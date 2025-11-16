ETV Bharat / bharat

లైటింగ్‌ పెంచడం వల్లే- ​ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో భారీ పేలుడు

నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్ పేలుడుకు లైటింగ్ పెంచడమే కారణం- ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తింపు

Nowgam Police Station Blast
Nowgam Police Station Blast (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nowgam Police Station Blast Update : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని నౌగామ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పేలుడుకు సంబంధించి కీలక అప్​డేట్ వచ్చింది. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు అధిక లైటింగ్‌ను ఉపయోగించడం వల్లే ఈ భారీ పేలుడు సంభవించి ఉండొచ్చని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఈ పేలుడు వల్ల 9 మంది మృతి చెందగా, 27 మంది గాయపడ్డారు. ఆ విస్ఫోటనం ధాటికి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ధ్వంసమైంది. 300 మీటర్ల దూరంలో శరీర భాగాలు పడటం ప్రమాద తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. స్టేషన్‌లో పార్కింగ్‌లో ఉన్న పలు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. అంతేకాదు చుట్టుపక్కల ఉన్న భవనాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. ఫరీదాబాద్‌ ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌ కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న పేలుడు పదార్థాల నుంచి నమూనాలు తీస్తుండగా ఈ పేలుడు జరిగినట్లు అధికారులు ఇంతకు ముందే చెప్పారు.

సెంట్రల్‌ ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ లాబరేటరీ, నేషనల్‌ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్‌ (ఎన్‌ఎస్‌జీ) నిపుణులు జమ్మూకశ్మీర్​లోని నౌగామ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ను సందర్శించి, ఘటనా స్థలంలో నమూనాలు సేకరించారు. ఫరీదాబాద్‌ నుంచి తీసుకొచ్చిన పేలుడు పదార్థాలను ఓ బహిరంగ ప్రదేశంలో భద్రపరిచారు. అయితే ఆ పెట్టెల్లోని ద్రవరూప రసాయనాలను పరిశీలించేందుకు లైటింగ్‌ను పెంచారని, దీంతో భారీ పేలుడు సంభవించి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. లైటింగ్‌ను పెంచడం ద్వారా వెలువడిన వేడి లేదా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చిన పొగలు ఆ రసాయన మిశ్రమంతో చర్య జరిపడం వల్ల పేలుడు జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు.

ఉగ్రదాడి కాదు!
ఇంతకు ముందు జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీస్ చీఫ్​ నళిన్ ప్రభాత్​ మాట్లాడుతూ, నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో జరిగిన పేలుడు ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని, ఎలాంటి ఉగ్రదాడి జరగలేదని పేర్కొనడం గమనార్హం. "పేలుడు ధాటికి ఒక ఎస్​ఐఏ (రాష్ట్ర దర్యాప్తు సంస్థకు చెందిన అధికారి), ఎఫ్​ఎస్​ఎల్ బృందంలోని ముగ్గురు, ఇద్దరు క్రైమ్ ఫోటోగ్రాఫర్​లు, ఇద్దరు రెవెన్యూ అధికారులు, ఆ బృందంతో సంబంధమున్న ఒక టైలర్​ మరణించారు. మరో 27 మంది పోలీసు సిబ్బంది, ఇద్దరు రెవెన్యూ అధికారులు, పక్కనే ఉన్న ముగ్గురు పౌరులు గాయపడ్డారు. వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారికి అక్కడే చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ దుఃఖ సమయంలో మృతుల కుటుంబాలకు పోలీసులు సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు" అని డీజీపీ నళిన్ ప్రభాత్ తెలిపారు.

మేమే పేల్చాం!
మరోవైపు ఈ పేలుడుకు పాల్పడింది తామేనని జైషేకు అనుబంధ సంస్థ అయిన పీపుల్స్‌- యాంటీ ఫాసిస్టు ఫోర్స్‌ (పీఏఎఫ్​ఎఫ్​) ప్రకటించింది. అయితే ఈ ప్రకటనను డీజీపీ ఖండించారు. ఇది నౌగామ్​ పేలుడు కేవలం ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందని స్పష్టం చేశారు.

భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం
ఇటీవలే దిల్లీలో ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ వద్ద భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 13 మంది మరణించగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీనికి ప్రధాన కారణం వైట్​కాలర్ టెర్రరిస్ట్ డాక్టర్‌ ఉమర్‌ మహ్మద్‌. వాస్తవానికి ఈ పేలుడుకు ముందే జమ్ముకశ్మీర్​ పోలీసులు భారీ ఉగ్ర కుట్రను ఛేదించారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​ నుంచి అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్‌ సహా సల్ఫర్​తో కూడిన 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​లో డా.ముజమ్మిల్‌, డా.అదీల్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంతో వారికి కారు ఇచ్చిన పుల్వామాకు చెందిన ఉమర్‌ మహ్మద్‌ భయపడ్డాడు. దీనితో అతడు ఎర్రకోట సమీపంలో కారుతో వచ్చి భారీ పేలుడు జరిపినట్లు పోలీసు వర్గాలు గుర్తించాయి. డీఎన్​ఏ టెస్ట్​లో ఉమర్​ ఆ పేలుడులో మరణించినట్లు నిర్ధరణ కూడా అయ్యింది.

TAGGED:

NOWGAM BLAST UPDATES
JK BLAST UPDATE
NOWGAM POLICE STATION BLAST CAUSES
NOWGAM POLICE STATION BLAST REASONS
NOWGAM POLICE STATION BLAST UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.