంగా దానిని రద్దుచేసి, జూన్ 21న మళ్లీ నిర్వహిస్తోంది. ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంపై CBI దర్యాప్తు చేస్తోంది.

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