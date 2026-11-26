8 బుల్లెట్లు దిగినా 45 మందిని కాపాడిన వీర సైనికుడు- 'ఈటీవీ భారత్'తో 26/11 హీరో సునీల్ జోధా
NSG Commando Sunil Jodha On Terrorist Attack: 26/11 ముంబయి ఉగ్రదాడి జరిగిన నేటికి 18ఏళ్లు. ఈ సందర్భంగా ఆనాటి సంఘటనలను కమాండో ఈటీవీ భారత్తో షేర్ చేసుకున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 7:09 AM IST
'నాకు చాలా తూటాలు తగిలాయి, బహుశా నేను తిరిగి ఇంటికి రాకపోవచ్చు. ఒక్కసారి నా పిల్లల గొంతు వినిపించు' మృత్యువు అంచుల్లో ఉన్న వీర జవాను తన భార్యతో ఫోన్ కాల్లో చెప్పిన మాటలవి ఇది. 26/11 ఉగ్రదాడి జరిగి నేటికి 18 ఏళ్లు గడిచినా ఇప్పటికీ ఆ భయాకన ఘటన తలుచుకుంటే దేశం ఉలిక్కిపడుతుంది. అయితే ఆ కాలరాత్రి తాలూకు రక్తపు మరకలు, తూటాల గాయాలు అల్వర్కు చెందిన రిటైర్డ్ ఎన్ఎస్జీ 'కమాండో సునీల్ జోధా' గుండెల్లో నేటికీ సజీవంగానే ఉన్నాయి. ఉగ్రవాదుల తూటాల వర్షానికి ఎదురొడ్డి, తన శరీరంలోకి 8 తూటాలు దూసుకెళ్లినా వెనకడుగు వేయకుండా అసమాన రీతిలో ఆయన 45 మంది ప్రాణాలు కాపాడారు. ఆ భీకర పోరాటానికి సజీవ సాక్ష్యంగా, నేటికీ శరీరంలో ఒక తూటాను మోస్తూ దేశభక్తికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్న సునీల్ జోధా సాహస గాథను దేశం సగర్వంగా స్మరించుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సునీల్ జోధా 'ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. భయానక ఘటనకు సంబంధించిన ఆనాటి విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
సైన్యంలో చేరాలనే తపన
చిన్నప్పటి నుంచే భారత సైన్యంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలనేది తన కల అని సునీల్ జోధా ఈటీవీ భారత్తో చెప్పారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ఆయన 2001లో సైన్యంలో చేరారు. ఫతేగఢ్లో తొమ్మిది నెలల శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, 2002లో యూనిట్లో చేరారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సమయంలోనే ఆయనకు NSG 'బ్లాక్ క్యాట్' కమాండో కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 2008 జులైలో ఆయన NSGకి ఎంపికయ్యారు. మూడు నెలల పాటు సాగే కఠిన శిక్షణలో పాల్గొన్నారు. అది శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించి, అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో త్వరితగతిన నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాన్నినేర్పుతుంది.
తాజ్ హోటళ్లో మృత్యుఘోష
సునీల్ జోధా ఎన్ఎస్జీ శిక్షణ పూర్తి కావడానికి సరిగ్గా మూడు రోజుల ముందు 26/11 దాడి సమాచారం అందింది. 2008 నవంబర్ 26న రాత్రి దాడి గురించి సమాచారం అందిన వెెంటనే ఆయన ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆపరేషన్కు సిద్ధమయ్యారు. మేజర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ నేతృత్వంలోని ముంబయికి బయల్దేరిన బృందంలో ఆయన ఒకరు. ఈ దళం మరుసటి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు తాజ్ హోటళ్లోకి వెళ్లింది. హోటల్లోకి అడుగు పెట్టగానే మెట్లపై చిందిన రక్తం, ఎగసిపడుతున్న మంటలు, తుపాకీ కాల్పుల శబ్దాలతో ఆ ప్రాంగణమంతా భయానకంగా మారింది. ఉగ్రవాదులు లిఫ్టులు మూసేసి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను దెబ్బతీశారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కమాండోలు ఒకవైపు ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతూ, మరోవైపు ప్రజలను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.
అసలు ఏం జరింగిందంటే?
ఆపరేషన్లో భాగంగా కమాండోలు హోటళ్లో ఆరో అంతస్థుకు చేరుకున్నారు. అక్కడ 671వ నంబర్ గది తలుపు లోపలి నుంచి తాళం వేసి ఉండడంతో అది తెరుచుకోలేదు. అయితే ఆ గది లోపల ఉన్న ఉగ్రవాదులు తలుపులు తెరిచి ఎదురుగా ఉన్న కమాండోలపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఆ దాడిలో ముందు వరుసలో ఉన్న ముగ్గురు కమాండోలకు గాయాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే సునీల్ ఒక ఉగ్రవాదిని హతమార్చారు. ఇదే సమయంలో రెండో అంతస్తులో ఉన్న ఉగ్రవాదులు ప్రజలపై 3 గ్రెనేడ్లు విసిరారనే సమాచారం అందింది. చీకట్లో నైట్ విజన్ ఉన్న ఎంపీ- 5 తుపాకీతో సునీల్ ఎదురెళ్లారు. ఆ సమయంలో పై అంతస్థులో ఉన్న ఉగ్రవాదులు సునీల్పై కాల్పులు జరిపారు. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ కొన్ని తూటాలను ఆపినా, ఆయన శరీరంలోకి 8 తూటాలు దూసుకెళ్లాయి. తీవ్ర గాయాలైనప్పటికీ 40 నుంచి 45 మందిని మృత్యువు నుంచి కాపాడారు.
కన్నీరు పెట్టించిన ఫోన్ కాల్, గుండెల్లోనే ఉన్న తూటా
ముంబయిలో దాడి జరిగిందని ముఖ్యమైన మిషన్కు వెళ్తున్నానని, తనకు నేరుగా ఫోన్ చేయవద్దని సునీల్ తన భార్యకు చెప్పారట. అయితే తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆయన్ను ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు. అప్పటికి సునీల్కు ఆరు నెలలు, రెండున్నరేళ్లుఉన్న ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఇందులో చిన్న కుమారుడు అనారోగ్యతో ఉన్నాడు. అయితే స్పృహలోకి వచ్చాక సునీల్ ఫోన్ కాల్లో తన భార్యతో మాట్లాడారు. "నాకు చాలా చోట్ల బుల్లెట్లు తగిలాయి. నేను తిరిగి వస్తానో లేదో తెలియదు. ఒక్కసారి పిల్లల గొంతులు వినిపించండి" అని అన్నారు. ఇక ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు తీవ్రంగా శ్రమించి 7 తూటాలు బయటకు తీశారు. అయితే ఎనిమిదో తూటా గుండెకు దగ్గరగా వెళ్లింది. అది తీసే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రాణాలకు ముప్పు ఉండే అవకాశం ఉండడంతో దాన్ని అలాగే వదిలేశారు. ఇప్పటికీ ఆ తూటా గుండె వద్దే అలాగే ఉందని, ఏటా నవంబర్ 26 నాడు ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తాయని సునీల్ గుర్తుచేసుకున్నారు.