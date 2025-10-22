50 ఏళ్ల తర్వాత స్వగ్రామానికి నాగా ఉద్యమ నేత మయివా
ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రజలు
Published : October 22, 2025 at 3:51 PM IST
Muivah Visit Manipur : నాగా ఉద్యమ నేత, నేషనలిస్ట్ సోషలిస్టు కౌన్సిల్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ NSCN (IM) అధినేత థయింగ్లాంగ్ ముయివా దాదాపు 50 ఏళ్ల తర్వాత స్వగ్రామానికి వచ్చారు. బుధవారం మణిపూర్లోని ఉఖ్రుల్ జిల్లాలోని స్వగ్రామమైన సోమ్డాల్కు చేరుకున్నారు. 91 ఏళ్ల ముయివాకు అక్కడి ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. వేలాది మంది నాగా మహిళలు సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో రాగా, ఈటెలతో పాటు తలపాగాలు ధరించిన పురుషులు ముయివాను స్వాగతించారు. అనేక మంది పార్టీ కార్యకర్తలు సైతం హాజరయ్యారు. ఇది నాగాలందరికీ ఒక భావోద్వేగ క్షణమని, తామంతా ఆయన కథ వింటూనే పెరిగామని వారు తెలిపారు.
వారం రోజుల పాటు స్వగ్రామంలోనే మయివా
ఆయన పర్యటన నేపథ్యంలో జిల్లాలో అనేక హోర్డింగ్లు, వాల్ పెయింటింగ్లు ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో రాత్రి శుభ్రతా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. జిల్లా కేంద్రం నుంచి 25 కి.మీ దూరంలో ఉన్న తన స్వస్థలమైన సోమ్డాల్ గ్రామానికి ముయివా వెళ్తారని మరొక అధికారి వెల్లడించారు. ఆయన రాక కోసం సోమ్డాల్ వద్ద హెలిప్యాడ్ నిర్మించినట్లు ఆయన వివరించారు. తన స్వగ్రామంలో ఒక వారం బస చేసిన తర్వాత అక్టోబర్ 29న మణిపుర్లోని సేనాపతి జిల్లా మీదుగా దిమాపూర్కు వెళతారాని పేర్కొన్నారు.
NSCN ఆరంభం
1960లో జరిగిన నాగా ఉద్యమంలో థయింగ్లాంగ్ ముయివా కీలక పాత్ర పోషించారు. కాగా, 1975 నవంబరులో నాగా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఎన్ఎన్సీలోని ఒక వర్గంతో ప్రభుత్వం షిల్లాంగ్ శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీనికింద నాగా నేషనల్ కౌన్సిల్ (ఎన్ఎన్సీ), నాగా ఫెడరల్ గవర్న్మెంట్ (ఎన్ఎఫ్జీ) సంబంధిత వర్గం వారు ఆయుధాలు విడిచిపెట్టేందుకు అంగీకరించారు. కానీ, థయింగ్లాంగ్ ముయివా నేతృత్వంలోని 140 మంది సభ్యులు మాత్రం ఈ ఒప్పందాన్ని తిరస్కరించారు. అనంతరం వారితో విభేధించి 1980లో వీరంతా కలిసి నేషనలిస్ట్ సోషలిస్టు కౌన్సిల్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ (ఎన్ఎస్సీఎన్)ను స్థాపించారు. ముయివాతో పాటు ఇసాక్ చిషి షూ, ఎస్.ఎస్.ఖప్లాంగ్లు చేతులు కలిపి దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, 1988లో ఒక హింసాత్మక ఘటన అనంతరం ఎన్ఎస్సీఎన్లో చీలిక ఏర్పడింది. ఫలితంగా ఎన్ఎస్సీఎన్ (ఇసాక్-ముయివా), ఎన్ఎస్సీఎన్ (కప్లాంగ్)లుగా విడిపోయాయి. ఇదే సమయంలో ఎన్ఎన్సీ ప్రభ తగ్గగా, 1991లో ఫిజో చనిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలోని తీవ్రవాదానికి ఎన్ఎస్సీఎన్ (ఐఎం) కేంద్ర బిందువుగా నిలిచింది.
ఘర్షణల వేళ మణిపుర్కు
మరోవైపు 2023 మేలో జరిగిన రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన హింసలో 260 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. అయితే, జాతుల మధ్య ఘర్షణల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి బీరెన్సింగ్ ఇటీవల రాజీనామా చేయడంతో మణిపుర్లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు. దీంత మణిపుర్ ప్రభుత్వ అధికారాలన్నింటినీ అక్కడి గవర్నర్కు దఖలుపరుస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. శాసనసభను సుప్తచేతనావస్థలో ఉంచినట్లు వివరించారు. ఈ క్రమంలోనే మవాయి మణిపుర్ పర్యటనకు వచ్చారు.