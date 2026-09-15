UPI లావాదేవీలపై బాదుడు- రూ.2వేలు దాటితే ఎండీఆర్ ఛార్జీలు- అమల్లోకి ఎప్పుడంటే?
యూపీఐ పేమెంట్లపై కేంద్ర ఆర్థికశాఖ కీలక ప్రకటన- వ్యక్తుల మధ్య యూపీఐ లావాదేవీలన్నీ ఉచితమేనన్న కేంద్ర ఆర్థికశాఖ వ్యక్తి-వ్యాపారి మధ్య రూ.2 వేలు దాటితేనే ఎండీఆర్ ఉంటుందని వెల్లడి
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : September 15, 2026 at 7:25 PM IST
NPCI On UPI Charges : యూపీఐ లావాదేవీలపై నేషనల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక ప్రకటన చేసింది. వ్యక్తి-వ్యాపారి మధ్య లావాదేవీ రూ.2 వేల దాటితే 0.4 శాతం మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (ఎండీార్) వర్తిస్తుందని తెలిపింది. ఈ ఛార్జీలు అక్టోబర్ 15 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయని వెల్లడించింది. అయితే సాధారణ వినియోగదారులు ఎప్పటిలాగే యూపీఐ లావాదేవీలను ఉచితంగానే కొనసాగించవచ్చని పేర్కొంది. అలాగే, వ్యక్తుల మధ్య జరిగే నగదు లావాదేవీలు (P2P), రూ.2000లోపు వ్యాపార చెల్లింపులు (P2M) ఎండీఆర్ పరిధిలోకి రావని స్పష్టంచేసింది.