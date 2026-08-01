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అజిత్ ఢోబాల్​కు లోకమాన్య తిలక్​ అవార్డు- చరిత్రలో ఆయనకంటూ ఓ 'గోల్డెన్​ పేజీ' లిఖించి ఉంటుంది : అమిత్​ షా

జాతీయ భద్రత కోసం ప్రధాని తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం వెనుక ఢోబాల్ పాత్ర, సలహాలు ఉన్నాయని స్పష్టం

Union Home MInister Amit Shah
Union Home MInister Amit Shah (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 3:46 PM IST

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Amit Shah On Ajit Doval : భారత విదేశాంగ విధానాన్ని బలోపేతం చేయడంలో విశిష్ట సేవలందించిన జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్​కు 'లోకమాన్య తిలక్ జాతీయ పురస్కారం-2026' వరించింది. శనివారం పుణెలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్‌షా చేతుల మీదుగా ఢోబాల్​ ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును అందుకున్నారు. అనంతరం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన అమిత్ షా, అజిత్‌ ఢోబాల్‌ గురించి ప్రస్తావించారు. గతంలో బలహీనంగా ఉన్న దేశ విదేశాంగ విధానాన్ని నేడు ఉక్కులాంటి విధానంగా మార్చడంలో ఢోబాల్​ పాత్ర ఎనలేనిదని ప్రశంసించారు. దేశ అంతర్గత, బాహ్య భద్రత చరిత్రను రాసేటప్పుడు ఢోబాల్ సేవలకు కచ్చితంగా ఒక గోల్డెన్​ పేజీ ఉంటుందని కొనియాడారు. ఇందులో ఎలాంటి సదేహాం లేదని స్పష్టం చేశారు. తాను రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో గుజరాత్‌లో వరుస బాంబ్ పేలుళ్ల కేసును ఛేదించడంలో అజిత్ ఢోబాల్ వ్యూహాత్మక సలహాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని షా గుర్తుచేసుకున్నారు. జాతీయ భద్రతా విషయంలో ఢోబాల్​ కీలక పాత్ర పోషించారని​ షా ఉద్ఘాటించారు. జాతీయ భద్రత కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం వెనుక ఆయన పాత్ర, సలహాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

అలాగే, బాలాగంగాధర్‌ తిలక్ 106వ వర్ధంతి సందర్భంగా, తిలక్‌ దేశానికి చేసిన సేవలను షా స్మరించుకున్నారు. స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు నినాదంతో కోట్లమంది హృదయాల్లో జాతీయతా భావాన్ని రగిలించారని, సాంస్కృతిక జాతీయతకు తిలక్ శ్రీకారం చుట్టారని తెలిపారు. తిలక్ కలలుగన్న సాంస్కృతిక జాతీయవాద మార్గంలో భారత్ పయనిస్తోందని, ఆ మార్గం నుంచి వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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